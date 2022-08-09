印度手机市场作为国产手机厂商冲锋的新阵地，一直被寄予厚望。事实也确实不负所望，中国手机品牌常年霸榜印度，根据 IDC 最新发布的调查报告数据，2022 年第二季度，印度智能手机市场销量前五的品牌里有 4 个都来自中国，而小米、Realme、vivo 更是直接包揽了前三名，加上排名第五的 OPPO，仅仅前五大品牌里中国手机品牌就占据了近三分之二的市场份额。

然而根据彭博社的最新消息，印度试图限制中国智能手机制造商销售低于 12000 卢比（约人民币 1012 元）的设备，以启动其摇摇欲坠的国内相关行业。这对包括小米、OPPO、vivo、传音在内的品牌将造成巨大打击。

小米等厂商的印度依赖

值得一提的是，小米常年居于印度手机市场王座，并依靠低端机大量出货来维持利润。近年来，中国消费者换机周期不断拉长，普遍换机周期都超过 24 个月，因此小米及其同行越来越依赖印度来推动增长。据 Counterpoint 数据，截至 2022 年 6 月，150 美元以下的智能手机占印度本季度销售额的三分之一，其中中国公司占这些出货量的 80%。

小米的股票在周一下跌了 3.6%，将今年的跌幅扩大到 35% 以上。据彭博社估算，如果印度禁止中国制造的手机零售低于 150 美元，小米智能手机的出货量每年可能会下降 11-14%，即 2000 万至 2500 万台，销售额将下降 4-5%。据 IDC 称，印度是小米最重要的海外市场，它占印度细分市场的 25%，其 66% 的智能手机价格低于 150 美元。

中国公司从 2014 年开始陆续在印度手机市场大展拳脚。一方面由于当年印度智能手机覆盖率较低，还有巨大的增量空间；另一方面印度作为人口仅次于中国的发展中国家，人均收入不断增加，市场潜力巨大，因此成为了中国手机厂商出海的必争之地。

2015 年 3 月起，印度政府为了鼓励国内产业生产的本地化，将移动设备整机的进口税率由原本的 6% 大幅调高至 12.5%，这样一来，移动设备整机的利润将被大幅蚕食。为了应对这一政策，中国 ODM 厂商与印度手机公司改变了合作模式，在国内将半散装件做好，然后运往印度，再在印度当地完成最后的整机组装。

其后，受制于印度的高额关税和不断增长的出货量，中国手机厂商逐渐改变了在国内生产相关零部件再运往印度组装的模式，借助印度人工成本比中国低的优势，纷纷在印度建厂，也顺势降低了一部分运输成本。印度政府方面也乐见其成，因为此举为印度当地带来了大量的就业和相关产业。

过河拆桥，恐蓄谋已久

2022 年 1 月，印度财政部指控小米印度公司逃税 65.3 亿卢比（约 5.5 亿元人民币）。印度财政部称，小米印度公司从海外进口小米手机和手机零配件，在申报关税时未上报包含在进口产品中的专利版税和授权费，违反了印度的关税法。

2 月 15 日，印度税务部门对华为在印度的多个场所进行了搜查，并查看了华为印度公司的财务文件、账簿和公司记录。印度政府此前曾使用非官方手段禁止华为技术公司和中兴通讯电信设备。虽然没有禁止中国网络设备的官方政策，但鼓励无线运营商购买替代品。

7 月初，印度执法局以涉嫌违反《防止洗钱法案》有关规定，搜查了 vivo 印度公司和 23 个相关公司的 48 处地点。印度执法局在这份声明中指控 vivo 印度公司为逃避纳税，将 6247.6 亿卢比汇往中国等地，金额相当于该公司一半左右的营收规模。

之后，印度税收情报局调查认为，OPPO 逃避关税近 439 亿卢比（约合 5.51 亿美元），并且已向 OPPO 印度公司发出通知，要求其缴纳税款。

7 月 21 日晚，荣耀 CEO 赵明表示，荣耀团队已撤出印度，未来将采取 “非常稳妥的方式” 在印度市场开展业务。

实际上，2020 年 6 月起，印度就以对印度的主权、领土完整及安全构成威胁的理由，对包括 Tik Tok（字节）、微博、微信（腾讯）在内的 300 多个中国 APP 进行封禁。

据彭博社报道，印度初级技术部长上周告诉《商业标准报》，中国智能手机现在在印度销售绝大多数设备，但他们的市场主导地位并不是 “基于自由和公平竞争”。

根据 vivo 2021 印度影响报告，vivo 印度选用的电池供应链有 95% 来自印度，计划 2023 年将显示屏印度供应链提高到 60%，2024 年将充电器印度供应链提高到 75%。所以彭博社援引知情人士的话表示，印度政府私下继续要求中国企业高管建立当地供应链、分销网络和印度出口，这表明印度政府仍然非常渴望这些企业的投资。

结语

在中国手机进入印度市场之前，印度本土的 Lava 和 MicroMax 等一众手机厂商占据了印度手机的近一半份额，而中国手机厂商凭借在中国市场的成功经验和更强大的供应链，迅速抢占了印度市场，从此印度本土手机品牌逐渐归于调研报告中的 others。

然而中国手机企业仍然带来了印度电子产业的繁荣。印度手机和电子产业协会（ICEA）数据显示，从 2015 年到 2019 年，印度国内电子产业产值翻了一倍有余。不过其后印度当局不断找茬，试图榨取中资企业的利润。

目前来看，由于苹果、三星等在印度发售的产品售价较高，他们还不太容易受到印度政府方面即将对低端机施加的影响。但是对于中国投资者来说，今后他们对印度营商环境的担忧将与日俱增。