宝马首席执行官奥利弗·齐普斯（Oliver Zipse）在集团半年报告电话会议上透露了一些基于计划于 2025 年推出的新级别的新一代电动汽车的新细节。Zipse 还描绘了未来的自动驾驶计划。

众所周知，宝马正在计划基于新级别的 3 系车型——这是 Zipse 在 5 月份宣布第一季度业务数据时所说的。这被许多人解释为电动轿车的确认，但由于措辞开放，它也可能是 3 系尺寸的电动 SUV——作为 iX3 的替代品或补充品，众所周知，iX3 仍然基于内燃机平台。

“从 2025 年开始，我们将通过 Neue Klasse 实现下一个重大飞跃：Neue Klasse 定义了宝马集团未来的理念，” 宝马首席执行官奥利弗·齐普斯在一份声明中表示。“一开始，我们计划推出一款 3 系细分市场的紧凑型轿车和一款运动型 SUV。到本世纪末，Neue Klasse 预计将占我们销售额的一半以上。”

还有关于生产的进一步声明：在匈牙利德布勒森的新电动汽车工厂于 2025 年首次试车后，基于新平台的车辆也将在慕尼黑的主工厂下线从 2026 年开始。

在官方演讲和采访中，Zipse 或开发委员会成员 Frank Weber 等董事会成员不断谈论新平台。然而，细节不断变化，这就是为什么分析师已经批评人们并不真正知道 “这个平台是什么”。例如，内燃机和混合动力车是否可以在最初宣布为从 1 系列到 7 系列所有型号的 “集群架构” 的平台上实现。然而，最近，宝马更有可能在新级别车型中不使用内燃机，并采用纯电动汽车。

Zipse 表示，除了 New Class 的 BEV 方向外，“我们还可以想象新一代车辆的氢驱动”。“我们坚信，BEV、燃料电池和高效内燃机的组合是目前整个系统的最佳方法，”Zipse 说。“氢在个人流动性中的作用也需要重新评估。在我们看来，氢是拼图中缺失的一块，它可以在电池电动传动系统无法获得牵引力的地方补充电动汽车。”

在演讲的另一点上，Zipse 称赞该公司 “在技术灵活的方法上完全走上了正轨”。Zipse 没有详细说明扁平电池和圆柱形氢气压力罐如何以最佳方式集成到车辆架构中，也没有详细说明宝马是否计划使用不同的储氢技术。iX5 Hydrogen 是宝马在今年年底进入小规模生产的首款 FCEV，可能仍将使用由碳纤维复合材料制成的圆柱形储存箱。宝马还参与了一个关于更扁平氢罐的研究项目——然而，直到现在还不清楚这种存储系统何时应该准备好进行批量生产。