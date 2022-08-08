语言学习 App 多邻国 Duolingo 于今天发布首门中国方言课程——中文普通话学粤语，现已面向所有用户免费开放。

粤语：最有影响力的方言之一，让人满怀兴趣，却无从学起

全球有超过 1.2 亿人使用粤语，分布在中国广东、广西、香港、澳门、东南亚部分国家或地区，也在海外华人社区中广泛使用。粤语较为完整地保留了中古汉语中的声调，也更符合唐宋诗词的 “韵律美”。然而，粤语分布区的很多年轻人缺乏学习途径而日渐生疏。

适逢香港回归 25 周年，粤语流行文化热点层出不穷，从综艺节目《声生不息》，到音乐软件的粤语 AI 合成歌曲功能，都折射出的一个重要话题：大多数想学粤语的人却无从学起。

多邻国团队发现很多用户在社交媒体上表达想学粤语的愿望。有 00 后广东人说：“过年回老家，长辈说的粤语听不懂，场面一度尴尬”，也有人为了兴趣爱好 “想把喜欢的粤语歌曲唱出味道”。随着粤港澳大湾区的发展，还有越来越多人希望提升职场竞争力，“人在深圳，学粤语是工作需要”。

“在用户的诉求中，我们意识到，和语言一样，方言同样是促进文化交流的桥梁。因此多邻国快速从零搭建了一个新的专业团队，精心打造了这一门 ‘在中国，为中国’ 设计的方言课程。” 多邻国中国区教学负责人杨丹晨介绍。

粤语课程：把习俗、歌曲和热词都 “串烧” 其中

多邻国的粤语课程用游戏闯关的模式，帮助学习者从零到一学习粤语。课程涉及众多生活实用问题，问路、喝早茶、购物、就医、面试等。杨丹晨表示，学完这门课程的 18 节课，大多数人能够了解如何在日常生活中使用粤语进行基本沟通。

“我们也希望这门课程是好玩、接地气的，符合多邻国一贯的 ‘古灵精怪’ 的特点，” 杨丹晨分享，“很多细节突出了粤语文化中广为人知的元素。”

课程中涉及到许多习俗，比如：“每年春节我都去花市买鲜花” 和 “恭喜发财，红包拿来”，也包括 “越秀公园”、“五羊石像” 这些知名景观。开发团队还埋下了电影、音乐相关彩蛋，比如：“做人如果没有梦想，和咸鱼有什么区别？” 和 “小孩才做选择，我们大人全都要。”

与多邻国的其他课程相比，这门课程还有一个独特亮点：设计师为肠粉、云吞等等小吃绘制了全新的插图，把 ‘食在广东’ 原汁原味地呈现出来，彰显方言背后的地域神韵，促进饮食文化的交流传播。

“保护语言多样性，是多邻国的使命之一。现在我们首次发布一门方言课程，是一次全新探索，希望让更多用户了解粤语之美。” 多邻国亚太地区市场总监向海纳表示。

“哲学家维特根斯坦指出：我的语言的界限就是我的世界的界限。由此可知，一种语言就是一个世界，即便是同一种语言中的不同方言，也体现了丰富的文化内涵，对于促进交流、构建共识具有积极意义。” 中国人民大学哲学院张志伟教授表示。

中文课程：在多邻国 App 的全球最受欢迎语言中名列第八

多邻国 App 已拥有全球 5 亿用户，此前已发布了超过 41 门语言课程，其中既包括英语、日语、韩语等等流行语言，也包括纳瓦霍语、威尔士语等濒危语言。

多邻国早在 2017 年推出了面向其他母语者的中文普通话课程，现已拥有超过 700 万用户。多邻国数据显示，在多邻国所有课程中，中文课程在 2021 年全球最受欢迎语言里名列第 8 位，在墨西哥、巴西等国也是增长最快的语言之一。目前，多邻国在持续完善这门中文课程，以语言为契机，帮助世界更加深入全面地了解中国文化。

中国人民大学新闻学院教授、国际新闻与传播系主任张迪指出：“很高兴看到越来越多的互联网产品重视中国文化的呈现。一门广泛传播的中文课程，有助于搭建中外人文交流的桥梁，也可以为讲好中国故事拓展新的可能。”