马来西亚独角兽 Carsome 于今日宣布，将从 Tang Internet Ltd 及其子公司处收购 WapCar 和 AutoFun 两大品牌下属的汽车数字内容业务。收购完成后，该业务将被并入 Carsome 在马来西亚设立的一家名为 WapCar AutoFun Sdn Bhd 的全资子公司旗下。

WapCar 和 AutoFun 由 WapCar 于 2019 年时推出，目前这两大品牌的门户网站和社交媒体渠道已触及到了马来西亚、印尼、泰国、菲律宾以及越南。就其业务方向而言，这两大品牌主要提供以 PGC 和 UGC 方式产出的汽车导购、汽车资讯、汽车测评等一系列与汽车相关的内容。据介绍，在去年期间，WapCar 每月平均在 YouTube 和 TikTok 平台上发布超 1400 篇内容和超 100 个视频，月活用户达 600 万。

成立于 2015 年的 Carsome 目前则是东南亚最大的综合汽车电商平台，致力于为其消费者和二手车经销商群体提供从购买到销售再到对汽车的售前售后服务等一系列的闭环式生态服务。在去年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚首家独角兽企业。

针对本次收购，Carsome 表示，该举措将加强 Carsome 在东南亚地区的市场领导地位，有利于推动其生态系统的进一步扩张发展。此外，Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 也指出，WapCar 在东南亚建立了坚实的汽车内容基础，本次的合作将使得 Carsome 能够同消费者与汽车进行接触的早期阶段建立联系，为汽车的交易及后续的整个周期带来更优秀的体验。

上月晚些时候，我栏目曾指出，Carsome 正在进行一笔 3 到 4 亿美元规模 IPO 前融资。而在此之后，Carsome 有望以 20 亿美元的估值在美国公开上市。据悉，Carsome 已经向纳斯达克提交了 IPO 申请。不过也有消息称，Carsome 也在考虑在新加坡证券交易所（SGX）进行双重上市。