2022 年 4 月，中国外贸行业持续面临多重挑战。自 3 月以来，国内多地先后爆发新冠疫情，引发物流循环不畅、供应链卡点堵点增多、人员上岗困难等一系列问题。4 月，受国际形势影响，大宗商品供给和价格继续承受较大冲击，原材料价格保持高位运行。此外，美、欧等中国重要出口目的地正在经历高通胀，也为中国外贸出口带来不确定性。

聚焦 4 月以来国内疫情对中小微外贸企业的影响，5 月 26 日，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer 与中国贸促会商业行业委员会联合发布《2022 年 4 月中小微企业出口贸易（B2B）指数报告》（以下简称 “指数报告”）。

该指数报告包括 2022 年 4 月中国外贸出口先行指数和 2022 年 4 月中国中小微外贸企业竞争力指数。指数援引 2022 年 4 月及往年同期具有代表性的同批客户样本数据，并结合 XTransfer 平台中小微外贸企业收款表现及中国海关出口数据，反映中国中小微外贸企业在国内外突发因素影响下的出口表现，为未来 3 个月及全年中国中小微外贸企业全球展业提供重要指引和策略制定依据。

指数报告指出，4 月，中国中小微外贸企业在多重不利因素影响之下，相较于去年同期，出口仍然稳中有增，竞争力持续上升。随着疫情被进一步控制，中国中小微外贸企业面临的内外部压力有望逐渐缓解，持续向好发展。

4 月短期承压，中小微外贸企业出口仍稳中有增

根据指数报告第一部分《2022 年 4 月中国外贸出口先行指数》，面对复杂多变的国内外环境，尤其在国内多地疫情尚未完全控制的背景下，4 月中国中小微外贸企业出口虽然短期承压，但相较于去年同期仍稳中有增。

据海关总署统计，今年 4 月，中国货物贸易进出口总值 3.16 万亿元，同比增长 0.1%。其中，出口总值 1.74 万亿元，同比增长 1.9%。

2022 年 4 月中国外贸出口先行指数整体保持平稳，与去年同期相比表现出了较为一致的走势；此外，2022 年 4 月，中国中小微外贸企业收款量同比增长 7.8%，较 3 月增速下降 7.9 个百分点，但显著高于海关总署公布的 4 月中国货物贸易出口总值同比增长 1.9%，中国中小微外贸企业出口保持了较强韧性。

报告分析，随着本轮疫情从突然爆发到进入防控 “常态化”，部分中小微外贸企业在面对疫情时有了更为灵活的应对机制，能够及时把国内单点疫情爆发造成的影响降至最低。例如，部分中小微外贸企业的供应链相对分散，国内单点疫情爆发带来的影响有限；此外，部分中小微外贸企业及时更换出货港口，从而减少了货物交付延期风险。

在 B2B 出口贸易中，收款数据往往先于海关数据和物流数据显现趋势。因此，指数报告预计，在未来的三个月，随着疫情进一步缓解，复工复产有序推进，一系列助企纾困政策措施逐渐显效，中国外贸出口将有望逐步走出不利因素的影响，持续向好发展。

运营效率持续优化，中小微外贸企业竞争力上升

《2022 年 4 月中国中小微外贸企业竞争力指数》显示，4 月，在多重不利因素带来的挑战下，中国中小微外贸企业竞争力指数表现出平稳增长的态势。中小微外贸企业在面临困难和挑战时展现出较强的灵活性和应变能力，实现 “开局稳”。

该指数从买家信任度、产品吸引力、出口运营效率三个维度综合评估。2022 年 4 月指数延续了 3 月的势头，保持平稳增长。尽管重点外贸城市的物流仓储、集卡运输、港口运输短暂性承压，但平均发货时间仍然呈现缩短趋势，从 3 月的 31 天下降至 4 月的 30 天。尽管外部环境存在不稳定因素，但中小微外贸企业不断 “修炼内功”，整体运营效率持续优化。

同时，从出口目的地来看，4 月中小微外贸企业区域出口额前三大目的地区域依次为：北美、东盟、欧盟。在主要贸易伙伴中，4 月中国中小微外贸企业对东盟出口额增速优于其他地区，环比增长 6.3%。报告分析，4 月疫情对外贸出口产生的影响更多聚焦于长三角地区，对珠三角及其他地区影响较小，而珠三角地区产业链与东盟贸易高度关联。

从出口产品类别来看，4 月中小微外贸企业出口额显著增长的品类为塑料橡胶产品和金属及其制品，同比分别增长 23.4% 和 11.4%。。这两类产品的主要出口目的地均为北美，而塑料橡胶及金属制品生产行业一直是我国对北美出口的优势行业。尽管在多重不利因素影响下，出口优势行业依旧显著增长。

报告分析，随着疫情被进一步控制，中国中小微外贸企业面临的内外部压力有望逐渐缓解，长期向好的基本面不会改变。

求变求新，尽显韧性与灵活

4 月，尽管中国外贸出口增速放缓，但我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。在过去两年多时间里，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，政府不断出台政策为产业链补短板，供应链表现出很强的稳定性。而广大中小微外贸企业迎难而上，炼 “内功”、求创新、稳生产、拓市场，尽显韧性与灵活。

疫情给不少中小微外贸企业带来了一定冲击。一位从事电子元器件产品出口的外贸企业人员谈到，“电路板组装这个行业，因为很多零部件国内的研发能力达不到需求，需要从国外进口，再经过加工后成为出口产品。受疫情影响，不少进口的零部件都出现了缺货的情况，直接导致成本上升和交货周期延长。”

此外，由于全球经济放缓、原材料价格高位运行，一些中小微外贸企业在供需两端都遇到了挑战，“在供应端，原材料的价格一直在上涨，且因为疫情原因，部分原材料的供应也出现了问题，十分让人头疼；在需求端，疫情以来全球经济增长都放缓了，各个国家对产品的需求都在下降。”

“不能坐等市场变化，要主动出击，积极应变。” 这是采访中，多数外贸人应对变局的心声。面对新情况新变化，中国中小微外贸企业正在不断探索新策略。部分企业在稳住老客户的同时，不断加强拓展新客户的能力；部分企业则走上 “转型升级” 之路，升级新技术、开发新产品，通过提升硬实力来提高市场竞争力。

在危机中育先机，于变局中开新局，在世界经济海洋中摸爬滚打的中国外贸企业从不惧怕外部困难和市场竞争，更会将危机视为自我提升的重要动力。可以预见，在未来的全球贸易竞争中，中国中小微外贸企业将持续发挥 “船小好调头” 的优势，释放出更大能量。