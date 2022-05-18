据外媒援引知情人士消息报道，印度教育科技超级独角兽 Byju’s 正在与美国教育科技上市公司 Chegg 进行收购谈判。目前，尚未有关于本次收购的相关报价，但根据 Chegg 的市值计算，该公司的价值目前约为 22 亿美元左右。

尽管该消息并未被 Byju’s 方面证实，但有消息人士称，Byju’s 的本次收购将有助于推动自身于美国的上市计划。不过，在接受外媒采访时，Byju’s 创始人 Byju Raveendran 透露，这一潜在收购动作并非是作为让公司走向上市的手段（通过与 Chegg 达成 SPAC 合并以实现上市）。

他表示，未来一年内将是收购其他公司的最佳时机，Byju’s 也正在探索在美国进行收购动作，“目前的时机非常适合整合，因为一些企业正处于极具吸引力的估值区间。”

此外，针对 Byju’s 的上市计划而言，Raveendran 也指出，如果其未来 9 到 12 个月内的 IPO 计划能够继续进行下去，该公司将会通过 SPAC 合并的方式达成上市。作为背景，在今年 2 月份时，曾有消息人士指出Byju’s 已与至少三家美国 SPAC 公司或相关机构进行了意向谈判。

而在本次收购消息传出的不久前，有消息称Byju’s 正在同包括摩根士丹利和摩根大通在内的几家金融机构进行一笔超 10 亿美元的融资谈判，而这笔资金的用途就是用来收购另一家尚未公开名称的教育科技公司。据该次消息中的知情人士表示，尚未有任何关于此收购的确切细节信息，且交易价格和相关条款也尚未明确。

自今年 3 月份完成一笔 8 亿美元的融资后，Byju’s 的估值从上一轮时的 180 亿美元（去年 10 月份）提升至了 220 亿美元。而在过去的 2021 年中，Byju’s 已经获得了 20 亿美元融资，并对外宣布了近 12 笔、总额超 26 亿美元的收购计划。据该公司在当时介绍，其平台已拥有超 1.5 亿学习用户。相比之下，在去年初时，这一数字则为 8000 万。

值得一提的是，就其收购动作而言，就在上周时，Byju’s 也通过旗下公司 Great Learning（由 Byju’s 去年斥资 6 亿美元收购而来）收购了新加坡的一家名为 Northwest Executive Education 的高层管理（executive education）教育机构。据了解，这笔收购的金额约为 1 亿美元，是 Great Learning 自今年以来的第二笔收购（第一笔是名为 Superset 的招聘平台）。