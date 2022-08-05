8 月 5 日，欧易 OKX 联合领英出品的《2022 全球区块链领域人才报告-Web3 方向》线上媒体发布会顺利举办，多家科技媒体和 Crypto 媒体见证 Web3 人才报告的发布与解读。

据报告显示，目前全球区块链领域人才总量同比增长 76%，其中测试工程师岗位人才增速最高，达 713%。美国、中国、法国为全球前三大区块链人才需求国。金融类人才占比最高，研发、信息技术等技术性人才需求强劲、缺口最大。整体硕士占比四成，人才学历普遍较高。

在线上媒体发布会上，领英 Head of Marketing 和欧易 OKX 海外招聘运营负责人 Andy 就 Web3 人才报告进行了解读。领英站在求职平台的角度，解读区块链行业的发展。欧易 OKX 则站在雇主的角度对 Web3 人才进行解读，全球区块链领域人才增长强劲，核心人才需求从金融导向型转向技术型人才，区块链企业对人才的学历要求正在提高。

此外，欧易 OKX 海外招聘运营负责人 Andy 在《全球 Web3 人才趋势解读，欧易如何加速人才吸引？》主题演讲中表示，欧易 OKX 在人才建设的基本原则来自于乔布斯：“你必须从客户体验开始，然后再回到技术本身，而不是相反。” 欧易 OKX 在招人时从深入了解人才市场开始，然后再回到制度规则本身，提高企业与人才的适配性。在欧易 OKX 内部，推行充分自治，拒绝自上而下的文化灌输，倡导全球参与，打破文化壁垒，互相尊重，发展全球的统一文化观。

参会媒体还围绕欧易的人才观是如何 “炼成” 的话题展开了提问。欧易 OKX HRD Cindy 作为特别嘉宾对此做出了详细回答。她表示欧易 OKX 作为一家技术驱动的公司，一直秉承持续创新的企业价值观，也一直致力于通过技术和产品给用户带去更好的使用体验，所以产品类和技术研发类岗位是我们的招聘重点。在国际化的布局上，欧易 OKX 的员工分布在 50 多个国家地区，80% 的员工年龄在 23-28 岁，不同的宗教信仰就有 10 多种。欧易 OKX 非常尊重文化差异，比如福利待遇机制本土化。欧易目前全球领导团队约有 40% 的女性员工，高于行业平均水平。此外，欧易 OKX 在团队建设上一直坚持团队第一、正直为本、拥抱变化、自我驱动和攻坚克难的五条基本法，这五条基本法与欧易 OKX 所倡导的持续创新的企业文化是一脉相承的。

随着互联网巨头和 Crypto 后浪纷纷布局 Web3，人才之争也进入白热化。在《Web3 浪潮来袭，企业到底需要怎样的人才？》的圆桌讨论环节，欧易 OKX 研究院高级研究员 Tree 表示，区块链行业涉及到金融/经济/社会学等多种学科，对于人才而言，保持空杯心态与持续学习能力非常重要；对于初入职场的 00 后，需拥有持续学习的内驱力。比特大陆市场总监 Xmei-Lin 表示 00 后生活在 Web3 时代，正成为 Web3 的主力军，在 “币圈一天，互联网一年” 的加密圈，Web3 给了 00 后更多的机会和未来，需拥有 Web3 的思维模式，理解去中心化的 Web3 世界，对 Web3 的发展速度做好心理准备迎接变化。中文在线招聘负责人 Mandy 表示，当全球资本和人才都在进军 Web3，正成为市场的新浪潮，互联网企业也开始 Web3 的转型，越来越多的 Web2 人才正在拥向 Web3。

对于任何行业而言，人才都是核心驱动力，尤其是正在发展中的 Web3 领域，人才更是持续创新的源泉。欧易 OKX 作为行业领军者，希望通过这次报告对全球人才进行系统性梳理，为进军 Web3 的人才和企业提供一份参考指南，既是对 Web3 的未来 “抛砖引玉”，也体现出了作为领军者的行业责任感与初衷。