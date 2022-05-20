又一时代记忆落幕！

5 月 16 日，微软 Edge 浏览器在微博正式公布称，微软 IE 浏览器将于 6 月 16 日正式退役。此后其功能将由 Edge 浏览器接棒，至此，这个诞生于 1995 年，有着 27 年历史的浏览器落下帷幕。

从千禧年之前全球市场份额第一的浏览器跌落至如今的吊车尾直至被小弟 Edge 接班，IE 浏览器的发展史可以说是一把辛酸泪，而其所在的浏览器市场在过去近 30 年中已几经变迁，行业格局更称得上翻天覆地。

漫长的告别

微软 Edge 官方微博显示，1995 年 8 月，微软历史上最成功的操作系统之一——Windows 95 正式发布，IE(Internet Explorer) 浏览器作为 Windows 95 的默认浏览器飞速占领市场，三年后成功成为全球市场份额第一的浏览器，更在 2003 年走上巅峰，占据全球市场 95% 份额。

1998 年~2003 年是 IE 浏览器的全盛期，作为 80 后的 “启蒙浏览器”，这一时期的 IE 承载了一代人的青春。但随着时代的发展，IE 浏览器却因为更新赶不上消费者的需求变化而饱受诟病。功能单一、反应迟钝、兼容性差是 IE 浏览器最为普遍的槽点。随着火狐、Chrome、Safari 等更加快捷安全的浏览器先后问世，竞争优势愈发不明显的 IE 浏览器市场份额也渐渐流失。与此同时，“热心” 网友为 IE 浏览器制作的梗图却强势出圈，比 IE 浏览器本身占据了更多的视线。

2015 年，IE 浏览器市场占有率跌破 20% 至 15.71% 并继续下滑。微软一面确认将放弃 IE，一面推出了新品牌 Edge。2016 年，微软宣布停止对 IE8、9、10 的支持，并且建议用户升级到 IE11 或者改用 Edge 浏览器。

2020 年 8 月，微软宣布其在线服务将告别 IE 浏览器。2020 年 11 月 30 日起，Microsoft Teams 停止对 IE11 的支援。微软给 IE 浏览器涉及的 “退役计划” 显示：自 2021 年 8 月 17 日起，IE11 不再支持 Microsoft365、OneDrive 和 Outlook。2022 年 6 月 15 日，停止支持 IE11 桌面应用程序。

不过，由于 HTML 基本架构中 IE 架构的存在，IE 浏览器的退役也给不少网站登录和使用带来影响。有网友表示，国内很多网站都只能通过 IE 才能打开登陆，比如网银、学校教务、考试报名系统、税务、社保政务系统等。对此，微软方面透露，仍会为 Microsoft Edge 的 “IE 兼容模式” 带来持续的改进。即使在 IE 停用后，Microsoft Edge 中的 IE 模式仍可扩展旧应用程序的使用。

如今，这场酝酿了 7 年的退休终于进入了尾声。作为跨世纪的初代 “探路者”，IE 的使命已经完成。而带有 “优势” 含义的新名字也将讲述新的故事：相比于 IE，Edge 的界面更简洁，流畅度更高，并能支持更多功能插件。StatCounter 数据显示，截至今年 4 月 Edge 浏览器桌面市场份额终于突破 10%。作为浏览器与操作系统捆绑销售模式的坚定支持者，在充足的缓冲期过后，微软也得以用新旧浏览器的交替促进新版 Windows 系统的应用。

三次浏览器大战

除了上文中提及的微软的两款浏览器 IE 与 Edge 以外，目前市面上的几款主流浏览器几乎都诞生于 2000 年以后，其中，Safari 诞生于 2003 年，火狐诞生于 2004 年，Chrome 诞生于 2008 年。

提到火狐就不能不提其前身网景公司及其和微软的恩怨。鲜为人知的是，IE 并不是第一款划时代意义的浏览器。

1994 年，互联网兴起的初期，美国初创公司网景发布的浏览器 Netscape Navigator 1.0 在不到一年的时间以共享软件的形式卖出了几百万份，市占率高达 90%。凭借浏览器的畅销，远景公司隔年就在纳斯达克挂牌并受到华尔街的热烈追捧。

这款通用网络浏览器的大获成功随即引起了微软的注意。微软很快有针对性地开发并推出了自己的浏览器 IE，当更新至 4.0 版本后，IE 的性能已经与 Navigator 不相上下。在微软操作系统与浏览器捆绑销售的攻势下，网景公司节节败退，最终在 1998 年被收购。第一次浏览器大战以 IE 后来居上，网景的惨淡收场告终。

