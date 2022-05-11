当智能手机向着全面屏进军后，前置摄像头的问题一度棘手。无论是弹出式摄像头，还是打孔屏、刘海屏，都是在全面屏进化道路上的尝试。不过如何将摄像头完美隐藏，一直是手机厂商关心的话题。

日前，中兴手机正式发布全新一代中兴 Axon 40 Ultra，新机将继续采用更新迭代的屏下摄像技术，而也有传言苹果在为全面屏手机作准备，维信诺在屏下摄像领域的新技术支付级屏下 3D 人脸识别解决方案，或许能够帮助苹果解决难题，而小米、OPPO 此前也有搭载屏下摄像技术的产品尝试，然而在该技术尚未成熟之前，中兴以此为卖点真的能扭转手机市场战局吗？

屏下摄像头时代到来？

为了实现完美屏幕，屏下摄像头技术被寄予厚望。实际上，屏下摄像头技术的大致原理并不复杂，在前置摄像头的位置，覆盖透明 OLED 屏，该区域日常显示手机信息，需要拍摄的时候区域屏幕变为透明，屏下摄像头启用拍摄功能。

然而最大的难题在于，屏幕需兼顾显示时的清晰度和拍照时的透光率。据了解，想要实现真正屏下摄像头就必须达到 80% 以上的透光率，屏下摄像头技术的重点之一就是提高屏幕的透光率，同时辅以算法和软件进行调校。

但为了实现这个方案在技术未成熟时不得不牺牲屏幕的像素密度，几年前搭载屏下摄像头的手机的平均像素密度（ppi）只有 100 以上，而当时主流手机的 ppi 基本在 300 以上。再者，在手机前置镜头区域做特殊处理，将会进一步降低 OLED 面板的良率。较高的成本将进一步增加推广的阻力。

尽管在 2019 年 OPPO 率先发布了屏下摄像技术，展示了工程样机，其后小米、vivo 都陆续跟进，甚至中兴直接在一年后发布了第一代量产的屏下摄像技术手机 Axon 20，但这些不是停留在 “概念机” 的层面，就是由于镜头进光量有限实际体验欠佳等一系列原因，叫好不叫座，没有进入主流用户的手机消费选择。

于是又在一年后的 2021 年 7 月，中兴发布了第二代屏下摄像头手机 Axon 30，其搭载 1600 万像素大尺寸前置摄像头，同时辅以 AI 画质增强技术，提高画面曝光不足、噪声明显的问题。但即便如此，依旧是雷声大雨点小，并没有太多的消费者愿意为一部显示效果不完美还要牺牲自拍效果的手机买单。

不确定性难致手机市场格局生变

几年前苹果在 iPhone 5S 上带来指纹识别技术，至此该技术日益成熟并不断风靡手机界，其后又出现了 Face ID、屏下指纹、折叠屏，还有越来越大的屏幕和越来越多的摄像头，越来越接近全面屏的手机新形态……新技术层出不穷，提供的性能也开始过剩，同时价格也开始不断突破消费者预期，于是消费者不再刻意为了追求新技术而更换手机，购买热情持续下降。

市场研究机构 Strategy Analytics 则称，中国用户的平均换机周期为 28 个月。同时根据《Canalys 2021 年度智能手机市场分析报告》，2021 年智能手机平均售价同比上涨 10%。Counterpoint 的数据显示中国市场手机的平均售价已经从过去的 1500 元到 2000 元增长至 2700 元到 3000 元的价位段。

目前，屏下摄像技术仍处于成长初期，技术工艺难度较高，体验尚未完全得到市场验证，且应用场景仍主要集中于手机产品，还未能扩展到平板电脑或者 PC 产品，面板厂商的技术革新动力也相对不足。CINNO Research 预测，2025 年中国智能手机市场屏下摄像头的渗透率有望提升至 5%，将有三四千万台的空间。

如此低的预期，可见作为非刚需功能，一个屏下摄像头的卖点还无法打动大多数用户。尤其是在主流厂商纷纷冲击追求极致体验的高端手机市场，更不敢用屏下摄像头技术来试探爱好自拍和在意屏幕显示素质的消费者。

近两年用户换机周期拉长，市场上手机同质化严重，对手机厂商来说，屏下摄像头技术或许能够触发用户换机的热情，但能够被这种差异化卖点打动的用户有多少，可以参考折叠屏刚刚兴起时的消费者购买意愿。

另外，也有厂商选择了不跟类似技术较劲。苹果未必不想打造完全全面屏的产品，但苹果目前采用的 Face ID 技术在体验和信息安全上都有一定的用户忠诚度，该技术的实现恰恰需要有专门的模块来放置结构组件，在没有平衡好屏幕显示和该组件的识别效果时，苹果不会贸然改变其技术路径。而苹果这样的厂商确实是在新技术的推广中有带动作用的，比如真无线耳机、取消耳机插孔和上文提到的指纹识别。缺乏其和其他主流厂商躬身入局屏下摄像技术，示范带动效果大打折扣。

结语

总而言之，屏下摄像技术已经可用，但在当下并非完美。此前雷军就在小米 MIX4 系列的发布会上直言不讳，这种技术拍照效果没有那么完美，不建议特别喜欢自拍的用户购买。何况主流厂商目前主攻的方向还是更好的成像技术、更强的续航能力以及更高性能的处理器和不可或缺的 5G 网络支持。

尽管已经有面板厂商和手机厂商合作开发出了较为成熟的屏下摄像技术。但是从终端产品来看，搭载屏下摄像头的手机如 OPPO 和小米近年发布的产品，大部分都是概念机型，并没有太多量产的，更多是为了彰显差异化和与众不同的技术实力。他们看到了目前屏下摄像头技术的局限，深知还难以从中获取高收益，只能不放弃尝试，以期在未来技术大开花的时候说一句 “做时间的朋友”。