近日，国内疫苗生产商艾美疫苗提交了赴港上市申请。据悉，这是艾美疫苗自 2021 年 6 月和 9 月赴港交所申请上市材料失效后第三度递表。2020 年 12 月，艾美疫苗还计划科创板上市，但在 6 个月后终止了上市辅导聘任协议。

作为中国主要的疫苗公司，艾美疫苗是全球唯一一家拥有全部 5 种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业。虽然在当前最热的新冠疫苗领域还不具备明显竞争优势，但艾美疫苗还在积极布局肺炎球菌疫苗组合、二价手足口病在研疫苗、基于 DTP 的联合疫苗组合等多个管线，并将于 2023 年就疱疹及 mRNA RSV 在研疫苗提交临床试验申请，寄望于通过丰富的疫苗组合为其打开更多细分市场。

批签发量领跑民营疫苗企业

企查查显示，艾美疫苗成立于 2011 年，专注于人用疫苗的研发、生产、销售及疫苗冷链物流配送，是目前中国民营最大的疫苗全产业链集团之一。

2015 年~2017 年间，艾美疫苗先后收购了荣安生物、艾美诚信、艾美康淮及艾美卫信，并在四家营运附属公司中分别设立专门的研发部门，重点基于其各自的主要产品及制造专长开发新的疫苗品种。这些收购也为艾美疫苗奠定了部分细分疫苗领域的市场地位。其中，荣安生物和艾美诚信分别擅长于人用狂犬病疫苗和乙肝疫苗的研发，并为艾美疫苗拿下各自领域数一数二的市场份额。

此外，艾美疫苗还成立了三家疫苗研究机构，即艾美探索者、丽凡达生物及艾美坚持，其中，艾美探索者为上述四家附属公司的专门研发部门提供技术支持；丽凡达生物利用其在 mRNA 技术方面的专长开发 mRNA 疫苗；艾美坚持则专注于基因工程重组疫苗的研发。

十年的有机增长和外部资源整合使艾美疫苗成长为中国疫苗行业的主要参与者。至今，艾美疫苗是仅有的4家向中国所有 31 个省、直辖市及自治区销售疫苗产品的疫苗市场参与者之一。

按 2021 年批签发量（不包括 COVID-19 疫苗）计，艾美疫苗国内市场份额为 7.4%，是仅次于国药中生的中国第二大疫苗公司；但若按照 2021 年销售收入（不包括 COVID-19 疫苗）计，艾美疫苗市场份额仅为 2.1%，在中国十大疫苗制造商中排名最末。

目前，艾美疫苗已商业化 8 款针对 6 个疾病领域的疫苗产品，其中，乙肝疫苗及人用狂犬病疫苗销售收入构成爱美生物 90% 以上收入来源，预计在不久的将来将持续通过这两种产品类型获得大量收入。

艾美疫苗还有针对 13 个疾病领域的 22 种在研疫苗，包括三种路线的抗 COVID-19 在研疫苗，其中 5 款在研疫苗处于临床阶段。涵盖了从研发到制造再到商业化的整个价值链，艾美疫苗广泛的疫苗组合具有巨大的潜在市场规模。

营收、毛利率均处行业中下游

中国疫苗市场规模从 2015 年的人民币 251 亿元增长至 2021 年的人民币 761 亿元，并预计将进一步增长至 2030 年的人民币 2157 亿元（COVID-19 疫苗除外），明显快于全球市场。

2019 年、2020 年及 2021 年，艾美疫苗的总收入分别为 9.52 亿元、16.4 亿元及 15.7 亿元。同期，艾美疫苗的毛利率分别为 77.0%、82.7%、82.5%；艾美疫苗的研发成本分别为 0.989 亿万元、1.578 亿元及 3.074 亿元，分别占同期收入的 10.4%、9.6% 及 19.6%；净利润从 2019 年 1.2 亿万元大幅增至 2020 年的人民币 4 亿元，同比增长 234.2%。

