科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾上周(2022.08.08-2022.08.14)我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

结合上周报道中的印度初创公司 Jodo 以及前一期的每周回顾,不难发现,在动荡的印度科技创投领域,早期阶段的初创公司正在不断受到投资者的青睐。

如笔者指出,在印度创投领域,随着这种市场波动周期的不断延长,在融资总数并未出现大幅变化的情况下,早期阶段初创公司的融资事件占比正在不断提升(相应的,成长期及后期阶段的融资事件也随之呈现出了下降的趋势)——以上月为例,该月份共产生了 118 起融资事件,其中成长期和早期分别为 14 和 104 起。而作为对比,其 4 月份和 2 月份的成长期以及早期初创公司的融资数量分别为 33 与 88 起,以及 41 与 99 起。

这一转变也体现在对印度创投领域情有独钟的老虎基金的投资策略中。在上周的文章中(Jodo 的这篇文章),可以看到这家以 “激进” 策略为著称的投资机构也在变得更加 “保守”,今年以来,该机构共进行了近 12 家早期阶段的投资。相比之下,这一数字在去年全年期间也仅为 4 家。

当然,如果从更大的层面上来看,这种转变也并非是印度当下阶段的一种特殊现象——如印度媒体指出,从去年开始,种子轮和 A 轮投资事件的占比就已经呈现出了明显的提升趋势。只不过,这种转变在 “投资寒冬” 的当下显得更为重要(或者说,更会成为其中的一种需要)。

有投资人士表示,对早期阶段的企业而言,这种突然的环境转变并不能对其造成太大影响,因为他们所要考虑的是如 3 到 4 年这样的长周期的发展计划,并且与成长阶段的交易相比,早期交易相对更不容易受到利率和公开市场变动的影响。所以作为结果,我们也就看到了越来越多的投资事件倾向早期阶段,而早期公司的赛道也在变得更加宽广——同时,尽管今年的总体融资规模会有减少,但融资事件的数量却可能会高于后几年的水平。

低谷期下的逆袭,UpGrad 完成 2.1 亿美元融资:UpGrad 在一份声明中指出,将会在未来三个月内将其团队规模从 4800 人提升至 7600 人,其中包括 170 名全职教员、1600 名教师以及超 5000 人合同制教师。该公司表示,这将推动其成为全球教育科技领域全职教员规模最大的企业之一。

如前文所强调,UpGrad 本次融资显然为当地创投领域注入了一份强心剂。自今年二季度的震荡行情以来,印度创投领域的表现呈现出了非常明显的收紧趋势——这不仅体现在规模更加弱化的融资金额上,以裁员潮为代表的一系列衍生现象也在不断发生,并且后者现象在教育科技领域尤为常见。而作为对比,UpGrad 早在 2 个月前就表示要大规模扩大其团队规模,并在不到一个月内时间内宣布了 3 笔收购(Wolves India、Harappa Education、Exampur)。

从被迫转型到实现逆袭,一家伦敦沉浸式科技公司的偶然与必然:The Adventure Is Real 是一家总部位于伦敦的创业公司。在 2019 年晚些时候,这家公司推出了一项名为 “Adventure Calls” 沉浸式线下奇幻冒险互动体验项目。基于其精彩的剧本设计和场景规划,The Adventure Is Real 为游玩者带来了丰富立体的互动社交体验,并不断吸引着人们的关注。然而,随着后续疫情的爆发,与其他线下情景体验馆一样,The Adventure Is Real 便也不得不去直面由此而来的现实问题——如何在人们线下接触活动不断减少情况下维系公司的生存发展?

对此,The Adventure Is Real 给到的答案是,通过数字化技术手段把这种体验转移到线上。The Adventure Is Real 的创始人兼 CEO Chris Stylianou 表示,疫情发生后,人们的社交活动大大减少,居家生活成为了这段特殊时期的主题。“我们看到人们无法离开自己的住所,但又会需要一种新的社交方式同家人或者朋友继续联系,于是,我们便在 2020 年 4 月份的时候推出了基于线上模式的沉浸式体验互动项目——Agent Venture。”

获得 1500 万美元新融资的 Jodo,正是老虎基金投资策略转变的最新体现:据 Jodo 介绍,平台已经帮助超 10 万学生群体进行了相关费用的支付,并已同 700 多家教育机构展开了合作。而就这两方面而言,目前,Jodo 在其平台上处理的支付额已达到 100 亿卢比(按今日汇率约折合为 1.26 亿美元)。在其合作的 700 多家教育机构中,有 40% 的部分为线下的 K12 机构。

回到本次融资。针对这笔资金的用途,Jodo 表示,计划在未来 18 个月内将合作教育机构提升至 5000 家(包括学校、学院以及线下辅导中心等),并把服务学生规模提升至 150 万。Jodo 也指出,在推出更多新产品之外,未来也希望在 12 到 18 个月内把平台支付规模提升至 1000 到 1500 亿卢比,以及将公司的团队规模扩大一倍。

EarlySalary 正在进行一笔 1 亿美元融资谈判:EarlySalary 成立于 2015 年,主要与大中小型公司进行合作,为员工的购物、旅游、教育、医疗等花销提供短期贷款服务(具体形式包含薪资预支和资金贷款)。据 EarlySalary 的官网介绍,其平台已是印度最大的个人即时贷款及薪资预付平台。

EarlySalary 称,公司已同 280 多家企业展开了合作,并为超 5 万名员工提供了相关财服务,支付的预支薪金规模达 120 亿卢比以上(约合 1.51 亿美元以上)。此外,该公司也指出,自成立以来,公司已经发放了 250 万笔贷款,价值超 500 亿卢比。

Diri Care 获得 430 万美元种子轮融资:于今年成立的 Diri Care 是一家致力于帮助用户解决头发、皮肤以及私密健康问题的在线医疗平台,用户可以通过其平台与持照医生取得联系,从而获得针对性的治疗建议。另一方面,Diri Care 的平台上也提供药物购买服务。该公司称,用户可以在下单后两小时内收到药品。

据 Diri Care 介绍,测试平台自今年 3 月份推出以来,已经促成了超 1.3 万次的咨询服务,其收入也增长了 600%。