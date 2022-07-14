大众美国集团 (VWGoA) 和 Redwood Materials, Inc. (Redwood) 宣布合作在美国为大众和奥迪电动汽车电池创建可持续回收供应链。通过推进大众汽车集团将其电动转型的所有主要能力本地化的战略，以及雷德伍德创建全国唯一的锂离子电池闭环供应链的目标，此次合作代表了北美本土电动汽车发展的关键一步行业。

美国大众汽车集团总裁兼首席执行官斯科特·基奥 (Scott Keogh) 表示：“对于大众汽车而言，全面推进电气化意味着在每一个转折点推动可持续的解决方案。Redwood Materials 是帮助我们加速在美国采用电动汽车的重要合作伙伴。这种合作使我们能够更接近我们的目标，即实现电动汽车经济的循环，为美国消费者提供另一个使用电动汽车的理由。”

VWGoA 由约 1,000 家经销商组成的全国网络将促进新的电动汽车电池回收合作。协作的关键是电池生命周期的整体方法。通过允许从车辆离开装配线到生命周期结束的那一刻起更可持续地利用电池组件，随着大众汽车继续向电气化产品组合过渡，合作可以支持当地的电池容量和专业知识。

随着大众汽车集团准备到 2030 年向美国消费者推出超过 25 款新的电池电动汽车，它也在为在北美回收电动汽车电池奠定基础。与 Redwood Materials 的新电动汽车电池回收合作将整合来自大众汽车研究设施的原型电池，例如位于查塔努加的电池工程实验室 (BEL)。Redwood Materials 将与经销商和大众汽车工厂合作，识别报废电池和材料，然后将它们安全地包装并运输到他们的内华达工厂。通过现在建立这些能力，大众汽车将自己定位为为未来提供可持续的移动解决方案。

“电动转型意味着在我们整个业务的许多领域做出承诺，” 美国奥迪总裁 Daniel Weissland 说。“除了我们现有的全电动奥迪 e-tron 车型阵容强大之外，拥有像 Redwood Materials 这样志同道合的合作伙伴以进一步减少每辆电动汽车整个生命周期对环境的影响至关重要。”

每年，Redwood 在内华达州回收超过 6 GWh 的锂离子电池，相当于 60,000 个电动汽车电池。来到 Redwood 的电池由报废的消费设备、电池生产废料和电动汽车电池组成，代表了当今北美回收的大部分锂离子电池。Redwood 然后提取钴、铜、镍和锂等原材料，将它们提炼和再制造成关键的电池组件、阳极铜箔和阴极，然后将这些产品运回国内电池制造商。

“向电动交通和清洁能源的过渡即将到来，为这些技术提供动力的电池提供了一个难以置信的机会。随着每年越来越多的电池报废，越来越多的可无限回收资源变得可用”，Redwood Materials 创始人兼首席执行官 JB Straubel 说。“Redwood 和美国大众汽车集团拥有共同的愿景，即创建一个国内循环的电池供应链，这将有助于改善锂离子电池的环境足迹，降低成本，进而增加电动汽车的普及和采用。”

美国大众汽车集团与 Redwood Materials 之间的合作伙伴关系反映了对循环电动汽车经济的共同承诺，这有助于降低电池成本以及开采和运输原材料的需求。这种协作方式对于实现电动汽车的全部潜力并使每个人都更容易获得它们至关重要。

美国大众汽车集团致力于到 2030 年将其美国销售额的 55% 转变为纯电动汽车。为实现这一目标，该公司正在将北美地区转变为具有本地化电动汽车工程和研发能力的工业电动汽车强国，为其品牌生产电动汽车组装和零部件，并计划生产专用电池。