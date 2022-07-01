Apple Silicon 自苹果官宣以来就备受关注，尤其在 M1 甫一问世，就凭借无风扇设计加低功耗、长续航、高性能的表现，在舆论上取得了相当程度的成功。

不过 M2 就没这么幸运了，据近日 MacRumors 报道，在苹果推出配备 M2 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 之后，人们发现售价 1299 美元的 256GB 存储空间版本的 SSD（固态硬盘）读写速度明显低于上一代同等型号。

一方面价格上涨，另一方面是硬件成本上极尽俭省导致的问题，而苹果却在发布会上继续 PPT 式夸耀新品和全新芯片，隐隐透露出一丝难掩的尴尬。

M1也难独善其身

当年苹果之所以背弃英特尔，就是因为 x86 由于 Intel 逐渐以增加处理器本身复杂度作为代价，去换取更高的性能。随着集成的指令集数量越来越多，给硬件带来的负荷也就越来越大，无形中增加了功耗和设计难度。

然而被认为一直在积极革新个人电脑体验的苹果，在尝到赛道转换的甜头之后，也陷入了挤牙膏的境地，在 WWDC 2022 上苹果在发布会上介绍，M2 芯片 CPU 性能比 M1 提升 18%；GPU 性能比 M1 提升 35%。从目前公布的跑分上看，M2 的表现符合苹果的预期。但是 M2 单核仅提升 12% 左右，加上最低配置版本也开始提价，让人觉得缺乏诚意。

实际上，M1 版 MacBook 虽好，但是此前也引发了一些争议，有用户发现在使用一段时间后，SSD 的写入数据量非常巨大。根据反馈，出现巨大写入量的 SSD，并不是经常挂机下载这样的任务引起的。在日常使用中，SSD 就已经会出现此类情况。实际上，很多操作系统都会造成这样的状况，只不过该问题在 M1 版 MacBook 上较为突出。

M1 新机发布不久后，还有用户反馈，M1 芯片版的 Mac 产品在连入 21：9 超宽屏后出现了不兼容的情况，在进行更换显示器、HDMI 线等操作之后仍然无法正常使用。而苹果方面也在一份支持文档中确认，搭载 M1 芯片的 Mac 电脑不能很好的兼容超宽带鱼屏，除此以外还有很多分辨率不支持。

而此前，搭载 M1 芯片的 Mac mini 蓝牙连接也存在问题，经常出现断连现象，而且存在蓝牙连接问题的设备还不少。最尴尬的是，苹果自家的妙控鼠标二代以及真无线蓝牙耳机 AirPods Pro 也有类似问题。

此外，还有外媒报道称，有部分用户发现搭载 M1 芯片的 Mac 在系统还原后出现错误提示，导致电脑无法进入系统。据相关用户反映，出现问题后，用户与苹果工程师联系，工程师表示接到 75 个相同问题的报告。

M2还未上市，SSD 问题就已显露

M2 的 SSD 问题显露后，Max Tech 和 Created Tech 等 YouTube 频道使用 Blackmagic 的 Disk Speed Test 应用测试了 M2 MacBook Pro 256GB 版本，发现 SSD 的读取和写入速度均在 1450 MB/s 左右，比配备 M1 芯片和 256GB 存储空间的 13 英寸 MacBook Pro 的读取速度慢 50% 左右，写入速度慢 30% 左右。这次更新几乎让 M2 的硬盘响应速度回到了三年前 Intel 时代的水平。

Max Tech 认为目前新旧两款 MacBook Pro 的主要差异为 NAND 闪存存储芯片的配置不同，旧款选用了两块 128GB 的 NAND 芯片组成，新款仅采用单块 256GB 的 NAND 芯片，多块存储芯片可以使整体的读写速度变快。而在实际使用中，读写速度带来的影响也并不小。在进行 Photoshop、Final Cut Pro 和一些多任务处理时，新款 MacBook Pro 的响应速度和传输速度明显不如旧款。不过，目前这个情况暂时只出现在 256GB 的版本中，更高配置的版本还没有测试结果。

对此，苹果客服表示，由于 M2 芯片晶体管增多，虽然读写速度变慢，但处理效能上提高了。而一些网友则对苹果这种在低配版本上 “偷工减料” 的做法表示不满。

总结

Apple 在 M1 这一代上取得的巨大突破，更多是吃了赛道转换的红利，是 X86 到 Arm 架构下苹果发挥优势的结果。通常来看，每一代要想获得如此显著地提升，除非每年都有大跨度的芯片制造工艺突破。

考虑到没有上台积电的新工艺，这个间隔一年半多的 M2 相对于上一代 M1 的改进幅度是属于常规的代际提升。但是，苹果的宣传似乎没有那么 “常规”。其在官网页面宣传 Apple M2 的时候，竟然选择了隔了不止一代的 14nm Skylake 双核 i5 来做对比，可见苹果也意识到了红利终究是有限的，只能靠一些宣传手段来吸引用户继续充值信仰。