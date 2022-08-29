自元宇宙概念诞生以来，硬件、软件、服务、内容和生态就是其不断成长完善的基石。目前，元宇宙和现实世界之间连接主要靠硬件，而游戏作为元宇宙概念最容易落地的场景，也让许多企业得以开辟一条新路。

Sensor Tower 近日发布报告称，2022 年上半年期间，全球元宇宙应用已获得 1.7 亿下载，其中游戏应用下载量高达 1.1 亿，占比 67.3%。而在全球元宇宙应用总收入方面，上半年元宇宙应用共营收 6.5 亿美元，其中游戏应用收入占比高达 94%。

腾讯就是游戏公司里较早盯上元宇宙概念并且积极投资布局的一家，全球为数不多的元宇宙企业很多都有腾讯投资的身影。然而随着由于国际游戏行业开始消化后疫情时代的影响，游戏市场收入下降在所难免；加上游戏监管政策密集出台，游戏版号发放减少，那么腾讯的元宇宙野心，还能得到满足吗？

硬件短板不足惧

硬件一向不是是腾讯的强项。在 VR 硬件交互领域，腾讯在 2018 年尝试发布一款 TenVR 设备，但水花不大，关注者寥寥。2021 年，腾讯又与与字节跳动争购 VR 硬件公司 Pico，因字节跳动用高溢价出手后选择放弃。

今年 1 月，曾有消息传出称，腾讯打算收购游戏手机公司黑鲨科技，后者估值 30 亿美元。收购后，黑鲨整体将并入腾讯公司首席运营官任宇昕主导的事业群旗下。这被外界普遍视为腾讯完善其在元宇宙领域产业链的布局。更有相关 VR/AR 硬件从业者表示，一旦交易完成，黑鲨科技将迎来业务转型，从游戏手机转向 VR 入口，并由腾讯提供内容。

在中信建投分析师杨艾莉看来，黑鲨拥有大量芯片和 AI 技术，同时积累了和高通合作、芯片后续调优经验；公司深耕游戏领域，亦积累了游戏用户数据和硬件适配经验，加上腾讯此前与黑鲨有较多的合作，选择收购合情合理。

作为连接现实世界与元宇宙的重要桥梁，VR/AR/XR 设备已经得到了许多科技企业的关注。其中，2021 年一季度，Oculus Quest 2 的推出已经帮助 Meta 占据了 75% 以上的市场份额。微软也很早就推出了自家的设备 HoloLens。苹果公司也不甘人后。2021 年 5 月，苹果公司以 1 亿美元收购了虚拟现实公司 NextVR，以增强其在娱乐和体育领域的 VR 实力。

智研咨询预测，全球 VR 头显出货量 2024 年有望达到 2631 万台。IDC 的数据则表明，2021 年中国 VR 出货量为 138 万台，随着中国市场潜力不断激发，2025 年有望达到 1162 万台。因此硬件方面的助力显然是腾讯想要的，故此次针对黑鲨的收购计划在 5 月被传出失败后，外界又传出后续腾讯可能转向投资方面的合作。

腾讯逐渐求稳

马化腾曾表示：“随着 VR 等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动，又一场大洗牌即将开始，就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。”

作为一家内容公司，腾讯的业务横跨游戏、社交、音乐等诸多领域，下场参加元宇宙角逐，在硬件方面的收购折戟后，腾讯想凭借此前布局的一系列 VR 游戏作为突破口。

2019 年 4 月，腾讯推出类似 Pokemon Go 的 AR 游戏 “一起来捉妖”；2020 年 2 月，腾讯在 Roblox 的 G 轮融资阶段已跟投，并独家代理它在中国区的产品发行。现阶段 Roblox 已经上市，开盘首日股价上涨 54%；2021 年 9 月，腾讯入股国内 VR 游戏开发公司威魔纪元，布局 VR 游戏工作室，就是看中其 VR 基因；2021 年 11 月，腾讯入股专注于 AR/VR 元宇宙触觉模拟技术的英国厂商 Ultraleap。

有从业者透露，VR 作为当前消费端应用渗透率最高的领域，VR 游戏是 VR 最有可能率先实现大规模应用的融合场景之一，在开发者、开发技术和产品矩阵的赋能之下，VR 游戏有望成为打造元宇宙世界入口的行业主体，将元宇宙设想转变为现实。

安信证券分析师焦娟于研报中指出，元宇宙尚处于早期发展阶段，科技公司们的一举一动，既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦，也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。如今业界普遍认为 XR 可能成为元宇宙的入口。

从雄心勃勃的收购计划到对内容平台和技术的投资，腾讯以一种更加稳健的方式探索与开发元宇宙。精明如腾讯，无论元宇宙最终能否发展起来，腾讯这些投资都可以继续结合自身已有业务，怎么看都不会是赔本买卖。