2021 年被认为是元宇宙元年，下半年开始，各平台、创作者、IP 方纷纷跑步入场，行业风头正盛。数字藏品（即 NFT）也一时成为投资领域的 “香饽饽”。毫无疑问，数字藏品使艺术品的价值呈现方式更多元了。

根据 GoinGecko 的数据，2020 年末，全球 NFT 的市值仅为 3.17 亿美元。而 2021 年后，NFT 的市值高速增长，截至 2021 年上半年，全球 NFT 的市值达到了 127.25 亿美元。NFT 数据公司 Nonfungible.com 的一份新报告显示，2021 年全球 NFT 销售额达到 176 亿美元，同比飙升 21000%。

月前，冰墩墩特许生产商元隆雅图成立全资子公司 “元隆宇宙数字技术（上海）有限公司”（简称 “元隆宇宙”），元隆宇宙将作为元隆雅图元宇宙相关业务的运营主体，加速推进元宇宙等创新业务的布局和落地。为此，动点科技采访了元隆雅图集团旗下元隆宇宙 CEO 朱吉鸿及其控股子公司 UOVA 喔哇宇宙 CEO 王厚淼，了解关于元隆在数字藏品领域的布局和未来的发展。

原业务的延伸——元宇宙礼赠品

数字藏品，是指使用区块链技术，对应特定的作品、艺术品生成的唯一数字凭证，在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用，具有可追溯、难以篡改等特点。

正因数字藏品有着唯一、不可篡改、永久保存的特性，是独一无二的识别代码和元数据的这些特性，让人们在数字世界中能够明确数字资产的所有权。数字藏品这些特性被一些大企业视为未来构建元宇宙经济体系的重要基础，视为连接物理世界资产和数字世界资产的桥梁，是通向元宇宙的重要接口。

数字艺术是数字藏品落地最快的应用之一。借助数字藏品平台，艺术家可以直接链接受众，寻找到更丰富的变现方式。此外，数字艺术可复制性很强，而在数字藏品的方式下，所有的产品都独一无二，减少了版权问题的困扰。

这给元隆的业务拓展带来了难得的契机，元隆雅图的两大主营业务是礼赠品和数字营销。“在礼赠品这一块，某种意义上来说，数字藏品可以视为礼赠品的延伸。礼品本身可以收藏和交易，有些也有升值的空间，比如说五粮液的’ 八方来和’ 文化酒，在真实世界中存放一定年限肯定会增值，换言之收藏了五粮液’ 八方来和’ 的数字藏品，它也会有增值的可能。那么礼赠品的业务，跟数字藏品会有很强的联动性。” 朱吉鸿表示。

由故宫监制，五粮液依托故宫元素设计生产推出的新款文化创意酒 “八方来和”，成为元隆雅图打通线上与线下、数字藏品与实物有机结合的全新尝试。“作为数字藏品，同时又叠加了非常多的玩法，比如说抽奖的方式、盲盒的形式，然后可以有基于一定触发条件的一些空投玩法，在事实上极大的拓展了客户的客群触达度，使得原来的不太容易被触达到的年轻族群，对这个品牌有了一个新的认识。”

其次是新媒体数字营销业务，这部分会涉及到大量的 IP、艺术家和一些 KOL，可以体现为广告收益，电商收益，甚至一些知识付费。恰恰 UOVA 的定位是一个基于元宇宙概念和 web3.0 底层架构的一个场景平台，其核心团队在艺术、音乐、达人营销等领域的多年积累，为这个场景平台的建设提供了坚实的基础。

元宇宙淘金地，希望和困难交织

UOVA 将打造一个由音乐人、艺术家以及潮流生活 KOL 共同构筑的一个五彩缤纷的元宇宙世界；另外在这个场景下给到目标客户感官升级的体验方式——运用实时渲染、动作捕捉等技术为基础的虚拟音乐会或者云展览等，以这些精彩的线上活动为载体，聚集一批优质内容的生产者和消费者，并在中间构筑起强粘性的社交化玩法。

“UOVA 设计了不少交互性、可玩性强的赋能机制，推动原创数字藏品的发行，而不仅仅满足于简单的音乐或者图片的直接销售。比如说跟原创音乐人小河的合作中，就开创性地引入了改编权交易的概念，大大拓宽了玩法的维度。”

王厚淼告诉动点科技，目前数字藏品市场无论是从发行方还是藏家来说，都处于一个相对混沌的状态，不免会有内容上的良莠不齐，并存在一定的教育和转换成本。因此要解决这些问题，为市场提供真正有价值的数字藏品，他认为应该不断推陈出新扶持优质内容，打造新鲜玩法，培养用户习惯。

去虚向实，助推数字资产化发展

目前数字藏品市场还处于野蛮生长阶段，监管部门也正不断探索监管、规范的方式和边界，加上品牌、大厂、知名人士的推波助澜，数字藏品渐有燎原之势。

王厚淼认为，一个可见的趋势是去虚向实，也就是说除了一个数字藏品本身的审美或趣味的价值外，会有越来越多跟实际权益相结合的赋能，“元隆也想往这个方向去发展，所以我们将在合法合规的前提下去探索更多的可能性”。他表示这背后的消费逻辑一定要基于消费者对于数字藏品的价值认同，更应该是一个承载着情感共鸣的文化消费行为。

未来，元宇宙生态中将会存在大量的数字资产，UOVA 作为先行者和赋能者也将躬身入局。今后，元宇宙将为数字藏品提供更加多元的应用场景，数字藏品将成为数字资产化及流通交易的重要工具。

“数字资产化是一条漫漫长路，它的发展需要解决从确权、定价、流通到保护种种环节的问题，运用了区块链溯源技术，并拥有大家喜闻乐见的表现形式的数字藏品，将越来越成为提升消费者认知度和接受度的绝佳载体，所以我认为它必将推动数字资产化的发展进程。”