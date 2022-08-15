近日，三星、小米和摩托罗拉都发布了全新的折叠屏产品。这一次，虽然三星和小米都各具特色，但是摩托罗拉 razr 2022，借助 5999 元的价格，仍然获得了不少声量。

IDC 认为今年上半年国内智能手机整体市场呈现低迷状态，但折叠屏细分领域保持了高速增长的态势。2022 年上半年，国内折叠屏产品出货量超过 110 万部，同比增幅约 70%，已经成为手机领域目前最受关注的增长点。

其实摩托罗拉此前就发布过一款折叠屏手机，但是无人问津，鉴于时代潮流不可阻挡，所以摩托罗拉这次不死心，又继续推出新的折叠屏产品，并且一次性将价格打到最低。

折叠屏的 “瓶”，联想也想往里装

作为 PC 霸主的联想，由于手机业务不温不火，一直没有吃到太多移动互联网时代的红利，尽管已经将摩托罗拉收至麾下，但是这种以中低端的市场为主的定位，不断压缩业务规模的手机品牌，在国产手机的竞争中已经难争上游，可持续性和盈利性也很不稳定。

此前，联想治下的摩托罗拉已经发布过两代折叠屏手机，虽然其以摩托罗拉经典的 razr V3 造型回归，但是反响平平。尽管联想在这次发布会上仍然提到了翻盖设计，但经过两年的思考，razr 2022 在工业设计上抛弃了不合时宜的下巴元素，改为平整的全面屏设计，向目前主流竖折方案的折叠机靠拢，不得不说是一种进步，但是也愈发泯然众 “机”。

据联想中国区手机业务部总经理陈劲介绍，新机屏幕采用六层深度支持结构、UTG 超薄玻璃，屏幕支撑结构底层采用超韧精钢网，配合转轴结构实现快速弯折。

对于折叠屏手机来说，铰链的设计影响最终体验。联想在 PC 上积淀的铰链技术业内皆知，但对于使用频率高得多的折叠屏手机，这些技术的迁移能否行之有效还有待商榷。

折叠屏天下初分，联想机会何在

折叠屏尚未完全普及，但是第一阶段的市场教育已经基本由中国厂商和三星完成了。

根据 IDC 数据，华为凭借品牌和两种折叠屏方案已经占据国内折叠屏市场超过 63% 的份额；OPPO 凭借 Find N 的差异化的产品设计和性价比位列折叠屏市场第二的位置；三星的 Z Flip3、Z Fold3 两款产品已接近生命周期尾声，排名第三；荣耀、vivo 的供货策略相对保守，分列第四、第五位。

而 CounterpointResearch 数据显示，三星在今年上半年全球折叠屏手机市场占据 62% 的市场份额，一骑绝尘，华为和 OPPO 的份额为 16% 和 3%，位列市场第二及第三。

结合国内外不同的情况，目前折叠屏手机由华为和三星领衔，其他厂商都处于追赶期。一方面是三星和华为的品牌分别在国际和国内市场影响巨大，大众愿意尝试他们的创新产品。

另一方面，手机形态的核心矛盾是随着消费者接收信息日益增长，对大屏的需求也逐渐增长，但是同时碍于移动便携，对小尺寸机身依旧有需求。无论是当初的全面屏还是现在的折叠屏，都是为了进一步平衡这个矛盾的产物。而倾向于在现有机身尺寸下拓展更大的屏幕的消费者更愿意选择横折方案产品；对于保持屏幕尺寸下的体积缩小更感兴趣的消费者，则更青睐竖折方案。

当然形态只是较大的影响因素之一。IDC 分析师指出，在逆风市场环境中，折叠屏产品平均单价虽远高于平均水平，且部分软件体验仍有较大提升空间，但该细分市场能够快速增长，甚至部分产品依然呈现供不应求的势头，体现出拥有足够差异化的产品，依然可以打动消费者。因此，未来整体市场虽然挑战巨大，但专注于产品体验的提升，仍将是行业参与者应重点关注的方向。

总结

目前看来，国内智能市场整体低迷，随着铰链和柔性屏幕技术的成熟，折叠屏手机开始崭露头角。如果说前期折叠屏手机由于价格虚高叫好不叫座，那么在折叠机手机品类越来越多，消费者的可选择空间越来越大，进一步刺激了折叠屏手机的技术改良和价格下行。

作为手机中的细分品类，折叠屏自带热点，但是这种全新形态的手机产品要想获得大众接受还是需要不断克服铰链和屏幕的结构设计问题，并完善生态。然而对于摩托罗拉来说，一方面整体的手机销售占比在国内还处于劣势，可能在美国情况稍好，但是也远非主流。另一方面，价格虽然是吸引用户买单的重要因素，但是绝非决定性因素。

另外，长期用性价比来讨好用户，可能最终被这种策略所伤，利润过低难以用来反哺研发。加上摩托罗拉在国内空有情怀，品牌力与当年不可同日而语。况且折叠屏手机从价位来看，即便降价现在仍属于中高端产品价位段，如果缺乏足够的差异化体验，将难以打动消费者。