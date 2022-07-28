7 月 27 日，华为正式发布了 HarmonyOS 3。在华为屡遭制裁且不再获得谷歌移动服务（GMS）授权之时，其毅然拿出 HMS 这样一套备用方案，摸着石头过河，推出 HarmonyOS，努力在竞争激烈的手机等智能硬件市场求生存。

事实上，虽然屡屡被唱衰，但是 HarmonyOS 自发布以来，截止目前，搭载 HarmonyOS 2 的华为设备已经突破 3 亿台。因此华为顺势而为，推出 HarmonyOS 3 ，在上一代系统的基础上，进行了更多 “向内” 的探索与优化。

对于界面而言，最大的变化要数桌面设计，HarmonyOS 3 通过卡片夹堆叠组合、卡片自定义等新特性，为用户提供了多种桌面智能布局功能，当然真正的重头戏还是在华为将对隐私保护、特殊人群关怀、操作便捷度和所有华为智能终端的联动与流转的深度思考引入 HarmonyOS 3。

便捷服务

HarmonyOS 2 的原子化服务让用户从下载安装应用的方式逐步转向免安装、主动服务的智慧体验。HarmonyOS 3 在此基础上更进一步，让这些智慧服务的获取更加便捷。进入手机负一屏，更多的 HarmonyOS 服务卡片将基于场景为用户进行智能推荐，比如健康码一屏双码、附近的核酸检测、停车位置提醒、快递信息等。

此外，在 HarmonyOS 3 中，小艺建议全新升级，可以通过感知时间、用户位置以及特殊事件等自动推荐应用及服务。华为浏览器小艺资讯卡片也将上线，通过 AI 智能识别，为用户推荐由专业编辑挑选的新鲜热点资讯，用户可长按《每日精选》栏目将其添加到桌面，也可通过服务中心搜索添加。

支付和扫码功能一直是现代生活中不可或缺的一部分。在 HarmonyOS 3 上，可将华为钱包应用切换为服务卡片，从此，用户日常的付款在桌面上即可快速调取。在 2021 年拿下支付牌照后，华为一直在低调推广。最新数据显示，华为钱包月活用户已达 1 亿户。而借助鸿蒙系统的多端协同，华为支付可实现跨端、多屏之间的便捷操作。

超级终端扩容，手机不是唯一中枢

去年，HarmonyOS 2 带来统一的控制中心，只需将设备 “一拉即合”，即可享受超级终端设备协同带来的便利。HarmonyOS 3 对超级终端进行了全面 “扩容”，手机、平板、PC、智慧屏、音箱、耳机、手表、墨水平板、显示器、打印机、智能眼镜、车机等 12 款设备均支持连接组合成超级终端。平板、PC、智慧屏、手表等主要带屏设备也都可以作为中心设备，与其它设备进行协同联动。

更丰富的设备组合和更优质的连接体验带来了办公、娱乐、运动和出行体验的革新。多终端设备体验方面，只需要登录一个华为账号，便可以实现多终端设备信息互通和流转。比如，HarmonyOS 3 全新的多设备通信和网络共享功能，将手机的蜂窝能力赋予平板，平板无需 SIM 卡也可以完成通话、接收短信和上网等功能。打印机与手机一拉即合后，手机可完成照片、文件的连续打印。

另外，HarmonyOS 3 的音乐播控中心不仅可以让两副蓝牙耳机共享音频，更是可以播控智慧屏、音箱的音乐。在运动场景，手表则变成中心设备，通过超级联动与手机、耳机、运动器械、智慧屏协同。同样，手机与车机联动的超级桌面功能让手机应用可以自动同步至车机，进一步丰富了车机应用生态。

目前，HarmonyOS Connect 已有超过 2000 家合作伙伴，生态设备发货量达 1.7 亿，增加冰箱、灶蒸烤一体机、按摩椅等更多品类设备，覆盖智能家居生活的方方面面，华为已将 “万物互联” 变成软硬件生态的核心。

关注隐私保护和特殊人群需要

此次 HarmonyOS 3 推出隐私中心、安全中心，纯净模式升级带来应用管控中心，让应用敏感权限访问、设备安全状态更加透明可控。值得一提的是，图片分享可隐藏图片拍摄数据，借助 AI 的能力，搭载 HarmonyOS 3 的设备在分享相关信息时，可以自动将诸如车票、身份证等图片中的敏感信息一键打码（也支持自定义打码）。

HarmonyOS 3 搭载的华为应用市场，支持应用安全检测功能，可自动检测扫描设备内已安装的所有应用。检测扫描过程中一旦发现病毒应用，将建议用户卸载。对于存在风险的应用，系统会建议用户将其放入应用管控中心，受管控的应用会在单独的受控区运行，在一定程度上降低用户隐私风险。

信息无障碍建设同样是 HarmonyOS 研发的重要方向，HarmonyOS 3 带来图像识别、出行辅助、拍照辅助、AI 字幕等实用的功能，让视障、听障人群都可以尽可能减少使用智能设备的障碍，帮助他们更自然顺畅地生活。

不仅如此，华为还专门为 14 岁以下儿童提供了华为儿童帐号，登录后系统会禁止广告跟踪，相关应用也会关闭营销活动类的消息推送。而华为应用市场等原生应用也会根据年龄将内容进行分级展示；当孩子进行诸如支付等一些敏感操作时，家长设备端则会弹出授权，进一步守护孩子的成长。

结语

手机一直是鸿蒙系统的主要承载终端。前华为鸿蒙系统负责人王成录在 2021 年 3 月接受采访时，曾表示当年搭载鸿蒙操作系统的物联网设备有望达到 3 亿台。他预计其中 2 亿台为手机，而平板、手表、智慧屏、音箱等的目标则是 3 千万台以上。

近日，Counterpoint Research 公布了 2022 年 Q2 国内智能手机销量，报告显示，2022 年第二季度，vivo 以 19.8% 的份额保持第一，其次是荣耀（18.3%）、OPPO（17.9%）、苹果（15.5%）、小米（14.9%）、华为（6.9%）。可见华为手机的形势仍然严峻。目前，华为只能依靠 HarmonyOS 对超级终端的扩容，让更多用户体验并逐渐进入鸿蒙生态，借此以空间换时间，在夹缝中不断发育茁壮。

而华西证券在研报中认为，随着 HarmonyOS 3 的发布，“少魂” 问题已经解决，同时 HMS 作为全球第三大移动生态正在愈发繁荣。HarmonyOS 3 系统精简，剔除冗余代码，相较于 HarmonyOS 2 体量更小，功能更强，此举意味着华为会对已经发布智能终端进行全面升级，鸿蒙的用户数有望得到进一步增长。

目前，鸿蒙生态已经初具雏形，但再想要依赖手机获得用户的快速增长不太现实，此次发布会的大量篇幅已经被全屋智能和汽车等领域占据，各种云服务也开始大展身手。未来想要彻底打破国外生态的垄断，还需要华为与更多的智能终端厂商以及鸿蒙生态开发者的合力。