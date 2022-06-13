科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.06.06-2022.06.12）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

尽管可能并不是太让人意外，近期以来，“裁员” 这样的词语在东南亚和印度创投领域出现的频率显然高上了一些。在本次篇幅略短的回顾中，笔者希望简单列举一些相关数字——它们或许看上去与去年、甚至是几个月前的创投热潮相比有些出入，但整体上来看，它们却也能帮助我们更好理解这些海外市场目前的一些现状。

关于 5 月份的一些数字

5 月份期间，印度初创公司所获得的融资总额为 17.4 亿美元。这一数字较 4 月份的 26.5 亿美元下降了 34%，而 4 月份的 26.5 亿美元也明显低于 3 月份的 40 亿美元；

5 月份期间，印度初创公司领域发生了 9 起裁员事件，涉及 3379 名员工。相比之下，今年前 5 个月以来，在印度初创领域，这两者数字分别为 23 起和 9518 人。而在其整体裁员事件中，电商和教育科技两个领域的裁员最为常见，共达到了 8318 名；

5 月份期间，东南亚初创公司的总融资次数较 2 个月前相比下降了 28%。同时，该数据指出，东南亚初创公司在该月的裁员人数激增（其中大部分为印尼公司）。

关于去年的一些背景

2021 年期间，教育科技和 D2C 领域分别以 141 笔及 132 笔的数量占据了印度创投领域融资次数排名第二和第三的位置（融资总额则为第一和第四，金额分别为 57.8 亿美元和 17.9 亿美元）；

2021 年期间，东南亚初创公司所获得的融资总额为 257 亿美元。相比之下，这一数字在 2020 年时为 94 亿美元；

2021 年上半年期间，东南亚地区的投资数量同比呈现出 20% 的增长。

以上。话不多说，让我们进入本次正题。

Super 完成 7000 万美元融资：Super 由 Steven Wongsoredjo 成立于 2018 年，是一家专注于服务印尼下沉市场的社交电商平台，通过 B2A2C(企业-代理-消费者) 的商业模式来为身处印尼二三线城市和农村地区的民众提供便捷。

据介绍，这些下沉市场的人均 GDP 比雅加达等城市化进展快的地区低三到五倍，但在日用品上的花费却高出 20% 到 200%。Super 通过自身平台和独特的物流供应链体系，可以做到在用户下单后在 24 小时内将货品交付到社区代理人手中。

Eratani 获得 160 万美元融资：Eratani 由 Andrew Soeherman、Kevin Juan Tanggo Laksono 和 Angles Gani 三人共同成立于 2021 年 6 月，是印尼一家农业技术解决方案供应商，旨在助力构建适合印尼农业发展现状的生态系统和透明的数字化供应链体系，以帮助当地农民解决生产生活过程中所面临的困难。

Eratani 表示，农业是支撑印尼社会发展的支柱产业以及当地农民生活水平提高的关键因素，且当下印尼贫困人口中的 46.3% 来自农民家庭。因此，Eratani 希望能通过对农民劳作过程中的各环节给予及时有效的帮助并简化其流程来激发生产力，最终改善印尼的农业环境并提高农民家庭的生活水平。

据介绍，Eratani 的全套解决方案涉及了农业上游生产、中游加工和下游供应链的不同维度，其中包括对当地农民提供从获取资金、找寻农具农药等的采购渠道到得到土地规划、采收管理和农作物加工与销售等方面的技术指导，让用户可以借助科技力量高效处理各种问题。

Traveloka 正进行一笔 2 亿美元融资：消息人士表示，这一谈判已接近结束，但关于该公司的估值细节尚无法得知。而根据 CB Insights 此前发布的数据，Traveloka 的估值一度达到 30 亿美元。而在 2020 年时，彭博社也曾指出 Traveloka 正以相对较低的估值寻求融资资金。

此外，在本次传言中，消息人士也透露称，Traveloka 正计划于今年内在美国达成 IPO。不过，其具体上市时间和上市地也有可能在后续发生变化。

Omnistream 完成 700 万美元融资：Omnistream 由 Wendy Chen 创立于 2018 年，是新加坡一家专注于零售行业店铺经营的技术解决方案供应商，主要通过从客户实际产生的营收中收取一小部分服务费来获得盈利。

Omnistream 表示，自身的数据分析技术不仅能为店铺提供当下消费者的购物习惯以及未来购买趋势的预测，让店家更了解用户偏好，还能根据不同店铺的具体情况形成定制的零售策划方案。此外，Omnistream 独特的 AI 技术可以帮助用户模拟出包含商品品类与店面布局等的虚拟店铺场景，且支持实时修改，最终生成店家满意的平面设计图供之使用。

出海时刻｜涂鸦智能陈燎罕：用一场足迹遍布全球的历程，书写 “让生活更智能” 的美好答卷：如果说科技创新是推动世界进步的第一动力，在这个过程中，那些对于未来的渴求与探索精神则会成为引领这种动力不断前进的坚定注脚。

步入第八个年头后，此时的涂鸦智能已经成为了一家足迹遍布全球的物联网开发平台服务商，为超 51 万名物联网设备和软件开发者及各行业客户提供了赋能。然而，尽管这种体现在时间和空间尺度上的变化让它与成立伊始相比有了明显的不同，但就如何 “让生活更智能” 这一目标而言，这些尺度折射出的却也是它始终坚持的一种不变的缩影。

6 月 8 日下午，在动点科技创始人兼首席执行官卢刚博士的主持下，涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕先生作为首期对话嘉宾做客了动点出海《出海时刻》直播节目，以《以物联网之名，连接世界无限可能》为话题，围绕涂鸦智能在海外市场的开拓历程以及海内外智能化领域近年来所呈现出的变迁发展，为我们带来了一场深刻的探讨与分享。