有这样一句经典台词，在今天听来尤其直击内心。墨菲斯：“你是否曾做过这样的梦，尼奥？梦中的一切真切得如同真实一样。要是你无法从这样的梦中醒来会怎么样？你怎么确定自己能分清梦幻世界与真实世界？” ——《黑客帝国》

增强现实的绝妙之处，在于能将原本不切实际或天马行空的想法呈现在你眼前，令你的工作、学习、玩乐、购物，以及与周围世界的联系，都随之发生蜕变。借助 5G、AI 等新技术的爆发，曾经存在于科幻作品中的，与传统物理空间并行的虚拟数字世界即将成为现实。“元宇宙” 既是技术革命的结果，也是全新体验的起点，而 VR、AR 技术将成为人们感知 “元宇宙” 的直接途径。

科技产业正在等待着新的撬动力量，而汽车行业也开始经历巨大的变革，在这个时间点上，哪个技术会成为阿基米德所谓的支点呢？VR&AR 正在悄然扮演着这个支点的角色，我们一起来看下它是如何在各个方面撬动科技和汽车。

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Meta 公司在 AR 上下大赌注，全力以赴

在去年 10 月宣布 Facebook 公司更名为 Meta 之后，Meta 成为全球最大的 AR 推力公司，虽然中文媒体圈更愿意以元宇宙的概念来称呼它，但其最终的产品推力就是即将到来的 AR 眼镜。

扎克伯格称 AR 是 “圣杯” 一样的设备，它将 “重新定义人们与技术的关系”，类似于智能手机的推出，而实际上，智能手机的行业革命者苹果公司，也在 AR 上下了巨大的赌注，和苹果遮遮掩掩风格不同的是，Meta 则非常直白，且昭示全球，希望路人皆知。

扎克伯格对他的高科技眼镜何时成为现实有着雄心勃勃的目标。Meta 的天才技术员工们正努力，希望在 2024 年之前交付第一代产品，并且已经在为 2026 年开发更轻、更先进的设计，随后在 2028 年推出第三个版本。这样的技术路线图和产品图显示出这家公司希望通过 AR 来链接其整个未来，这需要巨大的雄心和勇气。

Meta 制造相关硬件和软件的部门已经膨胀到大约 18,000 人，仅去年一年就花费了公司 100 亿美元。为了打造眼镜和未来的 VR 硬件，Meta 积极从微软、苹果、谷歌等公司挖角，推高了整个行业的人才价格，这就意味着巨大的成本。

扎克伯格希望推动 AR 眼镜成为现实，并且把 Facebook 更名为 Meta，希望让他创立的公司再次具有创新性和前瞻性，让 Meta 重新站到科技产业的前头。如果 AR 眼镜和 Meta 正在构建的其他未来主义硬件最终流行起来，他们可以为公司乃至扎克伯格带来新的视角，声誉和信念，当然还有强大的市场回报。如果成功，这将是扎克伯格的”iPhone 时刻 “。

此外 Meta 近日还宣布，其第一家 “元宇宙” 实体店将于下月开业，消费者可以在那里试用和购买虚拟现实（VR）头显和其他设备。该 “元宇宙” 零售店位于加州伯灵格姆园区，占地 1550 平方英尺（约合 144 平方米），将于 5 月 9 日开业。届时，零售店内会展示其 Quest 2 VR 头显、视频通话设备 Portal，以及 Ray-Ban 增强现实（AR）眼镜。

华为也在 AR 领域密集布局，意图后来居上

华为技术公司最近公布了与可折叠 AR 智能眼镜设备相关的专利，旨在降低维护成本并提供纤薄、紧凑的外形尺寸。在专利文件中可以看到，智能眼镜包含安装在设备框架上的波导透镜以及光机和主板模块。该设备的复杂工程允许其镜腿组件折叠，在打开时激活波导并充分发挥作用。

