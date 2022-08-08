尽管在上月依旧陷入阴霾，震荡的印度创投领域却也出现了一丝新的转变迹象。

据悉，印度教育科技独角兽 UpGrad 已于今日宣布筹集了一轮 2.1 亿美元的新融资。根据相关文件显示，这笔融资的参投方包括 ETS Global、Bodhi Tree、Kaizen Management Advisors、Bharti Airtel 家族办公室、Narotam Sekhsaria、Artisan Investments 以及现有投资者淡马锡、IFC、IIFL、Founder Group 等。

UpGrad 在一份声明中指出，将会在未来三个月内将其团队规模从 4800 人提升至 7600 人，其中包括 170 名全职教员、1600 名教师以及超 5000 人合同制教师。该公司表示，这将推动其成为全球教育科技领域全职教员规模最大的企业之一。

此外，UpGrad 也透露，尽管印度教育科技领域呈现出了一定的放缓趋势，但该平台的课程完成率仍达到了 80% 以上，且其 40% 的收入为来自再次就读和介绍推荐。

UpGrad 于 2015 年创立，是一家面向 18 到 50 岁年龄段的大学生以及在职人士的专业技能在线教育平台，在 100 多个国家和地区中拥有超 300 万学习者以及 300 多家大学合作伙伴，并于英国、美国、中东、印度、新加坡、越南等地设有办事处。

在去年 8 月份时，UpGrad 通过一笔 1.85 亿美元的融资以 12 亿美元估值成为该国当年的第 21 家新晋独角兽企业。据悉，当时的这笔融资由淡马锡领投，IFC 以及 IIFL 等参投。而在公布这一融资消息时，该公司的用户数量为超 100 万，覆盖地区则为 40 多个国家。

如前文所强调，UpGrad 本次融资显然为当地创投领域注入了一份强心剂。自今年二季度的震荡行情以来，印度创投领域的表现呈现出了非常明显的收紧趋势——这不仅体现在规模更加弱化的融资金额上，以裁员潮为代表的一系列衍生现象也在不断发生，并且后者现象在教育科技领域尤为常见。而作为对比，UpGrad 早在 2 个月前就表示要大规模扩大其团队规模，并在不到一个月内时间内宣布了 3 笔收购（Wolves India、Harappa Education、Exampur）。

回到本次正题。在本次融资消息中，UpGrad 也透露了公司的一些目标。UpGrad 称，希望在 23 年财年内实现 4 到 5 亿美元的营收，且其中有近 45% 的部分来自于其自自有线上课程/项目品牌。而同样作为对比，在该公司的 21 年和 20 年财年内，这两者数字分别为 3800 万美元与 49.1%，以及 2000 万美元和 44%。