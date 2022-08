提到那些能够代表未来方向的技术领域,以 VR/AR/MR/XR 为主要体现的沉浸式科技或许会是最为人们憧憬的话题之一。

如我们所见,这种把虚拟同现实互相交织的数字化技术不仅极大延展了我们对未来世界的理解程度,在人们所置身的当下的生活场景中,从 VR 游戏到工业领域的可穿戴设备,从互动展会再到线上虚拟会议···它也同样为我们带来了更多想象空间。而在这些之外,作为对近年来由疫情而产生的种种不确定性阴霾的回应,沉浸式技术也为我们带来了一些新的可能。

The Adventure Is Real 是一家总部位于伦敦的创业公司。在 2019 年晚些时候,这家公司推出了一项名为 “Adventure Calls” 沉浸式线下奇幻冒险互动体验项目。基于其精彩的剧本设计和场景规划,The Adventure Is Real 为游玩者带来了丰富立体的互动社交体验,并不断吸引着人们的关注。然而,随着后续疫情的爆发,与其他线下情景体验馆一样,The Adventure Is Real 便也不得不去直面由此而来的现实问题——如何在人们线下接触活动不断减少情况下维系公司的生存发展?

对此,The Adventure Is Real 给到的答案是,通过数字化技术手段把这种体验转移到线上。The Adventure Is Real 的创始人兼 CEO Chris Stylianou 表示,疫情发生后,人们的社交活动大大减少,居家生活成为了这段特殊时期的主题。“我们看到人们无法离开自己的住所,但又会需要一种新的社交方式同家人或者朋友继续联系,于是,我们便在 2020 年 4 月份的时候推出了基于线上模式的沉浸式体验互动项目——Agent Venture。”

Chris 介绍称,Agent Venture 一经推出就大受好评,得到了大量用户的青睐。而在不久后,The Adventure Is Real 也在这一项目上接连拓展新增了两个团体主题项目,从而迎合市场上不断高涨的呼声,且其项目也成为了世界排名前 25 位的在线逃生室。他向笔者表示,The Adventure Is Real 的转型之所以能够取得这样的成效,一方面在于公司并不是简单地把线下的活动照搬到了线上,“我们充分利用了数字环境所能提供的一切优势,从头到尾地重新设计了项目的虚拟体验。与此同时,我们也从现有的视频游戏中萌发出了大量灵感,让二者的互动性得到了进一步的结合。”

另一方面,他指出,The Adventure Is Real 的成功转型也离不开当地环境的支持——伦敦拥有丰富的人才资源和人口规模。对沉浸式科技企业而言,这里不仅能够有着充足的人才支持,其众多愿意并且能够尝试新生事物的群体也为这种新型体验带来了更多包容,是这一领域的理想发展市场。而除此之外,从更具体的方面而言,Chris 也强调称,得益于伦敦发展促进署(London & Partners)所推出的 “企业成长计划(Business Growth Programme)”,The Adventure Is Real 的转型也得到了进一步的发展。

据悉,这是一项针对进入伦敦的中小企业的为期 3 个月的免费计划。于此,伦敦发展促进署将从中提供企业指导、研讨会参与、企业成长建议等一系列帮助参与企业在伦敦大环境中获得发展机会的实质内容,为希望发掘自身业务潜力的入驻伦敦的中小企业提供符合其发展状况的客观建议和战略解决方案。

Chris 告诉笔者,在计划的参与期间,公司对市场营销、产品打造、业务建立等多个方面都取得了深刻见解,“这些导师是行业中的真正的专业人士,给了我们很好的建议,其中一位甚至还成为了我们的投资者···而在加入这个项目之后,我们也筹集到了种子轮融资,让业务进一步得到发展···”

当然,如果我们把视角转向 The Adventure Is Real 之外,可以看到它在伦敦的这种转变经历并非是一种偶然。

作为全球领先的沉浸式科技产业中心,伦敦在这一领域中始终保持着无与伦比的重要地位。有数据指出,伦敦拥有全英国 38% 的沉浸式科技企业。而在英国约 220 万的创意产业从业者中,有 1/3 的部分都在伦敦,这也为沉浸式科技企业在伦敦拓展业务时提供了多样的人才和环境支持。

伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰女士向笔者指出,从投融资方面来看,伦敦的沉浸式科技领域在 2016 至 2021 年间吸引了超过 10 亿美金的风险投资。而按交易数量统计,在英国创意科技产业的前 10 名投资机构中,有 8 家位于伦敦,而这更有利于沉浸式科技公司与投资人的融资进行对接。

此外,她也补充道,伦敦的科技生态一直是开放和包容的,这也是伦敦在创意科技范畴处于世界领先地位的主要原因。“在伦敦创业的科技企业团队本身就是多元文化背景,非本土的沉浸式科技企业能很快融入伦敦生态圈。非本土企业在研究伦敦投资环境时,例如我们伦敦发展促进署的官方机构都很愿意在第一时间提供免费且保密的协助,伦敦很多活动、孵化器和加速器项目也都是对国际团队开放的。而且不管最初来自哪个国家或地区,一旦在英国注册落地,国际企业就已成为英国企业,可以享受所有的税收优惠···伦敦不仅拥有 ‘创意活力’ 的基因,成熟的产业生态也为沉浸式科技提供了完善的发展空间。”

根据 Ibis World 发布的一项数据显示,今年期间,英国的沉浸式产业有望实现 26.8% 的增长,达到 19 亿英镑规模。而随着伦敦在沉浸式科技领域优势的进一步释放,我们也将见证越来越多以 The Adventure Is Real 为缩影的沉浸式科技公司于此涌现。