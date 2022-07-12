在中国国产手机品牌还在国内市场攻城略地之时，需求量巨大的海外手机市场就已经吸引了部分人的目光，尤其是部分发展中国家和地区存在大量市场空间，且与中国国内手机市场过往发展阶段具有相似性，因此，出海成为了中国手机市场走向存量市场后的必由之路。

然而受限于地方政策、合规与专利冲突等问题，国产手机品牌的出海之路并非一帆风顺，拓展新的可能的诱惑与潜在风险不断交织，国产手机大厂往往有苦难言。

专利争议缠绕 OPPO

近日，OPPO 手机在德国被禁售一事引发关注。德国曼海姆一家法院在诺基亚与 OPPO 的 4G/5G 专利纠纷中做出了有利于诺基亚的诉讼判决。

最初由于诺基亚和 OPPO 之间关于 4G（LTE）和 5G 专利的讨论破裂，前者在四个国家提起诉讼的同时，OPPO 在九个国家反诉诺基亚。OPPO 曾表示，诺基亚就此提起的诉讼令人震惊。

德国地区法院的裁决是关于有争议的专利的第一个裁决，诺基亚曾在德国三个地区法院就 9 项标准必要专利和 5 项实施专利起诉 OPPO。

诺基亚和华为一样是 5G 领域的标准制定者，前者拥有约 1290 亿欧元的巨大投资，它在该领域拥有大量的专利，一度与华为在全球 5G 市场角逐。

曼海姆地区法院授予诺基亚针对 OPPO 的禁制令，这意味着 OPPO 和其旗下的一加设备将被禁止在德国销售，OPPO 对该决定的反对意见被法官驳回，法官认为这家公司并不愿意接受专利许可。

合规疑云，印度冻结中国手机大厂巨额资金

根据印度执法局 7 日发布的一份声明，印度执法局 5 日以涉嫌违反《防止洗钱法案》有关规定，搜查了 vivo 印度公司和 23 个相关公司的 48 处地点。印度执法局在这份声明中指控 vivo 印度公司为逃避纳税，将 6247.6 亿卢比汇往中国等地，金额相当于该公司一半左右的营收规模。

路透社 8 日报道称，一份法律文件显示，中国手机厂商 vivo 已向新德里高等法院寻求撤销印度执法局冻结其银行账户的决定，称此举 “违法”，并会损害公司的业务运营。

其后，印度执法局称已冻结 vivo 印度公司相关的 119 个银行账户，总额达 46.5 亿卢比（约合 3.86 亿元人民币），其中包括 vivo 印度公司的 6.6 亿卢比定期存款、2 公斤金条和约 73 万卢比的现金。

vivo 向新德里高等法院提交的文件称，由于账户冻结，该公司将无法支付法定会费和工资。vivo 表示正在与当局合作，并致力于完全遵守印度法律。vivo 的法院文件列出了受该决定影响的 10 个银行账户。该公司表示，每月需要支付的钱款约为 282.6 亿卢比（约合 23.96 亿元人民币）。路透社称，新德里高等法院要求印度执法局在 7 月 13 日之前就 vivo 提出的要求作出决定。

印度频频调查中资手机企业早已不是秘密，路透社引述统计数据称，2022 年第一季度，印度国内智能手机出货数量达 3800 万部，市场龙头小米的份额最大为 24%，韩国三星为 18%，居第二，vivo 为 15%。

然而，当中国手机品牌在印度攻城略地，为当地带来巨大税收和大量就业岗位的同时，印度当局似乎并不乐见其成。今年 1 月，小米被追缴 65.3 亿卢比（约 5.6 亿元人民币）税款，后又在 4 月被冻结 7.25 亿美元，即便之后解除冻结。

到了 2 月，印度所得税部门指控华为的一个印度子公司以股息的形式将大量资金汇回母公司，减少其在印度的应税收入，并冻结了华为印度子公司的银行账户。今年 4 月，印度德里高等法院根据华为的请求暂缓账户冻结，并寻求税务部门的回应。

屋漏偏逢连夜雨

近两年来，印度政府针对中国手机企业频频出台限制政策和打击措施。2021 年 12 月，印度当局就对来自中国的手机制造商小米、OPPO、一加以及富士康等在印度的办公室和制造厂进行了突击搜查。而印度 2020 年颁布的 FDI（外国直接投资）新政，也要求与其接壤的国家在投资印度前，必须经过印度方面审查，而中国一向是与印度接壤的国家里最主要的投资国。

小米一向是印度市场的霸主，而根据小米集团财报，一季度，小米集团全球智能手机市场出货量为 3850 万台，环比下滑 12.7%，同比下滑 22.1%。同期，IDC 报告数据称，在海外市场，小米集团手机出货量下滑更加明显：在中东、非洲，其出货量同比下滑了 28.7%；在亚太（除中国、日本）市场，其出货量同比下降 21.9%。不止小米，同样深耕印度手机市场的 vivo，今年一季度智能手机出货量也下滑了 35%，OPPO 同比下滑 33.5%。

此前据《华尔街日报》估计，中国手机厂商已经拥有全球近 40% 的市场份额，甚至超过苹果和三星市场份额的总和。而中国手机品牌在全球范围内能够获得如此迅猛的发展，一方面是因为人口红利赶上了国内移动互联网发展的春风；另一方面，也与国产手机大厂们积极开拓海外市场，在细分市场内凭借优势攻城略密不可分。据悉，在部分欠发达国家和地区的功能性智能手机市场上，中国品牌占比份额已经超 60%。

中国手机品牌的开拓性和坚韧性已经有口皆碑，但受限于全球新冠疫情和经济下行，未来的增长点可能还是要向高端化上讨，正如 vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山在接受媒体采访时表示的那样，手机市场已彻底进入了存量市场，如果没有好的产品创新吸引，消费者换机周期会越来越长。到了那个时候，国内国外均成长受阻，国产手机品牌的新增长可能一眼就能望到头了。