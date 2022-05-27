2022 年 Q1 小米的财政收入同比下降 4.6%，环比下降 14.3%。当前全球智能手机销量下滑，小米的智能手机销量也同比下降了 11.1%，考虑到智能手机是小米最大的一项业务，所以整体收入的缩水也在意料之中。根据 Counterpoint 发布的最新鲜市场监测数据，在过去三个季度小米智能手机在全球的出货量份额一直在下降，从 2021 年 Q2 的最高值 16% 下降至 2022 年 Q1 的 12%，是自 2020 年 Q3 以来的最低。

小米全球出货量和市场份额，Q1 2020-Q1 2022

根据 Counterpoint 的市场监测数据显示，2022 年 Q1 由于 4G SoC 等重要零部件的长期短缺、新冠疫情的反复以及全球宏观经济下行等因素，全球和中国地区智能手机的出货量分别同比下降了 8.1% 和 18.1%，在这些影响下，小米中国地区智能手机出货量同比下降了 20.6%。

高级分析师 Ivan Lam 在评论小米智能手机的销售时表示：“Q1 通常是所有手机品牌厂商的季节性销量低点，但小米智能手机销量的下降幅度超过了市场平均水平。回顾过去我们可以看到，小米通过入门级和实惠型中端智能手机（如 Redmi 9A / 9C 和 Redmi Note 系列）搭建了自己品牌的基础，所以小米在低端市场的表现就会深受 LTE 芯片组短缺的影响。然而小米手机的平均销售价格增长到了 1189 元（约合 176 美元），这可能是小米在 2022 年 Q1 财务数据中唯一值得庆幸的事情。”

小米智能手机的销售成本下降了 8.1%，这主要是由于销售额的下降，但这之中一部分又被随着中端到高端智能手机出货量比例的上升而导致的平均销售成本的提升所抵消。Lam 在评价小米的销售活动时表示：“小米在扩张中国的线下销售渠道时遭遇了重重困难。在小米与线下合作伙伴一同投入了大量的资金后，其线下智能手机销售份额并没有发生变化。更糟糕的是，现在小米的手机库存量很高，特别是中高端和高端智能手机部分。积压的库存促使小米不得不在手机的促销活动上投入更多资金成本。可以看到，小米在 2022 年 Q1 末的库存周转天数远高于 2021 年 Q1。受新冠疫情的影响，中国的一些主要城市正在实施封锁政策，而这自然降低了人们线下购买新手机的能力。因此接下来的 2022 年 Q2，小米手机的高库存是一个危险的信号。

2022 年 Q1，小米的 loT 和生活家居类产品细分市场同比增长了 6.8%，环比下降 22.3%。小米在中国的电视产品细分市场中处于领先地位，目前已经连续 13 个季度在国内市场保持第一的位置。高级分析师 Yang Wang 在评论这一细分市场的表现时说到：“物联网和生活家居类产品是小米主要的收入贡献来源，占总收入的 26.6%。然而，与智能手机细分市场相比，该市场并没有多少盈利。而利润增加的主要原因来自于显示面板等重要零部件价格的下降。在可穿戴产品分析市场中，小米的市场表现依旧不容乐观。虽然小米是印度市场领先的智能手机品牌，但其真无线耳机（TWS）和智能手表型号尚未进入到地区前五大品牌名单之中。印度的真无线耳机和智能手表出货量在 2022 年 Q1 分别同比增长 66% 和 173%，但小米仍然被排除在名单外。小米本可以在它第二大收入的市场中做得更好。”

小米的互联网服务业务在 2022 年 Q1 增长至占公司总收入的 9.7%，同比增长 8.2%，环比下降 2.2%，智能手机销售不佳导致了收入的环比下降。在评论小米的互联网服务部门时，研究分析师 Archie Zhang 表示：“在谷歌海外市场抢占大部分此类收入的背景下，小米的互联网服务部门不断带来了令人振奋的消息。小米刚刚突破了 5 亿手机用户基数的大关，加入到了三星和苹果的行列。但它仍需要采取创新的手段，从其销售到海外的产品中获利。”

在小米的财务报表中几乎没有分享任何关于占整体研发费用 12.2% 的智能电动汽车项目的信息。财务声明中还提到了印度政府正在对关于小米的一些指控进行调查。