自 2021 年 7 月下旬以来，COVID-19 在中国多个城市的复发对艾美 2021 年下半年的销量产生了短期不利影响。因此，从 2020 年至 2021 年，艾美疫苗的收入略微下降了 4.1%，同期毛利略微下降了 4.4%。由于 2021 年还有一笔累计超 9.5 亿元的股份报酬开支和一笔 3.07 亿元的研发费用开支，艾美疫苗遭受了 6.76 亿元的巨额亏损。

艾美疫苗曾与智飞生物、万泰生物、沃森生物、科兴生物、康泰生物、康希诺并称 “中国疫苗赛道的战国七雄”。如今，其余 6 家均已上市并取得了 500 亿以上的市值，唯留艾美疫苗这颗 “遗珠”。

注：科兴生物暂未披露 2021 年年报，2021 年盈利数据为市场估算，其美股仍在停牌中；康泰生物仅预告了 2021 年净利润

相比之下，艾美疫苗的收入与利润在 7 家疫苗企业中处于较低水平，基本符合前文以销售收入为基准的市场份额分布情况。此外，艾美疫苗的毛利率也处于行业中下游水平，与科兴生物、万泰生物相比差距较大，但艾美疫苗不断上升的研发投入占比已处于上述 7 家国产疫苗企业中第二位。

新冠疫苗尚未造血

鉴于 SARS-CoV-2 病毒复制的特性，除了当下主导我国疫情的 Omicron 变种之外，其他变体还将不可避免地继续出现。公众对于接种疫苗以预防新出现的变异毒株的意识将增强，且随着初次疫苗接种的免疫力减弱，COVID-19 疫苗的加强针及重新接种有明显更大且长期的市场需求。

假设占总人口 80% 的人群需要接种疫苗以实现群体免疫，且每年需额外注射一至两剂疫苗，中国 COVID-19 疫苗的接种人次估计将从 2021 年的 11.5 亿增至 2025 年的超 13 亿，并将自 2026 年~2030 年保持稳定在每年约 14 亿，自 2021 年至 2030 年创造每年价值数千亿美元的市场。

且由于新冠疫苗与新冠特效药的目标人群并不重叠，在中国政府的严防严控下，与感染人群相比，健康人群仍占大多数，这意味着大部分中国人更需要疫苗而非治疗药物。

此外，全球市场上 COVID-19 疫苗的短缺为中国疫苗制造商提供了机会：由于供应能力有限，而全球待接种疫苗人群众多且各国获得 COVID-19 疫苗的机会不均衡，全球 70% 左右的 COVID-19 疫苗供应被分配给少数高收入或中上收入国家，而其他欠发达且人口众多的国家仅获分配 5% 左右。在 COVID-19 继续扩散的同时，对于拥有稳定制造能力的中国疫苗制造商而言，急需填补的巨大市场空缺是其进入全球市场的良机。

灼识咨询资料显示，已有 7 种 COVID-19 疫苗已在中国获得附条件批准或紧急使用批准；同时，有 16 种国产 COVID-19 在研疫苗处于临床阶段，其中艾美疫苗在 COVID-19 疫苗的布局较晚、进度较慢，几款在研抗 COVID-19 均处于 II 期临床研究阶段，距最终报批还有较长的人体临床试验期。旗下的丽凡达生物的 LVRNA009 在 mRNA COVID-19 疫苗中的研发落后于沃森生物；荣安生物的冠状病毒灭活疫苗（Vero 细胞）与目前已获批的 5 款灭活疫苗相比也不具备先发优势。

这意味着，艾美疫苗 COVID-19 疫苗商业化的进程也将随之延后，并晚于竞争对手乃至无法在 COVID-19 被有效遏制前获批上市，以至于其在这一细分领域无法建立有竞争力的市场份额。同时，将成本集中于 COVID-19 疫苗的研发也有可能影响到其他种类疫苗的研发及上市。