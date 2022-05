不久前,国际康复工程领域知名科学家和教育家 Arno Stienen 教授正式与傅利叶智能签署聘用协议,将担任傅利叶智能集团首席科学顾问。未来他将负责提供康复新产品研发指导、技术转移、产品商业化落地、联合实验室科研等一系列咨询工作。

傅利叶智能集团科学顾问 Arno Stienen 教授

人机交互、外骨骼、环境自适应的康复机器人技术是 Stienen 教授擅长的领域,他有着业界领先的设计思维,专注于解决康复机器人复杂问题的跨功能迭代。Stienen 教授曾负责瑞士 HOCOMA 公司及荷兰 Motek 公司产品管理,在研发商业化机器人解决方案方面具备丰富成熟的经验,承担过数十个项目并主管各类专业团队,并在 IEEE、Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation、The International Journal of Robotics Research 等著名期刊及会议上发表论文 100 余篇,学术引用次数超过 3000 次。Stienen 教授拥有荷兰特文特大学生物力学与康复工程博士学位。

作为机器人技术领域的资深专家,Stienen 教授的加盟将助力傅利叶智能在康复机器人领域更上一层楼。傅利叶智能联合创始人、首席战略官 Zen KOH 表示:“很高兴 Arno Stienen 教授加入傅利叶智能集团这个大家庭。他是我的老朋友,我们过去曾有过愉快的合作。凭借他在外骨骼和机器人技术应用方面的卓越经验,我们坚信他将在未来的创新产品研发中发挥重要作用。”

Arno Stienen 教授的早期康复机器人研究项目

Arno Stienen 教授也表示:“很高兴能够担任傅利叶智能集团的首席科学顾问,期待可以发挥我在产品技术研发到落地各个阶段的成功经验,助力傅利叶智能卓越发展。”

作为智能机器人技术领域的领军企业,傅利叶智能持续多年进行高强度的研发投入,搭建为社会、行业增效赋能的智能机器人技术平台,垂直应用于健康、教育等多个生态场景,服务全球用户。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过 40 个国家和地区的 1500 多个客户提供智能康复综合性解决方案。

Arno Stienen 教授的加盟为傅利叶智能的国际化发展和技术研发注入了新动力,未来,傅利叶智能的机器人技术研发必将探索更多创新路径,打造国际领先产品,最终实现通过智能技术让人人享有美好生活。