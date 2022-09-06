睽违两年，华为 Mate 50 系列终于问世。受限于美国的制裁，Mate 50 系列仍然只有 4G 版本，然而 Mate 50 系列在外观设计、通信科技、影像体验、系统交互等方面均有突破，手机之外，华为还带来了包括华为家庭存储、华为 MateStation S 等十余款智能终端新品，进一步丰富了万物互联构想下的智慧生活场景。接下来就一起来看看华为此次秋季发布会带来的黑科技。

“捅破天的技术”——卫星消息

Mate 系列一向主打性能与创新，余承东在本次发布会上表示，HUAWEI Mate 50 系列是首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号的情况下，依然可以向外界发送畅连消息。

据了解，HUAWEI Mate 50 、HUAWEI Mate 50 Pro 为北斗卫星消息提供移动终端硬件，仅支持发送，不支持接收，需在空旷无遮蔽处使用。首次使用前需在有地面网络的环境下，通过畅连 App 激活。

该技术堪称救命功能，日常使用可能感知不强，但当你出海遇险、身处无人山区或者地震救援等无地面信号覆盖的环境时，依然可以通过畅连 App 将文字和位置信息发出，与外界保持联系，并且可将多条信息生成轨迹地图。

近期，关于卫星通信的消息引爆互联网，除了华为方面透露出来的相关信息，天风国际分析师郭明錤的预测也推波助澜，其称苹果 iPhone 14 系列也开发了卫星通信，并在量产前完成了该功能的硬件测试。

而谷歌平台与生态系统高级副总裁 Hiroshi Lockheimer 在一条推文中也表示，在 2008 年发布第一款安卓手机 HTC G1 时，让 3G+WiFi 正常工作是一件非常困难的事情。如今，谷歌已经开始致力于让手机与卫星进行连接，谷歌将在下一版本的安卓系统中提供该功能。此外，星纪时代日前也宣布了星纪互联技术，通过 5G + 低轨卫星通信 + 近场通信实现全域覆盖，多端互联，使人们 “永不失联”。

XMAGE 影像，自成体系

成熟的影像系统，由软、硬件多维构成，华为通过构筑光学设计、机械结构、光电转换、图像算法四大技术底座，形成了自成体系的移动影像技术。华为 Mate50 系列首发搭载的超光变 XMAGE 影像，在以上四大环节进行了全面升级。

光学设计上，华为 Mate50 系列主摄借鉴了传统相机上镜头光圈可调节的设计，首发十档可变光圈镜头，通过调节 6 个光圈叶片的开合，实现进光量的控制；在机械结构上，华为 Mate50 RS 保时捷设计配备的超微距长焦摄像头采用了长制程的对焦马达，可实现 35 倍数字变焦超级微距拍摄；光电转换环节，华为 Mate50 系列采用 RYYB 超感知影像单元，拥有更强感光能力；图像算法上，华为 Mate50 系列则采用了 XD Fusion Pro 超清图像引擎，实现远超单摄的细节、分辨率和层次感。

自动模式下华为 Mate50 系列拥有四档智慧光圈，可根据不同场景智能匹配光圈大小。在夜晚、光线不足的条件下，使用大光圈，提升镜头的进光量，从而带来明亮的拍摄效果。在白天多人合影拍摄时，使用小光圈，可确保前后人物都清晰，画面边缘细节丰富；在高倍变焦场景下，使用大光圈，可进一步提升画质。

进军 NAS，加强信息安全保障

现如今伴随移动设备的飞速发展，人们的数字资产量也呈现出爆发式增长态势，但与之相对，数据存储产品的功能迭代却未能及时适应时代的变化需求。传统的个人数据存储模式通常依靠 U 盘或移动硬盘，但实体存储介质传递数据的手段单一，往往受到空间限制，且介质一旦损坏就会带来不小的麻烦。

基于对信息互联互通的需求，近些年网盘逐渐成为主流的数据存储方式之一，目前国内主流云盘的用户数量已经突破 7 亿。不过作为互联网服务的一种，上传至网盘的文件仍要受到平台监管，且监管标准模糊，数据仍不能摆脱丢失的风险。

因此也有相当部分的用户转而寻求另一种解决方案——NAS。NAS 是一种可以实现文件存储和共享的小型数据存储服务器。传统 NAS 多针对企业用户，技术方面相对成熟的同时也有着不小的使用门槛。虽然部分 NAS 厂商已经尝试向家庭存储方向转型，但短时间仍无法摆脱桎梏，推出面向大众群体的普适性产品。

作为华为首款搭载 HarmonyOS 的家庭存储，华为家庭存储丰富了存储产品的使用场景，能进一步满足数字化时代下的家庭数据存储需求。发布会上，华为终端 BG COO 何刚表示，华为家庭存储是家庭的数据中心，也是华为 1+8+N 全场景智慧生活战略中的重要一环。

华为家庭存储拥有自动同步功能，手机电脑中新增照片和文件可以自动保存到家庭存储当中，避免文件丢失。同时，华为家庭存储在读取文件上做出对应调整。华为手机升级至 HarmonyOS 3 及以上版本之后，可以通过自带的图库即可浏览家庭存储中的照片，在文件管理器即可查看存储的文件内容。在存储空间紧张时，通过一键释放空间功能即可清理出大量内存。

值得一提的是，区别于其他存储产品采用全盘统一加密，华为家庭存储对所有文件实现一文一密，全面保障文件安全。同时在账户权限划分上，所有家庭成员权限相同，保证个人隐私。此外，华为家庭存储拥有指纹保密柜功能，保密柜中内容只限用户当面指纹解锁，无法远程访问，实现重要文件安全加码。

动态自适应扭矩系统加持首款纯电车型

在华为全场景新品秋季发布会上，AITO 品牌发布了首款纯电 SUV——AITO 问界 M5 EV。问界 M5 EV 首次搭载华为自研的 HUAWEI DATS 动态自适应扭矩系统（Dynamic Adaptive Torque System），一方面提升车辆的驾乘舒适性及操控，还可以进一步提升车辆续航。HUAWEI DATS 采用电机与整车深度融合设计，扭矩控制链路缩短，据余承东在发布会上介绍，其响应时延降低至 4ms，与传统燃油车相比响应速度提升了 100 倍。

HUAWEI DATS 可根据路况和车轮附着力进行动态的扭矩调教，根据华为提供的官方数据，在通过坑洼路面时轮速波动（颠簸感）稳定时间降低 46%，座椅前向加速度（冲击感）下降 31%，减少车辆晃动，更快速的让车身稳定下来，让车辆行驶在颠簸路面时更平顺；在通过弯道时，DATS 系统动态感知入弯及出弯的路面，进行扭矩的自适应调节，提升侧向力从而降低甩尾风险，让车辆过弯更平稳。整套系统采用动力线性化设计，能够根据需要动态降低电机功率，有效提升车辆续航。

总结

华为 Mate 系列手机的发布一向备受瞩目，然而在全球手机市场不景气之下，高端旗舰产品的成败也面临考验。在踌躇两年后，华为选择了通过 HarmonyOS 来赋能更多的全场景智慧产品，也借由 1+8+N 的战略，持续钻研新技术，为自己持续开辟新的道路。