华为旨在扩大其创新解决方案组合，在去年 11 月的一次会议上华为展示了其 VR Glass 产品。新的头戴式显示器 (HMD) 能够实现六个自由度 (DoF)、Type-C 充电和网络共享。分离了电池和计算单元之后，华为 VR Glass 是当前市面上最为轻薄的 VR 头显设备之一，厚度只有传统 VR 设备的 1/3，重量也只有 188g。此外，华为还在积极引用 VR、AR、MR 等新兴技术，以构建、推广全球电信行业 5G 技术用例。华为在底层能力上，以 “XR 硬件+OS+HMS” 为基础，可以用最新一代搭载 HarmonyOS 的手机作为华为 VR Glass 的计算单元，端云结合全力打造开放 XR 生态，更大范围地拓宽了用户对于 VR 设备的使用场景。

当然，需要指出的是，华为算是这个领域的后来者。AR 的整体软硬件市场表现力还有待沉淀。好在其在中国市场有着巨大的用户量和庞大的生态体系，经过淬炼，会成为市场中不可忽视的力量。

苹果公司已经在 AR 软件上拔得头筹

苹果公司也是 AR&VR 领域的重量级玩家。和别家不同的是，凭借着多年的积累，其已经形成了海量的 iPhone 用户和软件平台。可以这么说，Apple 拥有广阔的增强现实平台，支持增强现实的设备数以亿计，App Store 更提供上千款增强现实类 app。由于 Apple 的硬件和软件均为增强现实度身设计，用来体验增强现实当然再理想不过。

另外，苹果在硬件方面也持续发力。USPTO 近期公布了一组苹果 AR/VR 相关专利，其中包括了超级变焦显示方案，单向透明的外侧透镜装饰，头显充电管理，眼神注册与输入等。

一些报道称，苹果将在头显上添加多达 12 个不同的跟踪摄像头，以及一个有助于增强现实的激光雷达传感器。另一个传言是，这款耳机将拥有自己独立的 Reality 操作系统，可以称为 rOS 或 realityOS。这将为产品打造自己的 App Store 以及独家应用和游戏。此外，自研芯片将成为苹果 AR 产品与竞争对手的主要区别之一，据称苹果和台积电正在联合开发用于 AR/VR 头显和苹果汽车项目的 1nm 芯片。

字节跳动旗下的 Pico 步步为营，新品体验不断

字节跳动旗下的 Pico 国内市场占有率常年占据第一位置。硬件产品方面，Pico Neo Link 3 新品共有 4 个摄像头，显示分辨率为 3664×1920，刷新率高达 90Hz，采用高通骁龙 XR2 处理器，该头显有 6GB 内存和 256GB 存储、配备两个控制器。除了《After The Fall》和《Demeo》在内的原生游戏外，该头显将支持与 PC 的无线串流，以访问 SteamVR 游戏以及 Pico Store 超过 200 款的六自由度作品。Pico Neo3 Link 是第一个既有 VR 一体机的独立处理器和系统，同时又能像有线 PCVR 那样直连电脑的消费级 VR 头显。

软件应用提样上，Pico 联合抖音为用户提供的德甲联赛 VR 平台直播，让球迷们足不出户，也可享受高沉浸的观赛体验，与此同时，还能与好友实时分享观赛感受，在 Pico Home 所提供的线上虚拟观赛场景里，可以实时模拟原生反馈动作，而丰富有趣的 Avatar 形象也让好友间的互动更具真实感。在 Pico 平台里，球迷们足不出户就能在巨幕前感受德甲联赛的热烈氛围，还可以随意移动，选择最舒适的观看角度，任意与房间内的球迷朋友交流赛事进程。

一直以来，除了不断完善旗下 VR 产品的软硬件体验，Pico 也在持续丰富平台内容，致力于打造更好的内容体验和用户社区。截至目前，Pico 已举办多项 VR 平台直播活动。

