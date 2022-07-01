6 月 30 日，贝恩公司发布《2022 年中国机械设备行业报告》。报告显示，在数字化浪潮、净零排放的可持续发展愿景，以及供应链韧性需求不断提升的颠覆性趋势下，全球机械设备行业正面临关键转型期。未来十年，企业将不断突破传统行业边界，凭借数字化手段加速升级，布局硬件和服务一体化（Machinery as a Service）的 “机械+” 新时代。值得注意的是，中国的领先机械设备企业和新锐企业在这一轮全新的浪潮中也在不断探索创新服务和业态，走在行业前列。

贝恩公司资深全球合伙人、亚太区绩效提升业务主席曾伟民表示：“随着竞争加剧、以硬件为核心的创新放缓，我们发现，机械设备行业正在发生结构型转变——从过去的研发更精密、快速、便宜的机器来撬动增长，转变为致力于硬件与软件相结合、自动化和数字化相结合，根据客户需求定制一对一的精细化集成解决方案。”

报告显示，机械设备行业的变革激发了并购交易大幅上涨，机械设备的交易表现超越其他行业：2021 年，行业的平均交易规模急剧上升至 1.61 亿美元，同时，全球并购交易额达到了 630 亿美元，是过去十年以来成交总额的第二高，仅次于 2020 年的 720 亿美元。

贝恩公司全球合伙人、大中华区工业品、制造和汽车业务主席刘湘平指出，“并购为机械设备企业迈入高增长和关键战略市场提供了途径，我们观察到，面对不断变化的行业动态，许多企业及投资者纷纷调整业务组合，通过收购加速建立自身在软件、物联网、人工智能等不同于传统机械设备制造的新能力。这些投资活动正助力企业应对行业数字化带来的挑战，并加速转向服务驱动、基于解决方案的全新商业模式。”

值得一提的是，随着交易估值和回报上升，机械设备行业的巨额工业私募交易同样层出不穷。2020 年，安宏资本和盛峰资本以 172 亿欧元（202 亿美元）收购了蒂森克虏伯电梯公司。贝恩发现，在过去十年间，此类交易产生的回报比整体工业行业高出 10%，投资回报倍数的中位数达到 2.5。在同一时期，机械设备企业的企业价值增长了 1.9 倍。 领先私募基金公司正在探索传统机械设备企业的重新定位机会，采用全面的价值创造方法，在优化成本结构之外，挖掘各个领域的提升潜力，比如卓越营销和服务、定价和并购潜力。

机械设备行业未来发展方向：基于数字化和服务的解决方案

数字化作为未来的发展趋势，及其能为企业创造的巨大价值，已经是行业共识：贝恩针对 205 家工业企业的调研显示，布局数字化的企业超越竞争对手的可能性要高出 4 倍。但同时，我们的调查也发现，迄今只有不到 5% 的企业成功落实了技术或数字化转型。

在其他行业，服务已经贡献了超过半数的销售额和几乎 100% 的利润。贝恩预计，这一方向也将在未来几年内成为机械设备行业的常态：领先的机械设备企业将把大多数设备与软件和服务打包，作为成套的解决方案出售，并实现数倍于当前业务的市场增速。到 2030 年，机械设备企业的硬件在行业利润贡献中的占比将从目前的 31% 降至 23%，其余利润将由打包销售的软件、服务和解决方案共同组成。

供应链管理：强化韧性和风险评估能力

过去两年以来，无论是由新冠疫情引发的材料短缺和价格波动，还是俄乌冲突导致的连锁反应，让机械设备行业受到了一系列供应链中断的打击。贝恩发现，在这些突如其来的供应链中断 “压力测试” 下，拥有更强韧性供应链的企业获得了更多客户的青睐，为巩固和扩大企业的市场规模奠定了基础。

调研中，大多企业的供应链高管都表示已经转变投资方向，把韧性和灵活性置于成本和速度之前。机械设备行业站在各行业价值链前端，既需要不断提升自身的供应链韧性，同时也可以提供合适工具、设备和服务来满足客户的供应链韧性目标。在这个过程中，数字化工具亦是重要抓手，可以帮助企业提升供应链各环节透明度，管理供应链风险，提高效率，并实时衡量环境影响和成本。

重视并善于强化供应链韧性的企业有望在 2030 年以及以后先人一步，树立竞争优势，实践中，建立供应链风险评估等新能力，优化客户和自身业务，进而在供应链中断后更快恢复，并获得客户、投资者和监管机构的支持。

全球可持续发展和净零排放愿景：研发实现碳减排目标的产品和服务

与其他行业一样，机械设备行业也在响应全球号召，顺应、把握可持续发展蕴含的发展机会，以及环境责任带来的挑战：一方面，提升企业的能源效率，减少资源浪费；另一方面，根据需求定制解决方案，提高机械设备产品的循环性和可回收性。

贝恩建议，企业应当积极调整自身业务和供应链，努力减少温室气体和碳排放。此外，若企业可以迅速抓住机会，研发出能够实现客户碳减排目标的产品和服务，有可能在未来数十年的巨大转型过程中赢得先发优势。

中国创新企业：传统企业的战略变革势在必行

展望未来，机械设备企业想要致胜市场，需要积极将业务生态系统延伸到硬件设备以外的领域，实现 “机械+” 的版本升级。

尽管很多中国制造企业仍然在设计、制造有成本优势的硬件上投入大量精力，同时，贝恩观察到，领先的设备制造商已经大举发力物联网和远程服务、按需服务等新业态。为了保持竞争优势，越来越多的企业加大投入数字化技术，并加速推出先进服务：贝恩展开的一项原始设备制造企业调研中，100% 的受访企业计划到 2024 年会提供与设备相关的预测性维护服务，95% 的受访企业将提供远程维护服务和帮助客户提升运营效率的新型服务。