今日凌晨，大洋彼岸的 Google CEO Sundar Pichai 在 2022 Google I/O 大会现场不禁感慨，“时隔三年，再次回归海岸线圆形露天剧场开始这场大会的感觉真好！” 无论全球风云变幻，AI 仍是这家科技巨头的立足点。在疫情期间谷歌就利用 Google Maps 精准定位了疫苗接种点；在牵动全球人心的乌克兰，谷歌部署了防控预警……

然而这些都来源于谷歌深厚的技术积淀，在本次大会两个小时的时间里，谷歌带来了全新的的搜索功能、更精准的图像识别、更强大的自然语言处理和一系列精彩的硬件产品，与这些相比，曾经的重头戏 Android 13 反而不那么引人注目了。

AI 纵贯全场

一直以来，搜索服务都是谷歌最核心的功能。

此前，谷歌推出可以用文字、图片搭配的搜寻功能 “Multisearch”，这是一种多模态搜索方式，让用户在手机上通过拍照加文本的方式，进行定制化搜索。这并不只是简单的拍照加描述文字搜索，APP 会通过算法拼接视频中的场景，然后通过知识图谱分析得出图像中的内容，谷歌可以给出准确的物体识别，并提供有用的建议。

本次大会上，谷歌搜索带来了新升级的 “Multisearch near Me” 功能，通过谷歌地图来搜索真实世界中的地理位置相关信息。谷歌称，这类似于在搜索引擎中使用 “Ctrl+F” 快捷键来寻找自己想要的东西。它允许用户使用手机相机功能直接扫描超市的货物，可对移动的取景框内多个不同物体进行同时和连续搜索，并且通过 AR 叠加的方式来展现这些物体相关的信息。

而谷歌地图则变得更加详细，通过 3D 绘图和机器学习等，让沉浸式实景地图更逼真完整，甚至还能展示一栋建筑的内部。AI 技术还有助于绘制偏远地区的地图，谷歌称，2020 年 7 月以来，谷歌上的非洲建筑物数量增加了 5 倍，从 6000 万幢增加到了近 3 亿幢。

谷歌地图新增了环保路线，通过探索更优路线，让出行更省油。比如当用户搜索两个城市之间的航班时，谷歌会向用户显示碳排放估值以及价格和时间表等其他信息，方便用户选择更加环保的航班。

在智能助理领域谷歌一向是佼佼者，在大会上，谷歌上发布了 “Look and Talk” 的功能，瞄准了自然交互技术。在搭载镜头的智能屏幕上，只要你 “看向” 它们，不用再说 “OK Google”，智能助理就能原地待命了。

不过，为了顾及安全性与隐私，谷歌把新功能开启与否的选择权交给用户，而开启后助理将由 AI 来协助确认用户是否 “直视” 机器，然后才启动。启动后机器将保持脸部辨识与声音辨识的机能，确保它仅提供你的个人信息。借助 AI 芯片的算力，谷歌将进一步完善语音和自然语言理解模型，以此提高谷歌助理理解语音指令过程中的语气和停顿。

在会上，谷歌还带来了最先进的预训练大模型。运用到谷歌文档中，就是自动总结功能，可以把几十页文件总结成几句话，这是自然语言处理领域的重大飞跃。除了文档，谷歌的 AI 还能为聊天内容提供摘要，自动转录和总结功能也引入了 Google Meet。

值得一提的是，在提升算法公平性方面，谷歌与哈佛大学 Monk 教授合作开发了肤色量表（Monk Skin Tone Scale），能更准确地在搜索结果中反映人们的肤色，也有利于后续在图片编辑中防止美肤滤镜的千人千面，很有人文关怀了。

硬件荟萃

以往的谷歌 I/O 大会一向不以硬件为主打，而此次却惊喜不断，很多产品都是首次推出，甚至还有 “One More Thing”。

手机方面，谷歌带来了全新的 Pixel 6A，可以视为 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的平价版。其配备 1200 万像素主摄像头和广角摄像头，搭载与 Pixel 6 和 Pixel 6Pro 相同的 Tensor 处理器，预装 Android 13 手机操作系统，售价 449 美元。

当然，谷歌也预告了对 Pixel 7 系列手机进行了预告，Pixel 7 系列共有 2 款型号，外观有亮眼的变化，同时也会搭载第二代 Tensor 处理器。

谷歌也同时更新了自家的真无线蓝牙耳机产品线，推出了 Pixel Buds Pro，该产品最大特点在于支持了主动降噪功能，并能够实现多设备协同。其内部采用谷歌开发的 6 核心音频处理芯片。Pixel Buds Pro 同时也搭载了与苹果空间音频类似的音频处理系统，续航方面，单次使用时间为 11 小时，开启降噪时为 7 小时，售价为 199 美元。

谷歌智能手表 Pixel Watch 也终于亮相，极具辨识度的黑色表盘和圆润的边框配合 wear OS 系统，系统内置谷歌语音助手、谷歌地图、谷歌钱包等应用，深度整合 Fitbit 功能后，将支持运动分析、心率监测等功能。另外，谷歌预告了 Pixel 产品线的平板电脑。这款传闻已久的产品确认将运行 Android 12L 系统，搭载谷歌自研 Tensor 芯片。

最令人惊叹的恐怕是本次大会上谷歌推出的 AR 眼镜概念机 “One More Thing”，这款产品与多年前谷歌发布的智能眼镜很不一样，作为一款可实时翻译的 AR 眼镜，其可将翻译文字直接呈现在用户眼前。据 The Verge 报道，谷歌已正式收购了 Raxium，这是一家成立 5 年、以 MicroLED 技术著称的初创公司，似乎谷歌此次收购，也在为加快进军 AR 市场做准备。

稳扎稳打Android 13

对于 Android 13，本次升级的地方不算多。继去年 Material You 可定制主题功能之后，安卓已经可以将其配色方案与手机壁纸的配色方案进行匹配。今年，媒体控件也进行了类似的调整，将能够从正在播放的音乐的专辑封面中提取颜色。

Google Messages 的 RCS 支持也将得到重大改进，推出用于群聊的端到端加密测试版。对此谷歌表示，他们旨在成为 SMS 和 MMS 协议的继任者，现已可供全球超过 5 亿 Google Messages 用户使用。

为了进一步实现对个人隐私的保护，Android 13 对应用程序默认使用的个人数据和手机功能设置了更多限制。之后应用程序必须首先请求许可才能发送通知，还可让用户限制应用程序可以访问的照片和视频，而不是直接授予查看整个库的权限。同时，Android 13 还将添加一个新的安全和隐私设置页面，以便在一个地方收集用户的所有关键数据隐私信息。

此外，谷歌为即将在秋季推出的 Matter 智能家居标准添加快速配对支持，表明了其正在加快与其他设备互连方面的决心。