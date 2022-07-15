元宇宙作为人类技术革命的综合集成和新趋势，它将极大地改变人类的生产、交往和社会生活，大大改变人们的时空观念。不过在现有的技术条件下，想要得到理想中的元宇宙体验，显然不太现实。

台子还没搭好，但是戏还要继续唱。这个时候，此前就已经有布局的一些技术开始在虚拟人上发光放热，诸如语音识别、自然语音处理、语音合成、语音驱动面部动画等技术以及深度学习算法上的突破，为虚拟人的发展提供了技术支撑。

2021 年，国家将虚拟数字技术纳入 “十四五” 规划纲要，以技术进步推动行业应用创新，加速数字人的场景化应用落地。据市场分析机构 iiMedia Research 数据，2021 年我国虚拟人带动产业市场规模与核心市场规模，分别为 1074.9 亿元和 62.2 亿元，预计到 2025 年将分别为 6402.7 亿元和 480.6 亿元，增长态势强劲。与此同时，虚拟偶像、虚拟 KOL、虚拟主播……各种虚拟数字人在社交、媒体传播、营销、传统产业等领域的价值正在逐渐显现。

进化的数字替身

虚拟人在一开始并不具备如今的灵活和智能，其前身是类似于微软小冰那样的智能语音助手和主要应用于影视娱乐行业的数字替身。随着 AI 技术的发展，可以直接利用 AI 来完成形象建模与后续的驱动、渲染，在拟人化程度不断提高的同时，也在很大程度上简化了制作流程、降低了制作成本。

比如在 2018 年 11 月，新华社和搜狗公司联合培育了全球首个 AI 合成主播 “新小浩”。这不仅在全球 AI 合成领域实现了技术创新和突破，更是在新闻领域开创了实时音视频与 AI 真人形象合成的先河。近年来，AI 合成主播已经广泛应用于新闻行业。

AYAYI 是燃麦科技推出的第一款 “超写实数字人”。作为用 Unreal 引擎造出来的足够拟真的形象，AYAYI 有着更贴近真人的虚拟形象，无论是肤质、发质、微表情等都做到了对真人的高强度还原，并且可以依据不同光影条件作出相应的模拟和渲染。目前，其已经作为 “数字员工” 入驻了阿里，成为天猫超级品牌日的数字主理人，俨然已经成为了一位虚拟 KOL。

更值得一说的是李未可。不同于其他虚拟人侧重于 CG 动画制作，追求外表的好看逼真，李未可最大的优势是 AI 与 AR 眼镜结合。通过 AI 技术，李未可除了实现单向信息传递的视频动画内容，还可以与用户展开互动交流，成为有情感连接的 AI 虚拟数字人。

艾媒咨询调研显示，中国虚拟人爱好者中，19 岁至 30 岁之间的年轻人占比 63.4%。与此同时，37.2% 的受访网民每月为虚拟人花费金额在 200 元及以下，24.8% 的受访用户表示愿意花更多的钱支持虚拟人物。

当前虚拟世界的兴起，人们急切地渴望将科幻电影中的场景真实的体现并应用到现实世界中。未来在元宇宙部署后期，虚拟人与 AI、AR/VR 等技术的融合会更加明显，也将提供更有沉浸感的虚拟社交体验。

大厂下注，产业想象力无限

不久前，百度集团副总裁袁佛玉公开表示，随着百度 AI 算法的突破，能让虚拟数字人制作成本十倍、百倍地下降，还能让数字人生产周期，从动辄几个月，缩短到小时级别。可以预见的是，虚拟数字人的制作成本，将从百万级降低到万元级别。

百度打造的虚拟数字人平台 “曦灵” 是数字人生产、内容创作、业务配置服务为一体的平台级产品，为广电、互娱、金融、政务、运营商、零售等行业提供一站式的虚拟主持人、虚拟员工、虚拟偶像、品牌代言人的创建与运营服务。百度希望借助产业链协同，实现规模化生产，降低成本，从而实现虚拟数字人普惠。

而腾讯则聚焦在服务型数字助手上，强调通过虚拟数字人与智能车载、智能家居、智能交通等智能设备结合，为生活服务。值得一提的是，腾讯发挥自身在游戏业务上的固有优势，孵化了一批游戏虚拟偶像，比如《QQ 炫舞》的星瞳、《和平精英》的吉莉、《王者荣耀》的无限王者团，将其从游戏 NPC 升级为虚拟偶像。

阿里虚拟数字人相关的布局，主要基于电商直播带货场景和打造自己的虚拟 KOL 矩阵，以此来规避真人主播的 “逃税” 和 “翻车” 风险，同时从营销上切入，帮助商家降本增效。

网易作为虚拟数字人赛道的核心玩家之一，在 2017 年成立了国内首家游戏人工智能研究机构 “网易伏羲”。网易伏羲的虚拟人业务大致可分为两个部分：围绕雷火事业群展开，为游戏提供人工智能虚拟人技术服务；其次，对外提供标准化 SaaS 化平台服务和 SDK 产品，积极拓展生态合作伙伴。

据量子位《2021 年虚拟数字人深度产业报告》预测，到 2030 年，数字人市场规模将达到 2700 亿。其中，虚拟偶像类的演艺型数字人将占主导地位，约 1750 亿，虚拟员工类的服务型数字人约 950 亿。

虚拟人想象空间广阔，但在现阶段，大厂们都处于虚拟人的摸索期，所以多聚焦于跟其关键业务关联性较强的领域，但随着今后技术的不断迭代和发展的多样化需要，他们在具体领域的交锋或许难以避免。

结语

15 年前，日本公司 Crypton Future Media 推出的虚拟声优 “初音未来” 已经具备了虚拟人的雏形，也给人们以新方向的启蒙。近年来，随着元宇宙概念的大热，虚拟人越来越频繁地被推向台前。然而在产业进一步的发展过程中，仍要不断夯实 AI 深度学习能力，从基础引擎、建模软件、AI 学习框架、编程语言等方面加强创新，才能不断进化出更专业完善的虚拟数字人产业。