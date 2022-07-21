过去几个月，由于投资者担心美国经济衰退纷纷从资本市场撤离，美国科技行业的裁员速度加快。7 月 18 日，据彭博社援引知情人士消息，苹果公司计划将在 2023 年放缓部门的招聘速度、控制开支，以应对潜在的经济衰退。苹果放缓招聘的消息直接影响了美股科技股，苹果 18 日报收 147.07 美元，跌 2.06%，创近三周来最大单日跌幅。今年以来，该股已经下跌约 17%。作为全球市值最高的企业，苹果公司此举释放出的信号不言而喻。

即便大部分科技巨头并没有直接讲明要裁员，只是用降低招聘率、放缓招聘的话来打太极。然而马斯克早前就表示，在日益动荡的经济环境中，裁员是必要的。

以下主要是在美全球知名大企业放缓招聘和已经裁员的情况。

亚马逊

今年四月，亚马逊表示在全球新冠疫情期间大举扩大业务，现在出现了人员冗余，因此需要缩减规模。亚马逊 CFO Brian Olsavsky 表示，在第一季度的后半部分，随着新冠病毒新变种的影响开始减弱，以及许多请假的员工重返岗位，亚马逊从过去人员紧张的状况变成了人员冗余，导致劳动生产率下降。

亚马逊希望在不进行大规模裁员的情况下逐步缩减其雄心勃勃的增长计划。亚马逊在疫情期间为应对电子商务支出的激增所增加的人手导致其仓库人员过多，该公司表示正在通过自然减员来解决这个问题。据悉，亚马逊已经开始对外出租富余的物流仓库，并暂停了针对办公室人员的设施开发。该公司表示，需要重新考虑兼容未来的混合办公模式。

截至三月底，亚马逊在全球雇佣了 160 万人。

Alphabet

谷歌母公司、硅谷巨头 Alphabet 正在全面放缓社会招聘。根据一份内部备忘录邮件，谷歌首席执行官皮查伊近日通知员工，虽然在今年第二季度招聘了一万名新员工，但是在剩余的下半年，公司将全面放缓招聘节奏，并且重点考虑工程和技术领域的岗位需求。皮查伊写道，和所有企业一样，谷歌对于宏观经济的不利形势并不免疫。

据消息人士称，谷歌内部负责笔记本和平板电脑的项目团队中，有几十名工程师已经获得了 “裁员” 通知，他们被告知需要在谷歌或者母公司 Alphabet 中重新寻找岗位。消息人士称，谷歌硬件业务出现了 “产品路线图缩水”。据报道，受到影响的岗位包括硬件工程师、技术项目经理以及相关的支持岗位。消息人士称，涉及谷歌笔记本和平板电脑的一些项目已经取消。

数据显示，截至三月底，谷歌在全球雇佣的总人数位 16.4 万人。

Meta

不久前，据路透社消息，Meta 已经把工程师招聘规模缩减了三成。扎克伯格对全体员工表示，他预计公司将迎来最近一段历史上最糟糕的经济衰退。他表示，Meta 已将其在 2022 年招聘新工程师的目标从最初的约 10000 名下调至 6000-7000 名。

除了减少招聘外，该公司还将某些职位留空，以应对人员流失和绩效管理的 “升温”，以淘汰无法实现更积极目标的员工。扎克伯格说：“实际上，可能有很多人不应该在公司里。我希望提高期望值，制定更积极的目标，加大一点压力，你们中的一些人可能会认为这个地方不适合自己，而我完全能接受你们的选择。”

该公司的内部备忘录显示，Meta 在下半年还将继续精简业务，以应对宏观经济压力，以及数据隐私对其广告业务的冲击。Meta 首席产品官 Chris Cox 表示，公司必须 “更无情地优先考虑重点业务” 和 “运营更精简、更苛刻、执行力更好的团队”。Cox 称，公司正处于严峻的逆风时期，在这样的环境中，团队不应期待增加预算和大量新工程师的加入。

截至三月底，Meta 雇佣了 7.78 万人。

特斯拉

6 月初，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在一封电子邮件中表示，他感觉经济状况不佳，特斯拉需要裁员 10%。6 月下旬，因办公室租约到期，特斯拉关闭了位于美国加州 San Mateo 的一个办公室，并裁减了该办公室辅助驾驶系统团队的约 200 名员工。

此外，马斯克还表示计划暂停特斯拉全球的招聘计划。在卡塔尔经济论坛上，马斯克明确了 10% 的比例，同时表示将增加时薪兼职员工数量，整体员工数量减少 3% 至 3.5%。6 月，特斯拉取消了原定于本月在中国举行的三场在线招聘活动。

