尽管在去年的印度独角兽热潮中投出了高达20 家独角兽企业，今年，老虎基金似乎有着更高的目标。

动点出海获悉，印度休闲游戏平台 Games24x7 已于近日完成了一笔 7500 万美元的融资。有知情人士表示，融资后，该公司的估值已达到 25 亿美元，以此成为印度今年以来的第 14 家新晋独角兽企业。

据了解，这轮融资由 Malabar Investment、老虎基金（曾在 2011 年和 2012 年分别对该公司有过投资）及 Raine Group 等现有投资者参投。针对 Games24x7 的独角兽状态，有媒体指出，其 25 亿美元的估值已使得其成为了印度该领域中的第三只、估值第二高的独角兽企业，仅次于 80 亿美元的 Dream Capital，高于 23 亿美元的 Mobile Premier League。

针对新资金的用途，Games24x7 表示将以此来加速平台用户的增长和服务内容的开发，并提升其技术能力。

成立于 2006 年的 Games24x7 旗下运营有 RummyCircle、My11Circle、U Games 系列等多款游戏，覆盖纸牌、体育、休闲等多个类别。据 Games24x7 表示，其平台用户已达 1 亿。有数据指出，该公司在于截至去年 3 月份的财年内的总收入为 1.73 亿美元，其税后利润约为 5050 万美元。值得一提的是，有消息称，尽管 Games24x7 的玩家用户主要来自其体育类游戏，但为其提供收入大头的则为纸牌类游戏。

目前，在收获了 Games24x7 之后，老虎基金今年在印度投出的独角兽数量已经达到了 3 家（另外两家分别为Oxyzo和DealShare）、且尚有另一家名为GoMechanic的汽车售后服务初创公司的独角兽轮融资正在进行中。

而作为背景，有外媒在上月初时指出，老虎基金已为旗下的一只名为 Private Investment Partners 15（PIP 15）的基金筹集了 110 亿美元的资金。媒体称，PIP 15 预计将于下个月收盘，总规模为 120 亿美元（而这高出了该机构此前所设下的 100 亿美元的目标）。据悉，该基金将主要用于投资美、中和印度的互联网技术初创公司。