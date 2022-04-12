4 月 11 日晚，vivo 召开新品发布会，推出多款大屏产品，其中最受关注的还是折叠屏旗舰 X Fold，至此，国产手机巨头华为、小米、荣耀、OPPO、vivo 等均已进入折叠屏时代，并不断推出新品在折叠屏手机市场再度交锋。

争先恐后的折叠屏

自三星率先于 2019 年推出第一部量产的折叠屏手机 Galaxy Fold 之后，华为于同年发布 Mate X，引发关注。

其他手机厂商纷纷跟进，小米于 2021 年 3 月发布了首款折叠屏手机小米 MIX Fold；OPPO 于 2021 年 12 月发布折叠屏手机 Find N，随后华为发布了全新形态的折叠屏新机 P50 Pocket；2022 年 1 月，荣耀正式推出首款折叠屏手机 Magic V。

市场调研机构 Omdia 发布的数据显示，2021 年，折叠屏智能手机的出货量为 900 万台，同比增长 309%。IDC 发布的调研报告显示，折叠屏智能手机市场有望于 2025 年发展到 2760 万部的规模。

这也和传统智能手机后继乏力相关，近期有机构指出，市场调研机构 CINNO Research 披露的数据显示，2022 年 2 月，中国智能手机行业的总销量约为 2348 万部，同比下跌 20.5%，环比下跌 24.0%。

不久前，行业分析公司 Counterpoint 发布的数据也显示，目前用户的平均换机周期已经超 31 个月。市场研究机构 Strategy Analytics 则称，中国用户的平均换机周期为 28 个月。

有部分消费者认为现在手机性能足够，但是产品形态缺乏变化，换手机动力严重不足。CINNO Research 则认为这也有宏观环境的影响，其指出，高端机型需求疲弱与疫情反复，导致国内手机市场发展节奏放缓。

手机销量降低和高端化遇阻，使得国产厂商不得不开始寻找出路，铰链和柔性屏目前看来已经逐渐成熟，折叠屏于是成为手机形态同质化严重且消费者对大屏产品的热度提升下厂商不得已的应对思路。

8999的起售价，值吗？

据发布会的介绍，从产品角度来说，vivo X Fold 的综合硬件实力在现阶段折叠屏手机里是较为出众的。

首先它在水滴屏的情况下解决了折叠屏幕面板下的缝隙问题，同时采用专用锆合金拖板，进一步解决折痕问题。影像硬件配置方面，vivo X Fold 后置四摄方案，超广角、主摄、长焦兼备，主摄为 5000 万像素 GN5 传感器，支持 OIS 防抖，辅佐以 1200 万像素专业人像摄像头、60 倍 OIS 潜望式超远摄、4800 万像素 114°超广角主摄。在 vivo 影像算法矩阵以及蔡司自然色彩的加持下，用户可以获得更好的拍照体验。

同时，现阶段的折叠屏手机普遍采用侧边指纹识别，而 vivo X Fold 带来了更高的屏幕素质并搭载了屏下指纹。另外，66W 有线快充配合 50W 无线快充，有利于缓解用户的电量焦虑。

需要指出的是，虽然这部折叠屏产品在许多方面都是开创甚至具有领先意义的，但是在重量和系统上，依旧不算是最佳选择。其 311g 的重量远远超过市面上主流手机的重量，长时间握持，手感和体验上很难兼顾。

系统层面上，在折叠态下，体验和传统手机无异。一旦展开，彷佛手拿一个平板，尺寸倏尔变化，很考验手机系统的优化能力——展开后的宽屏和传统手机长屏的匹配至关重要。对于把内屏作为主力的人群来说，平衡好横屏和竖屏的空间比例，对提升折叠屏手机生态体验是一大助力。

不得不说，大多数品牌的首款折叠屏手机，因为重量、厚度、生态等问题，更像是试水和炫技的作品，加上目前价格高昂，维修不易，暂时还没能让大多数消费者真正信服并为此买单。IDC 数据显示，2021 年全球折叠屏手机的出货量约 710 万部，在全球智能手机中占比还仅有 0.5%，国内全年折叠屏手机出货量 150 万部，占比同样是 0.5%。

据了解，紧随 vivo 步伐，华为将于近期发布新一代折叠屏新机，且目前华为 P50 Pocket 在京东三方店铺 8GB+256GB 版的售价都来到了 8900 元上下的价位。三星 Z Fold3 三方售价则跌到了万元左右，荣耀 Magic V 由于发布不久售价保持在 11000 左右，而 OPPO Find N 京东自营售价则降到了 7699 元。

据相关人士透露，荣耀折叠屏手机 Magic V 目前购买紧张情况已有所缓解，但线上购买的收货周期仍长达 21 天至 30 天。随着疫情期间供应链的停摆，不难想象这种情况是否会出现在 vivo X Fold 上。

总结

对于 vivo 来说，X Fold 的推出或许并不在于走量，而是主攻高端市场突破方面的 NEX 系列在撤销后，仍需要一款产品来承载其意义和努力。目前，vivo X 数字 Pro 系列更像是主流手机形态的旗舰，而 NEX 的意义，划归到 X 系列，就是利用折叠屏产品，把价格区间拉到更高的位置，由此提升品牌高端化的落脚点。不过 vivo 在想清楚这件事后，大众买不买账，还要看后续的市场反馈。