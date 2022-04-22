近日，康佳发布了智慧场景屏新品，产品搭载了跨生态大屏操作系统 ME 柚 OS。该操作系统由康佳电视与国内软件开发团队 Smartisan OS 联合开发，这样的组合不禁令人浮想联翩，康佳作为传统电视品牌此前一直采用基于 Linux 系统的 OMI 操作系统，整体上较为平庸。而如今手机厂商受限于增长，纷纷开始打起了电视的主意，并陆续开创了以智能电视为中枢的智能家居生态。

奥维睿沃数据显示，2021 年全球 TV 出货同比下降 6.2%，为近六年来最低点。而小米、华为这两个手机巨头跨界进入电视市场，依托本身自带的强大的用户量，加上把手机系统上衍生出来的交互心得放到大屏产品上，对传统电视品牌还是具有一定的冲击。从最新数据来看，小米出货量已经逼近海信，而华为也紧随康佳之后。所以康佳匆匆联合 Smartisan 团队，是因为感受到了压力吗？

智能电视安卓化严重

随着硬件升级放缓，互联网内容加显示器的打法并未从根本上解决电视功能单一、场景固定的定位问题，特别是智能手机快速迭代的冲击之下，传统电视毫无招架之力。基于对目前传统电视现状和消费者预期的平衡，搭载更智能化的系统是体验革新的重要选择。

目前市面上主流的电视系统大致有 Android、Android TV、苹果 tvOS、三星 Tizen、LG Web OS、Amazon Fire TV OS，其中，Android 操作系统被广泛用于国内各品牌智能电视中，是目前使用最广泛的，这是因为 Android 操作系统是全开放式平台，软件开发者比较容易研发各种程序应用，创造海量的应用内容。

据了解，Android 操作系统由谷歌开发，是基于 Linux 的开放源代码移动设备操作系统，具有开放性、简易的软件开发、丰富的应用三个特性。硬件平台方面，Android 操作系统支持的主流硬件平台有 ARM、x86 以及 MIPS 架构。ARM 框架较为主流。

Android TV 由谷歌于 2014 年推出，基于 Android5.0 系统，采用 “十英寸用户界面” 设计理念。和 Android 操作系统相比，Android TV 支持谷歌自带应用商店以及第三方应用市场自由安装软件。目前市面上采用 Android TV 操作系统的电视厂商有索尼、夏普、飞利浦等。

三星 Tizen 于 2012 年 2 月上线，以对抗 Android 和 iOS 阵营。它基于 Linux 系统框架，结合了三星 BADA 和英特尔 MeeGo 两种系统。Tizen 不仅适用于智能电视，还可以在手机、平板、车载系统、上网本等终端设备上使用。缺点是适配应用和设备数量少。

WebOS 系统仅 LG 电视搭载。LG 从 HP 惠普手里收购 WebOS 全部资产，其中包括源代码、雇员和各项相关专利。它的交互界面流畅，用户可以在多个应用软件之间快捷切换，操作较为简易。但是 Web OS 可适配的应用不多，无法高度满足不同人群的需求。

目前国内主流智能电视基本由安卓系统衍生，如海信的聚好看系统、创维酷开操作系统、小米 MIUI 系统、乐视的 LETV UI 系统等，而华为大屏产品采用的是自研的鸿蒙系统。鸿蒙系统除了稳定，最大的优势是打破了硬件设备之间的壁垒。得益于鸿蒙分布式系统，智慧屏可以轻松控制 HiLink 智能家居设备，与高达 100 多种品类的 2500+单品任意互联。加上 AI 健身、一碰投屏等比较实用的功能，慢慢开始崛起。

目前，苹果的 tvOS 算是独树一帜，Apple TV 通过无线或者以太网口连接互联网，支持苹果 AirPlay 技术，可以将苹果 iPhone、iPad 等投屏到电视上。苹果一直希望能够把 Apple TV 打造为智能家居的重要组成部分，而不只是定位为一个简单的电视盒子。在一整个 HomeKit 网络中各个设备既可以独立运作，也可以交换信息按一定的逻辑联动运行完成某个具体的场景。整个过程中甚至不需要人为介入，完全通过设备之间的协同来完成。但目前苹果还未进入国内电视市场。

整体来看，这些系统相近但更多存在于各自生态之中，标准也不统一。奥维云网数据显示，2022 年电视行业安卓系统占比近 90%，鸿蒙与 Windows 系统占比不足 5%。

康佳另类思路求破局

作为老牌电视厂商，康佳如今不仅要面对索尼、三星等海外巨头的蚕食，还不得不面临与小米、华为甚至荣耀等手机厂商的正面交锋。然而此前电视品类一直强调的屏幕技术康佳并不比 TCL、海信等占优势，智能化体验更是在手机厂商的跨界布局中不值一提。所以引进强援可以说是不得已而为之。

而 Smartisan OS 在锤子一蹶不振，没有硬件可以附丽后，光环迅速退却。原锤子老将新石实验室总裁吴德周在字节跳动放弃手机业务后就选择了离开，而 Smartisan OS 产品经理朱海舟也投身 OPPO，元老的离去使得 Smartisan OS 几乎溃散。

这恰恰是康佳的机会，Smartisan OS 本身的话题度较高，其设计理念仍有其拥趸，且没有牵涉过多的 IoT 生态，未来自家产品不用担心受其牵制。本次 ME 柚 OS 系统更多的是提升了场景、交互、生态这三个方面的便捷性，以传统电视厂商与系统厂商合作的方式来实现软件生态的兼容，从而拓展更多的生态平台，同时助力产品向高端化迈进。

其实，智能电视往生态应用方面发展已有先例，比如小米电视搭载的 MIUI 系统，华为智慧屏搭载的鸿蒙系统，均在往自家的生态链发展。在很长一段时间里，电视的发展都一直围绕着更大的尺寸、更好的画质和更低廉的价格做文章，在智能化操作、和其他智能家居产品的协同以及系统的稳定性流畅度方面并没有太多关注。手机厂商多年的市场教育，使得用户对于其他家电的智能化要求和生态化体验也越来越高了。如果还停留在比较初步的交互思路，很难不被各种尺寸的屏幕分流。

因此，如何提高用户更高频地使用智能电视，并乐于以电视为家庭智慧生活的中枢，成为所有电视厂商亟待解决的问题。移动互联网浪潮下，乐视较早地开始思考这个问题，率先勾画了 “平台+内容+终端+应用” 的完整生态蓝图，但因为缺乏拳头产品且生态协同不够高效没有成功。而其后的小米也发力生态平台建设，目前单品智能化出色但产品联动和体系化能力较弱。很明显，康佳看到了这些问题并也开始尝试改变。

总结

近年来，智能手机、平板电脑和 PC 的不断迭代，多元化的应用场景、灵活的生态协同功能，加上抖音快手等短视频平台的兴起，电视的家庭娱乐地位受到了前所未有的挑战，年轻一代使用电视的时间急剧压缩，对传统电视产品的升级带来巨大压力。

然而根据 DisplaySearch 数据，至 2025 年智能电视出货量将平稳增长至 2.32 亿台。可见高端智能大屏产品将成为新的市场增长点。AloT 发展如火如荼，手机厂商和传统电视厂商开始鏖战，非影视功能场景将给这个暮气沉沉的市场带来新的变化。此时，谁能把握好趋势，利用生态能力做好产品资源整合，用全新的交互方式降低使用门槛，辅之以不错的硬件产品，那么就离真正撬动智能电视这一品类的消费需求不远了。