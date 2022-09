今日,中国 “数据智能基础软件”引领者九章云极 DataCanvas 宣布完成 C+轮融资,由龙门投资领投,中关村前沿、达泰资本、德本启辰、领沨资本跟投,凡卓资本担任本轮融资的独家财务顾问。本次顺利融资充分体现了资本市场对九章云极 DataCanvas“数据智能基础软件” 定位、“云中云” 战略布局、技术升级路径和业务规模化发展的认可和信心。

作为持续服务政府和企业数智化升级的 AI 基础软件供应商,九章云极 DataCanvas 始终保持对客户业务需求和对技术趋势的敏锐洞察,本次融资后,公司将继续聚焦 “数据智能”,以更自动、更先进、更开放的 AI 基础软件服务政府和企业客户,加速其数智化升级进程。

中国企业数智化转型拐点已至,新一代决策大脑孕育千亿级平台机遇

数智化升级依然是当今数字经济的头等大事。 “大数据” 飞速发展的近十年成功完成了数据的 “信息化”——让数据数字化、线上化,解决了一系列流程的自动化问题,构建了数智化升级的数据地基。

海量多源异构数据 “量” 的攀升,带动了数据存储、处理、实时性等不断增长的刚性需求,随着数据量和 AI 技术应用经验的积累,政府和企业逐渐明晰了让数据更 “智能” 地赋能业务决策的核心需求。区别于 “信息化” 着力解决的流程自动化,数据 “智能化” 的运行模式从 IT 部门专项经营扩展为包含业务部门在内的多部门协同,技术目标也从数据沉淀转向通过人工智能和数据科学技术强化 AI 竞争力壁垒,并最终以决策自动化(智能决策)的形式展现业务成果。

传统软件和硬件设施的复杂复合应用不仅需要消耗大量的人力、物力、算力、财力、时间等资源,也欠符合政府和企业高度自主的顶层设计要求。一个高性能、高效率、足够灵活和开放的数据智能基础架构将匹配这些大体量、自主化的需求。政府和企业可以自主地开发个性化的 AI 应用,随着数据智能基础架构的不断完善和升级,其 AI 应用开发的效率、生产化的便利程度和应用效率也会随之大幅提升。由此,数据 “智能化” 的竞赛正式拉开帷幕。“数据智能基础软件” 这一 AI 基础软件类型迎来了历史性的迭代升级机会窗口。

营收逆势增长 100%,打造中国Data&AI Infrastructure 开放平台

过去两年在疫情频发的情况下,九章云极 DataCanvas 依然逆势实现了快速增长,其营收连续保持了 100% 增长,且其中软件产品收入占六成以上。客户方面,九章云极 DataCanvas 除了在金融行业客户渗透率不断提高以外,其在通信、工业制造、政府、交通等多行业均有标杆客户落地。这种可持续、健康良性增长的盈利能力也是九章云极 DataCanvas 获得本轮投资方认可的关键。

九章云极 DataCanvas“数据智能基础软件” 的定位,不仅通过 AutoML 自动机器学习、AutoDL 自动深度学习和 ModelOps 提供模型运行的全生命周期,更通过其研发的 HSAP 数据库 DingoDB 落地 Data-Centric AI,让客户实现 “Data、AI and Analytics on One Platform”。

为了打造在基础软件竞技场的核心竞争力,九章云极 DataCanvas 不断壮大自主创新的开源软件生态。从 DAT 自动机器学习工具包、DingoDB 实时交互式分析数据库,到今年 7 月发布的 YLearn 因果学习开源项目,其连续发布的三款开源重器不断刷新了业界对开源基础软件的期望。其中,YLearn 因果学习开源项目是全球首款一站式处理因果学习完整流程的开源算法工具包,填补了可信 AI、可解释 AI 高性能基础软件的市场空白,而这也正是推动 AI 技术实现从 “预测” 到 “决策” 的规模化应用的重要工具。

持续、自主的 AI 技术融合创新,是九章云极 DataCanvas 保持行业优势的重要因素。九章云极 DataCanvas 的产品升级坚持遵循技术发展和产业应用实践两条腿走路,贯穿 “把数据变成模型,让模型变简单,让模型真正应用到业务” 的初心,逐步形成了夯实的软件竞争力壁垒。

携手中国移动、中国电信、中国银行等龙头企业,推动从企业级 AI 大脑到经典业务场景的数智化升级

九章云极 DataCanvas 董事长方磊此前表示,“一千朵行业云里面的软件基础设施升级会是数据智能这个 ‘新 IT’ 的历史性机遇,九章云极 DataCanvas 预测这个未来,也拥抱这个愿景。” 依托 “云中云”(千云中的 AI 云)战略,公司将自主创新的数据智能基础软件嵌入到行业云、区域云、企业云、联盟云等千朵云中,加速实现 AI 基础架构及 “数据智能” 能力的云网融合。

AI 技术应用的效率和性价比成为更多政府和企业采用时考量的重点,已经规模化应用落地的 AI 产品和解决方案成为其快速赋能业务、产出价值的首选。在九章云极 DataCanvas 服务的政府、金融、通信、制造等十余个数智化升级高动力行业中,中国移动、中国银行、浦发银行、中信证券、中国宝武、海信集团、中国中车等龙头企业正在与九章云极 DataCanvas 公司携手共建从企业级 AI 大脑到经典业务场景的数智化升级。

近两年,九章云极 DataCanvas 充分发挥行业 “头雁作用”,多次受邀作为核心编写单位参与编订多份业内 “首个” 标准:首个面向商用人工智能开发平台的标准——《人工智能开发平台系统功能要求》、首个 AI 模型开发管理标准——《人工智能研发运营一体化(Model/MLOps)能力成熟度模型 第一部分:开发管理》、首个 AI+信创团体标准——《人工智能信息技术应用创新智能云基础设施技术规范》,为标准制定提供关键性技术和应用内容,引领行业发展。

未来,九章云极 DataCanvas 将凭借自身产品体系升级和市场应用的丰富经验,保持 “创造智能、探索未知” 的初心,继续坚持自主可控、AI 融合创新的可持续发展道路,勇于承担领跑行业的责任和使命,推动 “数据智能基础软件” 的规模化应用,为中国数字经济的发展做出贡献。

关于领投方

龙门投资是由知名企业家、资深投资人、资本市场专家等联合发起的市场化投资管理机构。中关村龙门基金是龙门投资管理的首支基金,主要出资人为全国社会保障基金、北京市政府、海淀区政府等。龙门投资将成就卓越企业 “关键一跳” 作为自身使命,致力于成为行业领军企业首选的合作平台。龙门投资将在投资与赋能双重驱动下深度整合自身投前、投中和投后综合服务能力,通过对科技企业股权投资促进我国科技创新事业发展。