动点出海获悉，马来西亚央行（Bank Negara Malaysia，BNM）已于今日宣布了经该国财政部长批准的数字银行牌照获批企业机构名单。据悉，本次获批者共包含 5 家企业。其中，有 3 家获得了由 2013 金融服务法案（Financial Services Act 2013，FSA）许可的牌照资格，另 2 家则基于 2013 伊斯兰金融服务法案（Islamic Financial Services Act 2013，IFSA）颁发。

据了解，3 家获 FSA 授予资格的申请方分别为 Boost Holdings Sdn. Bhd（所属方为 Axiata Group）和 RHB Bank Bhd 的合资财团，由 GXS Bank Pte. Ltd.（Grab-Singtel 财团）和郭氏兄弟有限公司（Kuok Brothers Sdn. Bhd）主导的财团，以及由冬海集团（Sea Ltd）和 YTL Digital Capital Sdn Bhd 所主导的财团。

AEON Financial Service、AEON Credit Service (M) Berhad 以及 MoneyLion 的合资财团和由 KAF Investment Bank Sdn. Bhd 所主导的财团共同获得了 IFSA 的批准。

BNM 指出，在所有的 5 家获批财团机构中，有 3 家由马来西亚方主要控股，其分别为 Boost Holdings Sdn. Bhd 和 RHB Bank Bhd 的合资财团、由冬海集团（Sea Ltd）和 YTL Digital Capital Sdn Bhd 所主导的财团、以及由 KAF Investment Bank Sdn. Bhd 所主导的财团。

BNM 行长 Nor Shamsiah 在一份声明中表示，“数字银行有望进一步推进金融包容性的实现。通过在日常交易中融入更多的数字技术，我们能够显著提升社会层面对经济的参与度——这包括打破地理隔阂、降低交易成本、以及促进财务管理的向好发展。”

此外，她也进一步指出，就个人层面而言，“数字银行可以帮助个人和企业更好接触到基于数据分析而驱动的个性化解决方案···随着企业的业务逐渐向线上转移，数字银行也能为其提供一个更加安全便捷的交易方式。”

BNM 在去年 7 月时表示，自开放申请以来，共收到了 29 份申请，这些申请方来自银行、企业集团、科技公司、电商运营机构、金融科技企业、合作社以及州政府等不同层面。

值得一提的是，此次公告过后，这 5 家持牌机构仍需进行一段业务准备期。在此期间，将由 BNM 为其展开审计验证，通过后方可启动业务。据了解，这一过程可能会持续 12 到 24 个月不等。

今年 1 月份，马来西亚当局公布了其《2022-2026 年金融行业蓝图》，并于此阐述了马来西亚央行对当地金融行业未来五年间的发展愿景。根据该文件，推进金融业的数字化发展成为了蓝图的五大战略目标之一。BNM 在当时表示，将继续与传统金融行业、金融科技行业以及相关利益方合作，让金融服务走进更多当地群体之中。

作为背景，截至今年 3 月底，在新加坡之外，菲律宾已经批准了六家数字银行，印尼则已经拥有了七家持牌数字银行机构。而根据外媒报道，泰国当局也正着手制定虚拟银行（virtual bank）相关的政策法规。

另一方面，在去年晚些时候，有报告指出，截至 21 年 11 月，东盟地区金融科技领域在当年的融资规模已达到 35 亿美元。报告称，该数字已达到东盟历史最高水平，且为上年全年规模的 3 倍之多。