HTC 在 VR 领域闯出一片天空维持强势

早在 2015 年，HTC 便转型进入了 VR 领域发展，并在同年研发出第一款 VR 产品，随后一骑绝尘，一直维持着不错的 VR 口碑。此外还打造了 Viveverse 概念，其实是 HTC VIVE 推出的由各种互动场景、应用程序、游戏组成的开源元宇宙平台，融合了 VR/XR、5G、区块链、NFT 等技术，支持智能手机、PC、平板电脑及 VIVE Flow 眼镜用户跨平台访问，用户甚至可以在 Viverse 导入 NFT。

HTC Vive 打造了全球首个虚拟现实平台与生态，为企业和消费者带去无与伦比的 VR 沉浸体验。Vive 生态系统基于高端 VR 硬件、软件及优质内容构建而成。Vive 生态系统涵盖了领先的扩展现实（XR）系列硬件产品、VIVEPORT VR 应用商店、面向企业客户提供解决方案的 VIVE Enterprise、拥有 1 亿美金创投基金支持的 VR/AR 加速器 VIVE X 以及专注于开发及发行娱乐、游戏及商用内容的工作室 VIVE STUDIOS，和倡导文化艺术推广的 VIVE ARTS。

VIVEPORT 是一个全球平台、VR 订阅服务和应用商店，在 70 多个国家运营。客户可以体验到超过数千种的 VR 应用和游戏，而内容创作者则有最多的方式来发布他们的内容并使之盈利。VIVEPORT 支持广泛的虚拟现实头盔，包括 PC 和移动设备。VIVEPORT 无限会员服务在 2019 年作为世界上第一个无限的 VR 订阅服务推出。

现代汽车通过 VR 技术改变汽车设计

在过去的几年里，现代汽车投资了一系列尖端技术解决方案来彻底改革其设计流程。通过采用最新的创新技术，例如虚拟现实 (VR) 和 3D 重力草图，该公司巩固了其在汽车设计前沿的地位。除了纯粹的美学，这种方法的好处是三方面的。首先，现代的设计师配备了最先进的工具，使他们能够开发具有边界推动功能的模型。其次，简化的数字流程加快了车辆开发。最后，更低的碳排放支持公司的环保承诺。

此前，现代汽车的设计师需要与粘土建模师合作，以完善即将推出的车型的最终设计。但是，必须使用胶带标记线条和表面。最重要的是，该公司的工程师无法与设计师同时工作，因为他们只能在使用摄影测量系统扫描模型后接收数据。这两个因素都使该过程非常耗时且成本高昂。现代汽车的设计方法近年来经历了一场革命。今天，公司的设计师可以利用一系列创新工具。

现代设计技术现在非常快速且更加稳定。今天，现代不再生产比例粘土模型；相反，它使用了更直观的技术先进工具，例如 3D 数字设计软件。这些使公司的工程师能够使用 3D 数据铣削全尺寸模型，从而显着加快设计过程。如今，现代汽车 80% 的设计开发都是全数字化的。设计师可以在 VR 中创建看起来非常接近真实事物的模型和沉浸式环境。

VR 技术也为现代的设计师们开辟了许多新的机会。例如，重力草图工具使设计师能够通过从一开始就使用 3D 工作来创建更多以人为本的车辆设计。设计师将纸和铅笔换成耳机和控制器，沉浸在 VR 中，通过运动跟踪模仿手势交互。通过在 3D 中工作，现代的设计师可以尝试不同的比例，并根据他们的想法构建变化。同时，与传统的 2D 流程相比，车辆的 360 度视图允许他们从任何角度绘制草图。

现代还建立了远程 VR 设计评估能力，以实现其在欧洲、韩国、中国、印度、日本和美国的设计中心之间的实时虚拟协作。对公司的好处是显而易见的：它促进了比以往任何时候都更大的跨团队和洲际协作。

