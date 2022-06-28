随着数字技术飞速发展、数字营销的理念进一步对企业渗透以及细分垂直领域的营销技术公司大量涌现等因素，智慧营销将纵深发展，MarTech不仅要为企业获取增量用户，更要为运营好存量用户提供力量，数字营销领域也将被打造并形成完善的生态体系。

如今，MarTech服务商的盈利能力受到企业需求方数字化升级进程、对营销技术需求、国内移动互联网市场发展等多重因素的影响，融资并购也时有发生。同时，越来越多的巨头和黑马涌入MarTech赛道。

其中，8年前在硅谷成立的Branch，通过独特的深度链接技术，提供跨平台、跨渠道、跨设备的第三方全域数据监测及用户增长服务方案，而智链引擎（深圳智链引擎科技）作为脱胎于硅谷独角兽Branch的MarTech企业，也一直致力于为企业获取增量用户，提高营销效率。近日，动点科技对话智链引擎创始人李智，深入了解了后疫情时代如何进一步降低获客成本以及硅谷技术在中国独立发展的挑战。

独立运营的考量

由于疫情的影响，整个大的经济形势下滑，无论是应用的开发者还是一些新零售品牌，在营销的费用上都呈下滑的趋势，缩减预算和人员优化成为常态。

其次移动端一些对隐私的保护和限制措施愈发严格，例如面对苹果收缩第三方数据追踪及收集能力，加上国内的新隐私保护法等因素，很多传统的买量增长的方式将受到挑战。最后，企业方面也越来越看重实质性的用户增长，而非简单的数据分析，所谓的数据驱动已经不能够满足于现实。

而“Branch考虑到中国市场的特殊性和数据安全问题的敏感性，需要对合规方面的问题有所关注，同时，国内的本土生态跟国际化的生态是不一样的，企业需求方或品牌方对于增长的诉求和方式也不一样，所以我们要有本土的研发去实现对一个本地化产品的支撑。另外，营销分布也需要有一些实质性的自主决策权。”

根据非凡产研《2020年中国营销科技行业研究报告》数据显示，十年来中国 MarTech 领域内共有超过 1300 起投融资事件，2020 年 MarTech 行业投融资规模总额达 129.9 亿元，同比增加 4.3%，融资次数共计 130 次，同比增加16.2%。

根据艾瑞调研结果，约60%的品牌主都将增加对营销技术的投入作为未来的营销规划，这也推动着品牌主对MarTech服务和产品需求的提升。

可见即便是非常时期，企业需求方对数字化转型的持续推进与对MarTech相关投入的加大的决心仍没有变，但是市场上还是呼唤优质的MarTech服务商夯实并提升企业需求方实现MarTech服务的基础能力。

花开两朵各表一枝

在美国8年的数据积累，尤其是在深度链接方面，赋予了智链引擎底层的技术核心和驰骋中国市场的底气。同时其以非常接地气的一些本土增长的模式和模型，配合上成员来自于穆迪评级、苹果（加州）、美团、WorldVentures等的核心团队，有利于形成良好的竞争优势。

目前，智链引擎主要辅助国内的开发者甄别高质量用户，包含跨平台归因用户行为分析和用户画像洞察。核心是进一步通过智链引擎的矩阵运营工具实现跨端社交裂变，一键拉新，帮助用户和App开发者低成本秒级获客，实现目标用户的快速复制。最后帮助开发者提升复购和留存，主要是通过延迟深度链接跳转，矩阵运营来实现企业需求方预期的增长目标。

“Web to App用户跨端匹配成功率即延迟深度链接成功率，是个概率问题。国内大多数厂商都是使用指纹匹配的解决方案来实现延迟深度链接，但这个技术严重依赖于两次收集的信息、时间差和算法，一般匹配成功率在50%。”李智表示，借鉴母公司在美国的数据积累和增长模型，智链引擎采取母公司积累多年的同人用户画像数据库和算法来完成跨端Web到App的用户匹配，成功率高达90%以上。

数据驱动增长，优化营销策略，是智链引擎的基础。不仅如此，智链引擎能够全面洞察每一个渠道的转化效果，“哪一篇推文，哪一个营销活动，哪一个KOL的分享，哪一个社交平台带来最多的下载、注册、交易、留存，哪一个时间段推广最为有效……在这之上，智链引擎自主研发的新产品‘运营工具矩阵’，是智链引擎与其他MarTech 公司相比最大的亮点，即以数据分析为根基，以运营工具为手段，为客户的实际增长成果负责”。

据李智透露，国内某陌生人社交平台，在头条系，快手等平台投放信息流App Install广告遇到瓶颈，高居不下的买量成本无法支持其业务高速增长的目标。同时，iOS14.5后无法获取IDFA（广告标识符，即Identifier for Advertising），增长团队无法准确对用户精准定位，难以评定各渠道转化效果，获客效果削弱。通过接入智链引擎，打开了新的流量入口(Web to App），实现投放ROI提升56%。后续配合使用智链引擎的矩阵运营工具，大幅提升自然量获客效率，取得了投放和运营的带来的用户双增长。

总结