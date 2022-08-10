Jodo 是一家专注教育领域的印度金融科技初创公司。该公司在近日宣布，已经获得了一笔 1500 万美元的 A 轮融资。有消息指出，融资后，Jodo 的估值达到了 9000 万美元。

据了解，老虎基金参与了 Jodo 这次融资的领投，其现有投资者 Elevation Capital 和 Matrix Partners India 对此进行了参投。

成立于 2020 年的 Jodo 主要通过其线上平台为学生家长（尤其是中等收入家庭的父母）提供一份更加灵活的学费支付及贷款服务（可分期偿还或者一次性付清）。此外，Jodo 表示这些家长也可以通过其平台为自家学生订阅如 Vedantu 或者 Toppr 等平台上的在线教育产品。

据 Jodo 介绍，平台已经帮助超 10 万学生群体进行了相关费用的支付，并已同 700 多家教育机构展开了合作。而就这两方面而言，目前，Jodo 在其平台上处理的支付额已达到 100 亿卢比（按今日汇率约折合为 1.26 亿美元）。在其合作的 700 多家教育机构中，有 40% 的部分为线下的 K12 机构。

回到本次融资。针对这笔资金的用途，Jodo 表示，计划在未来 18 个月内将合作教育机构提升至 5000 家（包括学校、学院以及线下辅导中心等），并把服务学生规模提升至 150 万。Jodo 也指出，在推出更多新产品之外，未来也希望在 12 到 18 个月内把平台支付规模提升至 1000 到 1500 亿卢比，以及将公司的团队规模扩大一倍。

此外，有消息称，Jodo 也正计划在未来几个月内申请当地的 NBFC 牌照。

有数据显示，在 21 年财年中，Jodo 的营收为 80 万卢比（约 1 万美元），其亏损额则为 1730 万卢比（约 21.7 万美元）。

而作为本次融资事件的另一个焦点，老虎基金此次的转变举动可能会更加值得我们重视。

据悉，今年以来——是的，提到今年，笔者在这里想表达的更多的会是二季度以来充满低靡与震荡的全球科技市场，并且这对老虎基金来说更是如此（如金融时报在 5 月份时的一篇报道中指出，老虎基金在今年的科技股低潮中损失了近 170 亿美元），老虎基金显著加大了对早期初创公司的关注，其投资数量已达 12 家。相比之下，这一数字在去年时则为 4 家（要知道，老虎基金在去年的投资步伐相当激进，当然收获也是同样丰厚）。

而作为老虎基金这种转变的另一个背景，今年以来，印度创投领域中的融资动向也在更加转向早期阶段。如笔者在不久前的每周回顾中指出，上月期间，该领域共产生了 118 起融资事件，其中成长期和早期分别为 14 和 104 起。相应的，再次作为对比，其 4 月份和 2 月份的成长期以及早期初创公司的融资数量分别为 33 与 88 起，以及 41 与 99 起。