作为新兴领域，新能源产业呈现碎片化和复杂化的特性，逐渐出现管理困难、供应链金融、可信监管、数据安全等一系列产业发展的阻碍。为了实现高质量发展和能源消纳利用，新能源产业发展需要与产业数字化趋势相融合。

作为数字经济时代的前沿产物，区块链以其分布式存储、不可伪造和防篡改、透明可信、高可靠性和可追溯等优势，为破解能源业存在的问题和创新发展模式提供了新的机遇，满足了新能源和分布式能源数字化的需求。

区块链契合新能源产业变革

在科技进步和政策引导下，我国以光能、风电、海洋能、核能和生物质能等为主的可再生清洁能源产业快速发展。新能源产业已经由不受控的早期增长阶段进入到规范化的增长阶段，新能源产业的进一步发展离不开计算机领域技术的支持，需要在智能电网、电力交易、系统架构、能源存储等方面做出重大变革。

与此同时，新能源产业发展还存在中小企业融资难、供应链合作效率低、终端能源交易不匹配、供应链数据溯源困难、可信监管缺失、风险管控和保险等亟待解决的问题。

区块链技术具备自由开放、容错性强、信息保密等特性，适配基于分布式系统的共享经济模式，与新能源产业的必要条件高度匹配可成为引导新能源领域发展的关键应用技术，有望解决电网面临的数据融通、网络安全、多主体协同等问题。

区块链技术通过高效、透明、不可逆、可信的方式添加、验证和记录对等点之间的交易。在新能源领域，区块链涉及共识机制、智能合约、可信上链、物理世界、密码学算法、分布式存储等关键技术。

在对新能源产业的赋能中，区块链具有增强新能源全链路产业信任、便于新能源企业内数据共享与资产管理、支持联盟内跨孤岛数据与业务流转、为新能源产业数据提供认证与保护等优势。借助区块链技术，可构建新能源产业数据全生命周期的安全管理与隐私保密、助力新能源企业管理优化、协助中小型新能源企业解决供应链金融、实现新能源企业联盟内产业链协作与供应链溯源、新能源企业产业信息上链增强司法可信。

据美国 Market Study Report 公司发布的《能源行业市场区块链技术报告》，随着区块链即服务 (BaaS) 的日益普及，凭借高交易速度和不可篡改性等优势，区块链技术在能源领域的应用将逐渐增多。移动设备的日益普及、移动宽带速度的提高和成本的降低进一步支持了全球区块链技术在能源行业市场的增长。

全球市场洞察力公司（GlobalMarketInsightInc）的一份报告显示，到 2025 年，能源行业中区块链技术的价值有望增至近 30 亿美元。

区块链+新能源应用创新图景

新能源领域区块链应用创新并非将传统业务直接迁移上链，而是利用区块链信任提升的特性简化业务流程、节约人力物力成本，对行业协作进行赋能与增效。

需要强调的是，区块链是作为一种 “信任提升” 的工具为业务提供一个可信的数据流转环境，还需要辅以业务流程约束设计，明确各协作方的责任和权利，对全流程各环节信息进行多方验证，并结合其他技术进行控制与校验，才能实现数据真实性的逻辑闭环，不宜夸大单一区块链技术的作用。

全球区块链+新能源产业的应用研究仍处于实验室研究和项目试点的较早期阶段，主要聚焦新能源车的配套服务设施、分布式的新能源电力系统和清洁能源生产证明等方向。从应用场景归类，能源区块链项目可分为分布式能源交易、交易阻塞管理与辅助服务、用户需求响应服务管理、碳排放交易、数据管理与信息安全等方面。

我国的区块链+新能源研究和相关项目还处于前期试验阶段。国内于 2016 年推出了能源区块链主链 Demo，于 2020 年获得了首个 “区块链﹢新能源” 专利授权，实现了能源电力行业区块链核心技术自主创新的重要突破。

国家能源结构改革和源网荷储一体化的政策背景，为区块链技术在新能源领域的创新应用提供了更加广阔的空间。我国已将推动区块链技术发展上升为核心技术自主创新的重要突破口，国内区块链的研究与应用将进入重要机遇期。目前，国内已有超过 500 个企业区块链项目正在进行中。

按照不同的特点和技术要求，区块链目前主要应用于新能源的交易场景、企业管理、产业链协同、监管、保险等场景。

比如，国内主流区块链解决方案服务商远光软件通过在光伏结算中引入区块链技术，帮助分布式光伏客户解决业务中业财衔接，数据交叉核对，补贴结算、清算等问题；上海燃气携手唯链通过区块链技术抢占数据生产要素，实现天然气行业上下游业务整合，助力行业内实现多方数据安全共享，优化业务流程、降低运营成本、建设可信系统，打造能源区块链生态圈；国内领先物联网企业融链科技与国家能源集团氢能公司合作，凭借区块链前沿技术优势，结合物联网、云计算、人工智能等技术，推出了国内首个智能加氢站操作系统 “融氢”，实现氢能产业链联动，氢能源的安全运营和安全监控；针对光伏资产的智能数字化运营和管理，一站式能源物联网解决方案提供商英臻科技联合蚂蚁链打造了面向分布式系统的数据监控软硬链一体的方案等。

区块链赋能新能源的机遇与挑战

区块链的发展和使用为新能源领域中业务数据流通和多方产业协同提供了新思路、新方案，但仍处发展初期。现阶段，新能源区块链在技术适配和实际落地等方向都还存在各种各样的问题，需要双方积极大胆地摸索，开拓一条新的道路，助力新能源产业健康有序发展。

目前，电网行业已经朝着新型服务方式和增值业务拓展的方向发力。未来，新能源行业的服务形式也必将区别于传统能源行业：不同类型、不同体量的实体都可能参与进来，进行高频度的市场化交易，这对新能源系统的资源调配和统筹管理将会产生巨大的冲击。

建立健全安全可信高效的新能源区块链生态圈，将区块链和多种新能源业务相联系、相适配，灵活支撑各类新能源业务的顺利开展，是目前新能源构建区块所需要着重关注的难点。同时，在建立多类型新能源区块链生态圈的过程中，还要注意规避跨链交易管理时可能出现的疑难问题。

当下，区块链和新能源产业之间还存在数据安全风险、上链主体的协同、区块链的性能、智能合约的规范化处理等技术壁垒。

与此同时，区块链新能源应用正面临新的产业和政策形势：我国的能源供给和业务发展中依然留有产能过剩、部门机构众多、业务繁杂和不够灵活的短板，大力发展区块链新能源应用，将为能源改革提供强大助力。区块链新能源应用是新基建中信息基础设施建设的重要内容，也是新能源产业技术创新、业务创新的保障和施展平台。紧紧抓住新基建建设的成长机会，设计建设区块链新能源应用，对推动行业发展影响巨大。

围绕着业务与交易、管理与治理、隐私与安全的应用与探索，区块链新能源产业协同发展环境正加速成型。虽然新能源的发展之路布满荆棘和坎坷，但区块链新能源应用必定会彰显出自己独特的优势。正如尽管面临着诸多难以突破的技术难点，区块链+新能源仍有着巨大的发展空间。

区块链技术在能源互联网的适用性及两者天然的耦合度，使二者的融合具有广阔的发展前景。“区块链+新能源” 或将是未来电力能源经济的主流发展趋势，将有效推动国家能源全链路可持续发展的转型。