7 月 11 日下午，紫光集团及下属公司发布公告称，紫光集团根据相关法律法规及《重整计划》的约定，已于今天完成了公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续。两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出，战略投资人 “智路建广联合体” 设立的控股平台北京智广芯控股有限公司（以下简称 “智广芯控股”）承接紫光集团的 100% 股权，紫光集团股权顺利完成交割，标志着司法重整执行阶段的工作全面进入收官环节，紫光集团进入全新的发展阶段。

紫光集团债务危机化解和司法重整工作从开始到收官仅用时 1 年零 8 个月。2020 年 11 月，紫光集团由于长期无序收购扩张、短贷长投，爆发严重债务危机。2021 年 12 月 10 日，历经多轮竞争性选拔，北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的 “智路建广联合体” 中选紫光集团重整战略投资人。12 月 13 日，管理人与智路建广正式签署投资协议，并公布了方案。

根据方案，战略投资人采用 “存续式” 重整模式，紫光集团多年积累的产业布局和核心技术得以完整保留；同意支付 600 亿元现金全部用于清偿债务，还拿出紫光集团下属三家上市公司市值 230 亿元的流通股票按市价抵债，最后安排剩余部分留债延期清偿；债权人按需求选择三种清偿方案，获得了 95%-100% 的超高清偿率，实现利益最大化。12 月 29 日，紫光集团第二次债权人会议召开，有财产担保债权人、普通债权人、出资人三个表决组出席表决比例和表决通过率 “6 个 100%” 的最高记录，各方对本次重整方案达到 100% 满意。2022 年 1 月 14 日，北京一中院裁定批准重整计划并终止重整程序，执行阶段开始。

据了解，根据本次重整计划，重整执行的期限为 6 个月，即从 2022 年 1 月 14 日至 7 月 14 日。执行阶段开始后，管理人、战略投资人、紫光集团三方建立重大事项联合会商机制，密切协作，实现了管理运营有序衔接、经营业绩逆势增长、员工队伍团结稳定、清偿工作扎实推进的良好态势。执行过程中，管理人、战略投资人、紫光集团三方妥善进行经营事务安排和移交，明确各方职责范围、工作流程，努力实现司法程序和执行程序的平稳衔接，确保紫光集团及下属经营实体企业管理运营工作井然有序开展，人员结构保持长期持续稳定。在疫情反复和市场波动的严峻形势下，以紫光国微、紫光股份、紫光展锐为核心的各经营实体企业均按照计划有序推进研发、生产、销售，经营业绩逆势增长。

其中，紫光股份一季度实现营业收入 153.42 亿元，同比增长 13.58%，净利润 3.72 亿元，同比增长 35.26%。紫光国微一季度实现营业收入 13.41 亿元，同比增长 40.83%，净利润 5.31 亿元，同比增长 63.91%。紫光展锐主动披露 2021 年度实现营业收入 117 亿元，同比增长 78%。

与此同时，紫光集团债权清偿工作高效推进，1 月 28 日，在前期已确定 595 家 120 万元以下一次性全额受偿的小额债权人之外，对其余 460 余家普通债权人偿债方案的选择给予确认；3 月 31 日，战略投资人拟投入重整用于清偿债务的 600 亿元现金到位；4 月 8 日，向留债债权人发送《留债清偿方案确认书》；4 月 15 日，根据重整计划规定，按时向前述留债债权人足额支付了第一期留债利息；6 月 30 日，一次性完成了抵债股票向债权人的分配工作。在上述过程中，全程保持与债权人高效沟通，取得充分的支持和认可。本次股权交割顺利完成，标志着重整计划规定的相关行政审批事项全部按时完成，是执行阶段至关重要的一环，司法重整全部工作完美收官已无悬念。

有关资料显示，智路建广联合体是包括国有资本在内的市场化、多元化持股平台。国有出资人涵盖了广东国资、湖北国资、河北国资等多家主体。一位长期从事国际半导体并购业务的律师事务所合伙人表示，“智广芯平台没有单一持股超 50% 的股东，这种股权结构与国际科技巨头微软、苹果的分散化股权结构相类似，既能避免 ‘一言堂’，也有利于紫光集团未来发展吸纳更多元的力量和资源，时刻保持创新和稳健发展”。后续，相信智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其 “控股型科技投资、战略型产业运营” 的双轮驱动优势，一方面为紫光集团提供创新发展所需长期战略资源，有效参与紫光集团未来发展和战略制定，有效运用紫光集团已经形成的产业协同优势，弥补产业链短板；同时可以发挥人才优势和主观能动性，进一步加强自主技术研发力度，推进产品的优化和更新迭代，助力提升中国集成电路核心产业链的自主性、完整性和竞争力。

据悉，今天下午，紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会，将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入了管理人清偿账户，紫光集团也向全体债权人发出邮件通知，告知债权人明日（即 7 月 12 日）将一次性足额支付剩余的现金清偿款项，相应资金会于 7 月 13 日前陆续到达债权人账户。按照司法重整执行的相关规定，后续，管理人还将尽快完成未受领偿债资源的提存，对暂缓确认债权、未申报债权的后续审查、清偿工作作出妥善安排，消除后顾之忧，并向人民法院提出终结重整程序的申请报告，该报告经法院裁定批准后，紫光集团重整执行工作即如期圆满完成。