6 月 8 日，耐克旗下跑步应用 Nike Running Club（即 “NRC”app）发布停服用户告知书表示，因业务调整，NRC app 将自 2022 年 7 月 8 日起停止中国大陆地区服务。NRC app 表示，即日起将为有需要的跑者提供数据导出服务，同时，Garmin 旗下运动设备即日起将停止与 NRC app 进行数据同步。

不久前，爱彼迎、Kindle 等知名品牌相继宣布将要停止在中国的服务，被普遍认为是其模式在中国地区溃败的宣言书。而耐克公司今年 3 月披露的 2022 财年第三季度业绩显示，报告期内，公司收入 109 亿美元，较上年同期增长 5%。其中，在亚太、拉丁美洲及欧洲，中东和非洲市场两位数增长的推动下，耐克品牌数字业务的销售额增长了 19%。此外，报告期内，大中华区未经审计的收入为 21.6 亿美元，较上年同期下滑 5%。

这样的数据，很难不让人对其和 NRC 的退出产生联想。业务下滑，市场竞争过烈，但中国市场又极为重要，只能从小业务开刀并以此节流。然而事实真的是这样吗？

市场竞争不占上风

耐克 NRC 一直是小部分热爱跑步者的心头好。有常年使用 NRC 的用户告诉动点科技，他们使用 NRC 记录跑步数据，主要是因其风格简洁且专注于跑步，加上几乎没有广告侵扰，国内少有这样的 app。

但实际上，正是因为这些优点，令其很难招架中国市场同类产品的竞争。在中国市场，跑步健身 app 以 Keep、悦动圈、咕咚等较受青睐，而且还具备一定的社交属性。像 Keep 这类综合性的健身 app，甚至涵盖了跑步、瑜伽、冥想、骑行等方方面面的运动需求，同时在内容、硬件、服务上也自成系统。

而咕咚则是国内最早兴起的那一批跑步 app，早在 2015 年市场调查其占有率高达 50.77%；悦跑圈则特色鲜明，主打社交和跑步相关垂直内容。

市场调研机构 Allied Market Research 发布的一项研究报告称，到 2030 年，全球健身 app 行业的市场总价值或将达到 1203.7 亿美元。因此国内的健身类 app 越来越 “卷” 也不值得惊讶。

智能穿戴崛起，NRC 愈发鸡肋

近年来，随着生活压力和疫情的影响，大众越来越重视身体健康，在意对身体和运动数据的观测。而一大批智能硬件厂商也嗅到了风向，纷纷开始发力智能穿戴，以贴近消费者需求。

《财富》调查报告显示，健身可穿戴设备市场规模已达 363 亿美元，预计复合年增长率 15.4%，2028 年市场规模将超过 1100 亿美元。

据了解，苹果在刚刚落幕的 WWDC 2022 上，就宣布 watchOS 9 的锻炼应用中进行了一个重要的更新调整，三个新的跑步形式指标加入进来，可以实时跟踪佩戴者的跑步效率。它们借助 Apple Watch 加速度计和陀螺仪，来更精确地追踪佩戴者的跑步姿态、步幅、以及地面接触时间，新引入的心率区可以让佩戴者随时了解自己的强度水平。

华为则在东莞松山湖投资 2 亿多打造了一个拥有 80 多项专业检测能力的运动健康科学实验室。通过硬件检测技术、软件算法平台以及数字健康服务的竞争优势整合，去构建数字化运动健康的智慧生态。

不难理解，以人工智能和各项精密传感器为基础的智能穿戴设备已经进入高速发展阶段，可穿戴设备和手机、相关 app 等的配合形成了强大的数据获取、分析能力。借助这些能够渗透到生活方方面面的智能硬件产品，用户普遍能够获取更为强大且专业的运动健身甚至是睡眠和饮食等方面的指导，而不仅限于跑步。这样一来，耐克 NRC 的生存空间则面临着进一步的压缩。

信息安全或是另外关窍

一直以来，中国是耐克最大的销售市场。其最新年报显示，公司上个财政年度在包括中国香港、中国台湾等大中华区实现了近 83 亿美元的营收。这个数据比亚太其他区域以及拉丁美洲地区的销售总和还要多。因此耐克绝不可能放弃进一步开发中国市场。

然而该市场下开发 app 并推向市场，不可避免会涉及到中国用户的信息。苹果公司为了做好中国市场的合规，已经做出了绝佳范例。2018 年年初，苹果就宣布将 iCloud（中国）服务切换到由云上贵州运营，该决定适用于国家或地区设置为 “中国” 的 Apple ID。苹果表示，iCloud 转由 “云上贵州” 运营后将有助于继续提升 iCloud 服务的速度和可靠性，并遵守中国法规。

另一边，去年爱尔兰数据保护委员会宣布 Facebook 旗下的即时通讯软件 WhatsApp 在运营过程中存在违反欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的行为，因此决定对其处以 2.25 亿欧元的罚款。

值得一提的是，欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）细致、频繁的调查和严厉的处罚措施对全球的互联网科技企业，尤其是脸书、亚马逊、谷歌等科技巨头公司的合规和隐私策略产生了重大影响，同时也令各国政策制定者和监管机构越来越意识到隐私对公民、企业和社会的重要性。因此中国公众对数据隐私和信息安全的担忧和日趋从严的数据保护政策，以致对该市场发展形成的限制，或许也是耐克不愿意再继续花钱维护一个小众跑步 app 的缘由。