截至去年底，特斯拉在全世界雇佣了大约 10 万人。

推特

据华尔街日报报道，在马斯克对收购推特开始摇摆后，该公司已冻结招聘，并裁掉了三分之一的招聘团队。推特告诉《华尔街日报》，“不到 100 人” 被解雇，受影响的只是人才招聘团队。关于其健康和透明度倡议的新工作的发布，以前是该公司的标志性领域，现在也已经彻底放缓。推特首席执行官帕拉格·阿格拉瓦尔解雇了两名高管，其中包括负责开发新功能的一名高管。

截至去年底，推特一共雇佣了 7500 人。

微软

五月份，微软内部通知称，因为面临经济不确定性，公司负责 Windows、Office 和 Teams 产品的集团将放缓招聘节奏。“我们进行了少量的岗位淘汰。像所有公司一样，我们定期评估业务优先级，并相应地进行结构调整。” 微软在一份电子邮件声明中表示。

截至去年底，微软雇佣了 18.1 万人。不久前，微软曾经在一次重组中裁减了岗位，但是规模小于员工总人数的 1%。

微软表示，此次裁员主要是因为公司在截至 6 月 30 日的财年结束后，重新调整了业务部门和角色。微软还表示，计划继续招聘其他职位，并在本财年结束时提高员工人数。

Netflix

一季度流失 20 万订阅用户，这是 Netflix 自成立以来首次出现订阅上的负增长。公布财报次日，Netflix 股价暴跌 35%，市值蒸发 500 亿美元。一季度财报公布后，Netflix 连续两月传出裁员消息，在 5 月和 6 月分别裁员 150 人和 300 人。Netflix 声明称，裁员的原因是营收增速放缓，成本不断上升。

在刚刚结束的第二季度，Netflix 在裁员补偿金方面的开支高达 7000 万美元，另外继续流失了 97 万名会员。二季度财报显示，第二季度 Netflix 最大的用户流失来自美国和加拿大，流失 130 万用户，这也是其最大的市场；在欧洲、中东和非洲市场共流失 80 万用户，唯一的增长来自亚太地区，第二季度新增了 110 万用户。

截至去年底，Netflix 一共雇佣了 1.13 万名员工。

甲骨文

雅虎财经报道称，全球最大的信息管理软件及服务供应商甲骨文公司正在考虑一项 10 亿美元的成本削减计划，其中包括裁员数千人。两个月前，甲骨文中国区首批被裁的 900 余人中，超 500 人来自北京研发中心。整个中心约 1600 人，近六成员工被裁，第 2 批裁员或在 7 月进行。

Spotify

据悉，全球知名流媒体音乐服务平台 Spotify CEO 丹尼尔·艾克（Daniel Ek）6 月发邮件给员工称，公司会继续招聘，但是未来几个季度招聘速度会放慢。为了节省开支，Spotify 将招聘人数减少 25%。

值得注意的是，Spotify CFO 保罗·沃格尔（Paul Vogel）月初在投资者会上表示，公司正在密切监控全球经济形势，虽然全球经济形势还没有给业务带来巨大影响，但他说：“我们会继续关注这一状况，公司会评估近期的员工增速。”

目前 Spotify 在全球有员工 8230 人。

Peloton

美国互动健身平台 Peloton 上周二表示，将停止所有动感单车和跑步机的内部生产，并将生产转移给合作伙伴以简化运营和降低成本。此外，据知情人士透露，该公司旗下 Tonic Fitness 将裁员约 570 人，该部门于 2019 年被 Peloton 收购。Peloton 在周二早些时候的一份声明中表示，在 2022 年剩余时间里，其工厂也将暂停运营。

在今年二月份的大规模重组中，该公司宣布在全球裁员 2800 人，约占员工总数的 20%。除了裁员之外，其 CEO John Foley 和多名高管集体下课。

截至去年底，该公司雇佣了大约 9000 名员工。

Unity

六月份，实时 3D 互动内容创作和运营平台 Unity 就在全球范围内裁掉了 200 名员工左右，占全部员工总数 4%。Unity 的 CEO John Riccitiello 在这之前向所有员工表示公司目前没有任何财政困难，并且也不会进行任何裁员。考虑到上次裁员，那么这次 ironSource 被收购后，其员工会不会面临同样的处境也是很难说。

该公司拥有 5900 名员工。