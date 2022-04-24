现代汽车与当地的移动供应商 We Drive Solar 合作，在荷兰乌得勒支市启动了一个创新的新移动项目。作为该计划的一部分，现代将部署 25 台配备车辆到电网 (V2G) 技术的 IONIQ 5 车型。乌得勒支是世界上第一个如此大规模部署 V2G 技术的城市，朝着成为世界上第一个双向区域的雄心迈进。

作为电动共享汽车的供应商，We Drive Solar 参与了荷兰的大量新建开发项目。通过让太阳能电池板、充电站和共享汽车以最佳方式协同工作，We Drive Solar 正在乌得勒支及其他地区构建未来的能源系统。We Drive Solar 的出行服务确保了无车、宜居的生活环境，并加速了向可持续出行的过渡，与现代长期以来的价值观保持一致。

IONIQ 5 是现代首款采用现代汽车集团电动全球模块化平台 (E-GMP) 的车型。这个新平台专为电池电动汽车 (BEV) 开发，在性能、安全性和空间方面具有重大优势。得益于其 800V 系统，IONIQ 5 可提供超快速充电。借助 350 kW 的充电器，它可以在 18 分钟内从 10% 到 80% 的电池容量充电，使其成为此类项目的完美工具。

IONIQ 5 电池将被大规模用作可持续能源的存储，也称为车辆到电网（V2G）。V2G 为电网和环境提供了许多好处。在消耗大量能源的高峰时段，电动汽车还可以将能源回馈给电网。此外，电动汽车可以为房屋和建筑物供电。车辆到一切 (V2X) 是一个总称，用于描述电动汽车在不用于其主要用途（驾驶）时的附加值。除了车到电网 (V2G)，还有车到户 (V2H) 和车到楼 (V2B) 技术。

可再生能源产生的能源使用得越多，V2G 技术就越有助于减少气候变化的影响。通过依靠存储在电动汽车电池组中的太阳能或风能产生的能量，减少了对化石燃料发电厂的依赖，后者在高峰时段会造成更多的污染和更高的能源价格。

合作的目的是使乌得勒支成为世界上第一个拥有双向能源生态系统的地区；该市建市 900 周年的里程碑。双向生态系统使得在以太阳能和风能为主要能源的可持续电网系统中使用汽车电池作为缓冲成为可能。只有这样大规模的储存，才有可能完全摆脱对化石燃料的依赖。