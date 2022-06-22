在拥挤的城市里，拥挤的地下车库中，电动车找到一个充电桩并非易事。传统的固定式充电桩需要复杂的布置才能可用，而当电动车的保有量和充电需求量大的时候，灵活机动的移动充电技术就成为了有效的补充。

在中国市场，我们已经陆续看到这种新的移动充电方式的应用。由国网金华供电公司自主创新研发，名叫小光的 “移动式新型智能充电机器人” 就是个很好的例子。这款移动式新型智能充电机器人，单台容量为 30 千瓦时，放电功率为 30 千瓦，2 小时即可快速充满一辆续航里程约 600km 的新能源车，适配市面上大部分主流电动车型。

它的使用方式是：桩找车。用户可以通过 APP 来呼叫这款充电机器人。听到呼叫之后就会听从召唤，根据预先规划好的路线自主行驶至指定位置充电，完了可以自行返回。除此之外，它还可以利用物联网技术实时读取 “车辆电量状态+电池数据”，通过对汽车底盘温度、充电温度的实时监测，及时提醒车主充电安全，为车辆充放电保驾护航。

此外，由国轩高科自主研发、生产与制造的易佳电智能移动储能充电桩，也可以通过移动充电的方式来帮你解决这个充电问题。传统的新能源汽车充电方式是 “车找电”，这次发布的智能移动储能充电桩则是 “电找车”。

国轩高科的这款移动储能充电桩，单台价格 35 万元。易佳电智能移动储能充电桩是国轩高科自主研发，产品具有易布局、多场景、大容量和高功率等特点。移动式储能充电具备三大优势：从用电角度看，充电摆脱了电网的束缚，实现削峰填谷和减少电网负荷，让充电更安全更有保障；从场地角度看，充电突破了空间局限，无需基础建设，部署更灵活；从应用场景看，打破了思维局限，即是充电桩又是储能站，经济效益直接翻倍。

灵活电动汽车 (EV) 充电技术的领先供应商 EV Safe Charge 今天推出了其移动电动汽车充电机器人 ZiGGY。ZiGGY 将为停车设施、购物和娱乐中心、酒店、车队运营商和业主带来电动汽车充电，提供具有成本效益的充电，克服固定电动汽车充电器的限制，而无需昂贵的电力基础设施。此外，ZiGGY 的数字广告服务器可以为设施产生广告收入并显示定制信息。

ZiGGY 将通过移动应用程序或车载信息娱乐系统被召唤到电动汽车上，然后到达车辆的停车位，准备预留充电位置。ZiGGY 能够返回其基地，通过电网、电池或太阳能或这些的组合进行充电。如果现场没有可用的或不需要的基础设施，也可以选择 ZiGGY 进行异地充电。ZiGGY 配备了两个超大屏幕，可用作信息亭或交互式广告显示器——停车设施运营商的额外收入来源。EV Safe Charge 将租用 ZiGGY 为设施提供 “充电即服务”，并提供持续的技术支持和维护。设施运营商可以选择将车主引导至应用程序进行付款或提供充电服务。

随着电动汽车数量的增加，对充电站的需求也在增加。然而，改造现有的停车结构可能是昂贵且不便的。大众的移动式充电机器人概念可以通过允许充电器进入车辆位并自动为之充电来缓解这一问题。该机器人完全自动化，配有摄像头，激光雷达和超声波传感器，可以使用机械臂和 25 kWh 电池 “货车” 自行为停放的汽车充电。

“要同时为多辆汽车充电，机器人会将拖车（本质上是移动储能单元）移到汽车附近，将其连接起来，然后使用该储能单元为电动汽车的电池充电，” 大众汽车方面表示， “储能单元在充电过程中会与车辆保持在一起。与此同时，机器人还能为其他电动汽车充电。一旦充电服务结束，机器人就会独立收集移动储能单元并将其带回中央充电站 。”

总之，随着电动车保有量的增加，移动充电方式必然成为未来充电的一个补充。只是在技术的先期阶段，标准还没有统一，也就意味着有更多的创新机会，我们可以期待更多的解决方案到来。