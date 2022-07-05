新能源汽车的发展一直牵动人心，然而在低碳生活的构想中，短距离交通仍有一些更轻量化的选择。近日，无印良品（MUJI）出人意料地和新大洲本田联合推出了一款电动车，并已经开启了预购。

MUJI 虽然搭建了 “无印良品 MUJI 出行” 小程序平台用于 “素-MS01 电动车” 的发售，但该款电动自行车的所有实际销售都将跳转至 “新大洲本田” 京东旗舰店完成。此外，该款电动车在 MUJI 线下店铺也将只作展示用。

在两轮电动车已经非常普及的今天，MUJI 突然面向中国市场推出这样一款售价 4980 元的电动车产品，实在有些令人费解。

MUJI 赶晚集

根据艾瑞数据来看，从 2021 年两轮电动车品牌销量看，雅迪、爱玛、台铃依旧排名前三，金箭、小刀、小牛、五星钻豹排名上升明显，进入品牌销量前十；九号品牌增长迅速，发布仅两年增速超过 300%，累计销量超过 110 万台。2021 年排名前十的品牌销量实现 3768 万辆，占总销量的 91.9%；排名前五的品牌销量达 3130 万辆，占总销量的 76.3%；而这两组数据在 2018 年分别为 58% 和 44%。市场集中度大幅提升，未来雅迪、爱玛、台铃仍旧是较为强势品牌，而小牛、九号等创新品牌排名继续上升，而创新能力较弱的传统品牌将面临淘汰。

与此同时，2022 年是 “新国标” 实施的第三年，多城市过渡期临时牌照失效或即将失效，两轮电动车迎来新一轮换购利好小高峰。其中，北京、上海、天津，及广东省、浙江省、江苏省、福建省、广西省、江西省等多地明确规定，过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌的两轮电动车禁止上路行驶。同时，在民情需要、有序清退原则下，小部分城市采取了过渡期延长或限制骑行区域的方式对超标车进行管理，在此种情形下，该城市的换购增长可能不明显。

动点科技在观察了京东平台雅迪和爱玛的官方店后发现，销量较高的车型仍集中于 3000 元以下的价位段。这个价位段的整体产品性价比较高，属于代步需求的大众选择。然而如果对智能功能包括智能 APP、定速巡航、远程启动、智能自动转向灯、车辆定位、里程统计、异动报警和车辆感应系统等进阶功能比较关注的消费者，也有小牛和九号等品牌可以选择。

艾瑞咨询在《2022 年两轮电动车行业白皮书》中指出：“2021 年，两轮电动车市场集中度进一步提高，品牌生存竞争加剧。未来，在新势力品牌 ‘鲇鱼’ 的催动下，国内两轮电动车品牌的竞争将逐渐导向产品智能化竞争以及基于智能两轮电动车的服务生态的竞争。”

不同于日用杂货中 MUJI 中高端的价格定位仍有部分拥趸可以与名创优品等各自美丽，在 4000～5000 元这个价位段的两轮电动车里，功能单一的 MUJI 合作款实在缺乏优势。

MUJI 依旧不懂中国人

MUJI 在中国市场的跨界不止电动车。2020 年下半年 MUJI 相继在北京和上海开设了两家便利店 “MUJIcom”，前者位于京东总部园区内，后者位于上海宝龙公寓。而宝龙公寓也是由 MUJI 合作设计而成。2021 年 1 月，MUJI 在上海又开出第二家大型旗舰店，位于杨浦区悠迈生活广场，并首次将家装服务引入旗舰店。2021 年 11 月，其又在上海瑞虹天地开设了中国首家生鲜复合店。

MUJI 曾在中国市场试水的餐厅、书店、酒店等不同业态，一度引发热议。然而之后便如涟漪慢慢平静，再掀不起太多水花。

据 MUJI 母公司良品计画发布 2022 财年上半年财报显示，MUJI 在中国大陆同店销售额同比下降 6.6%，同时下调 2022 财年业绩预期，预计截至 8 月底的归母净利润或同比下跌 20％。其母公司良品计划社长堂前宣夫表示，占营收约三成的中国市场等业务也将恶化。

虽然 MUJI 已经多次下调部分产品价格，并增加中国本土研发产品的比例，但从目前的价格和产品调性来看，MUJI 仍 “高高在上”。此次其内部对于营收下滑的预期，除了疫情的影响，频繁被曝出的产品质量不达标、网店客服服务态度差等问题，也在一定程度上消耗着其品牌价值。

2014 年起，MUJI 首次实施新定价，根据不完全统计，在中国市场降价已超过 10 次。然而其产品售价依旧被不少消费者诟病。

中国市场对于 MUJI 的重要性不言而喻。财报会上，MUJI 母公司良品计画曾表示，为了适应中国本土的需求和价格，该公司增加了生活必需品所有类别的本土开发制造。2021 年 4 月，良品计画公布的中期经营计划显示，公司预计于 2024 年 8 月前在中国大陆以每年 50 家的速度增设门店。可是随着一二线市场的饱和，MUJI 未必能用同样的打法攻克价格敏感度更高的下沉市场。

回到这次的电动车，设计上依旧是 MUJI 的调性，风格简洁耐看，但有网友看了这款车的海报后直言：“所有电动车不考虑后座，不考虑篮筐，不考虑放雨衣充电器随手包包的功能都可以设计的这么好看。” 也有网友认为其功能鸡肋没有转向灯，电池仓没有做全封闭处理下雨天涉水容易让电池进水，很难跟新势力抢市场。

结语

实际上，MUJI 想在两轮电动车赛道分一杯羹的难度较大，主要在于其虽然长期深耕中国市场且品牌形象较佳，但在消费者心目中其更多的品牌塑造在于日用杂货。而两轮电动车赛道在小牛、九号、哈啰这些玩家进场以后，价格战、渠道战、技术战开打，都让市场竞争更加剧烈。

新国标发布后，两轮电动车逐渐走向全新的增量发展阶段。此次 MUJI 进行这样大幅度的跨界联名，或许是希望在中国市场获得更多的关注，以加深品牌存在感。因此，本文开头其一系列举动就不足为奇了。