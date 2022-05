企业内部对高技能支持与技术人员的需求日益增长,计算机与信息系统行业的工作岗位预计在 2020 至 2030 年间增速将高于所有行业的平均值。随着各大公司拓展对技术的利用,员工在工作中使用 iPhone、iPad 与 Mac 的需求也在增长,这些都导致对擅长 Apple 产品支持与管理的 IT 专业人员的需求与日俱增。

为满足这种日益增长的需求,Apple 推出了更新版 IT 支持管理职业培训与认证。培训经彻底重新设计,转为可自主把控进度的线上形式。用户可以通过两项新的考试证明自己的能力,获得 Apple 颁发的认证。

“越来越多的人使用 Mac、iPad 与 iPhone 以出色完成工作任务,对 Apple 认证的 IT 专业人员的需求也比以往更多了。”Apple 企业与教育产品营销副总裁 Susan Prescott 表示,“Apple 职业培训旨在帮助所有对技术感兴趣的人获得认证——无论他们准备转换职能还是提升技能——让他们在寻求高薪 IT 职位时,在潜在雇主面前脱颖而出。我们坚信技术应当是平等包容的,所以新的课程将由学习者自主把控进度,且课程本身不收取费用。此外,我们还在努力工作,以确保学习者的支付能力不会对他们获取 Apple 认证构成阻碍。”

两项全新 Apple 职业培训课程——Apple Device Support(Apple 设备支持)与 Apple Deployment and Management(Apple 部署与管理)——将于今日起在 training.apple.com 上线。这些课程循序渐进,随着用户学习进程,按部就班地传授技能与概念。每项课程完成后,用户可参加新版考试,认证自己在每一阶段获得的技能,并获取相应的 Apple 数字徽章。每项考试收费 149 美元,用户可在个人简历、在线履历、求职网站展示认证信息,让自己在求职者中脱颖而出,也让雇主更容易发现具有资质的人选。

Apple 设备管理与安全公司 Jamf 报告,其在工作中管理 Apple 产品的专业人员社区成员人数从 2017 年以来已增加了超过 150%,现已超过 10 万人。Ford 等企业也在寻求雇佣专业人员,管理他们使用的 Apple 产品。

“Ford 正在以技术为动力进行改变、为顾客提供价值。这也包括让我们的人员使用最优秀的工具完成最出色的工作,创造未来的数字工厂。”Ford 首席企业技术官 Mike Amend 表示,“作为这一进程的一部分,我们正在为雇员提供 Mac 作为可选工作设备。Apple 的新职业培训认证将帮助我们吸引高水平 IT 人才,确保他们成功实现我们的 Ford+ 增长计划。”

Apple 的新版 IT 系列培训从 Apple Device Support 课程开始。课程包括文章与指导练习,内容涵盖了专业服务台人员、技术协调员或在机构中面向 Mac、iPhone 与 iPad 用户提供服务的专业人员所需的工具、服务与最佳实践。完成约需 14 小时的内容学习后,用户可以参加考试,获取 Apple Certified Support Professional(Apple 认证支持专业人才)认证。

IT 系列培训的第二阶段是 Apple Deployment and Management 课程,该课程将指导用户学习如何使用移动设备管理(MDM)配置、管理与保护 Apple 产品。通过约需 13 小时的内容学习,用户将了解如何开发部署策略、如何使用 Apple Business Manager 和 Apple School Manager,以及如何通过 MDM 解决方式配置设备。成功通过考试后,用户将获得 Apple Certified IT Professional(Apple 认证 IT 专业人才)认证。

为帮助初入职场或准备转行的求职者,Apple 将与各社区学院和大学合作,提供获取 Apple Certified IT Professional 徽章的校内预备课程。Apple 将通过 Community Education Initiative(社区教育倡议,CEI),在 CEI 合作院校提供奖学金,帮助参与学习的学生支付考试费用。Apple 首先与得克萨斯州奥斯汀市的奥斯汀社区学院合作,从 2020 年初开始提供 Apple 部署课程。今年夏天,Apple 将与亚利桑那州钱德勒市与梅萨市的马里科帕社区学院合作,未来还将宣布更多 CEI 合作院校。总部设在亚拉巴马州伯明翰市的非营利教育机构 Ed Farm 也将在今年夏天通过与 Apple 的持续合作提供 Apple 认证考试的预备课程。

Apple 还与 Mac Admins Foundation(Mac 管理员基金会)合作,让更多人有机会参与新版 Apple 考试。在 Apple 的资金支持下,基金会将向资金不足的申请人提供优惠。作为一个新的 501(c)(3) 组织,Mac Admins Foundation 的两大目标是成为热情欢迎新人并为其提供便利的组织、为行业发展作出贡献,以及提供可负担的渠道,帮助成员获取所有社区资源。要了解更多信息及申请优惠,请访问 macadmins.org。

“全新 Apple 职业培训课程有很多优点,它们围绕 Apple 产品的支持与部署为用户提供了坚实的概念与理论基础。”Mac Admins Foundation 联合主席 Tom Bridge 表示,“此外,这两项 Apple 考试也完全体现了获得成功所需的技能的深度与广度。这是 Mac 管理员社区的一个重要里程碑——这个群体的人数从 2019 年以来已经增长了 48%。我们在成为 501(c)(3) 组织后,将高兴地与 Apple 合作,确保所有满怀激情、希望在事业上更进一步的人都有机会获取这些认证。”

用户现已可在 training.apple.com 参与 Apple Professional Training 课程的学习。