福特和博世使用 VR 培训野马 Mach-E 技术人员

借助福特和博世提供的新型虚拟现实（VR）培训工具，技术人员很快将获得如何维修和维护全电动 Mustang Mach-E 的培训，而无需接触物理车型。博世还在开发未来的扩展，技术人员可以利用 VR 进入车辆并在模块中导航，就像他们在房间里学习系统一样。在模块之间导航使技术人员能够确定维修车辆的问题。“虚拟现实培训解决方案是关于提高效率的新技术，” 博世运营总监 Geoff Mee 说。“通过改善诊断过程，技术人员能够执行维护并更快，更轻松地进行维修。”

这种新的虚拟现实系统可用作持续的培训工具，使技术人员可以在福特技术培训计划中学习特殊技能。虚拟现实培训有潜力吸引汽车维修领域的新员工，这可以正确地将其构筑为具有前瞻性的高科技行业，使技术人员可以在最先进的环境中更有效地学习。此外，技术人员可以从任何位置接入系统。

技术突破，宝马集团在原型设计中使用 AR

宝马集团在车辆概念和原型工程中使用了新的增强现实（AR）应用程序，从单个车辆部分到复杂的生产阶段，整个过程最多可缩短十二个月。AR 眼镜允许将真实几何图形（例如，车身上的几何图形）覆盖到真实比例的全息 3D 模型，因此可以灵活，经济高效地评估未来系列车辆的一系列概念变体和组装过程。

车辆及其组件在与宝马集团产品数据管理系统链接的平台上可视化。组件的 CAD 文件从基于 Web 的数据库中拖放到 AR 眼镜，然后专家可以使用它们在现实的环境中以 3D 及其原始大小复制数据。AR 应用程序是手动控制的，允许与虚拟组件直接交互。

使用 AR 应用程序，简单的手动作就足以修改尺寸，还可以修改部件的位置和角度。此外，可以创建横截面以提供车辆内部结构的视图。协作的另一个优势是：全球各地的人们现在可以采用多用户模式来组队和共同审查设计和概念，并确定任何错误。

作为该项目的一部分，宝马集团正在与一家位于慕尼黑的初创公司和研究机构合作。在一年内，宝马集团在慕尼黑的车辆试验工厂就开始了第一个增强现实应用程序的开发和试点工作。研究和方法开发专注于基于云的可视化和智能对象识别。

总结：VR&AR 已经成为科技未来最重要的推动力

根据中国信通院预测，2024 年，AR 的行业规模将达到 2400 亿元。考虑到 AR&VR 在科技和汽车两个行业的立体推动力，再加上丰富的应用场景和周边产业穿透力，包括整机设备、开发工具软件、行业解决方案，同时辐射到 VR+教育、文旅、制造、健康、房地产等应用领域，所撬动的总体规模远远大于这个数值。面对这样一片潜力巨大的市场，大家都争先拥抱，无论是巨头还是新兴的创新团队，都试图在这里面分得一杯羹。

如今 VR&AR 设备很受年轻人的追捧，未来在科技和汽车领域的消费主力也是年轻人为主，所以这个技术已经成为行业的加速剂，犹如一往直前飞速行驶的列车。虚拟现实是下一波革新的浪潮，虚拟现实将永远地改变每个人的日常生活，改变我们感知和思考这个世界的方式，现在是时候将目光和注意力放到 VR&AR 上来。

而另一方面，VR&AR 又是进入目前大热的元宇宙世界的一个重要硬件通路，是打造元宇宙生态系统的重要一环，该技术包含大量设备、硬件规格和配件，软件，可以组合出无穷的虚拟世界。一扇全新的大门正在打开，而里面必然是硝烟弥漫的战场。

依然有另一句经典台词在我们耳边响起：亲爱的，要做梦就做大一点！ ——《盗梦空间》中的伊姆斯。没错，VR&AR 带来的人机结合，就能帮助我们冲破头脑的枷锁。真实与虚拟的世界，已经开始不断翻转折叠，乃至看不清界线，互为你我。