2003 年，IE 浏览器市场份额达到 95% 的巅峰。苹果也在这一年为 Mac 发布了一款 “迄今为止打造的最快的网络浏览器”——Safari。

次年，凭借网景的遗产——Mozilla 社区的 Gecko 引擎技术，Firefox 浏览器得以正式推出，由此引爆了第二次浏览器大战。在随后的 4 年时间里，尽管 IE 的份额依然领先，Firefox 也稳扎稳打，凭借几次大版本更新提升了浏览器的功能与先进性从 IE 手中夺下了近 30% 的市场份额。

而转折很快再次到来。2008 年，Google Chrome 的横空出世再度改变了市场格局，掀起了第三次浏览器大战。凭借其极简的界面、快速的加载、不易崩溃、安全性高等特点加速收获用户并击垮一众对手，在此后的 10 多年里，IE 浏览器的份额从 60% 以上下滑至 1% 左右；风靡一时的火狐在 2009 年~2021 年流失了 4800 万用户，市占率约为 4%；曾经的老玩家中只有 Safari 的份额保持稳步增长态势，并在 2020 年 4 月达到 20% 左右。

StatCounter 数据显示，截至 2022 年 4 月底，Google Chrome 市场份额达到 64.36%，是全球浏览器市场名副其实的霸主；凭借在 Mac 与苹果手机移动端两方面的布局，Safari 在全球市场份额达到 19.13%；而 Edge 虽然刚成为第二大受欢迎的桌面端浏览器，但其在总的浏览器市场占有率仅有 4.07%，与火狐（3.41%）、三星（2.84%）、Opera（2.07%）的差距并不明显。

至此，Chrome、Safari、Edge 及其他浏览器三分天下的格局基本确立。

细分市场之争

2015 年 4 月，微软的 Edge 浏览器搭配 Windows 10 系统进入市场。最初的 Edge 是在 EdgeHTML 渲染引擎上构建的，性能不高，且由于开发环境薄弱和各种兼容性问题显得很鸡肋。

终于在 2018 年，微软下定决心放弃自家引擎，转而采用更成熟、使用人数更多的内核，即竞争对手谷歌的 Chromium，并于 2020 年 1 月 15 日发布了基于 Chromium 的新版 Microsoft Edge。采用 Chromium 内核之后，Edge 浏览器将直接兼容支持 Chrome 现有的所有扩展。

这一改变有了立竿见影的效果，使 Edge 在 PC 端取得了较快的用户增长，叠加 Windows 设备比 MacOS 更显著的数量优势，Edge 在今年 4 月的桌面端市场份额第一次超越 Safari 达到 10.07%。

StatCounter数据显示，截至今年 4 月底，Chrome 浏览器在桌面端的市占率为 66.64%，Safari 为 9.61%，火狐以 7.86% 居于行业第四，而即将退役的 IE 仅剩 0.97%。

第三次浏览器之争的背景已处于移动互联网时代，这一时期，浏览器的市场竞争从电脑桌面转向手机桌面。

Chrome 浏览器上线的同时，苹果的 Safari 已成为 Mac 系统的默认浏览器以及 iPhone 与 iPad 和 iPod touch 的指定浏览器，凭借先发优势，Safari 的份额在之后几年里一直领跑全球移动浏览器市场。

2012 年底，Safari 在全球移动浏览器市场占有率为 61.5%。也就在这一年，谷歌发布了 Chrome 浏览器的移动版，提供 IOS 系统、安卓系统以及 Windows Phone 系统的 Chrome 浏览器，在保持浏览器原有特点的基础上，实现了多终端使用浏览器，具有共享收藏历史信息等功能，是手机浏览器的一次巨大突破。随着 Android 系统的份额不断扩大，Chrome 在移动端的市场占有率也不断飙升并实现对 Safari 的终极反超。

截至今年 4 月底，在移动浏览器领域，Chrome 以 63.57% 的市场份额继续保持无可争议的冠军地位，第二名 Safari 的市场份额为 24.82%，与 4.9% 的三星、1.88% 的 Opera、1.41% 的 UC 浏览器拉开显著的差距。

总的来说，Chrome、Safari 已成为浏览器综合市场与移动端细分市场头两把交椅的固定人选，二者在移动端的差距比桌面端更小。而 Edge 若要在桌面端继续取得突破，仍是困难重重。但如今 Windows 在微软的总营收中占比仅为 10%，已不再是微软的现金牛业务。将重心放在云业务上的微软，可能也无暇为一款浏览器的增长多费心神。