据外媒援引知情人士消息表示，有着东南亚版闲鱼之称的新加坡二手商品 C2C 交易平台 Carousell 以市场波动为理由，已经终止了与 L Catterton 旗下 SPAC 公司（L Catterton Asia Acquisition Corp。L Catterton 是 LVMH 旗下的私募基金机构，专注消费品领域投资）的 SPAC 合并谈判。

知情人士指出，过去几个月以来，该 SPAC 公司一直在对 Carousell 进行尽职调查，但未能与后者达成合并协议。同时，由于前者近期以来的估值表现欠佳，两家公司也并未能就 PIPE 部分达成一致意向。截至本日，这家 SPAC 公司的股价已跌至一个多月以来的最低点。

目前，两家公司均未对此消息置评。

作为背景，今年 1 月份时，我栏目曾指出，Carousell 正在同上述 SPAC 公司进行独家 SPAC 合并谈判。而如果这一合并得以成功，新实体的估值有望达到 15 亿美元。

Carousell 成立于 2012 年，是一家二手商品交易平台。除东南亚地区外，该平台也覆盖到了我国的台湾和香港地区。去年 9 月，Carousell通过由韩国私募机构 STIC Investments 领投的一轮 1 亿美元融资加入独角兽行列（估值为 11 亿美元）。

值得一提的是，上周，Carousell宣布以未透露数目的金额同当地全渠道二手服装零售平台 Refash 达成了收购协议。据悉，在截至 12 月份的 20 年财年内，Refash 的营收为 46 万美元左右，利润为近 3.6 万美元。