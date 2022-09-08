今日凌晨，苹果新品发布会如期而至。本次发布会内容紧凑，主要围绕着手表、耳机和 iPhone14 系列进行常规升级，没有 one more thing。而全场除了 Apple Watch Ultra 和 iPhone 14 Pro 带来的 “灵动岛” 功能，大部分升级都已经被提前预测到了。因此，这又是一次没有太多惊喜的苹果发布会。

iPhone 14与 Pro 产品的差距进一步拉大

当我们已经对苹果近年来渐进式升级习以为常，再来看看今年手机上苹果给出的答卷。iPhone 14 系列标准版取消了 Mini 款型，新增了 6.7 寸的 Plus 型号，整体规格与 iPhone 13 相比变化不大，甚至芯片只是沿用去年 iPhone 13 Pro 未阉割版的 A15 芯片，而 iPhone 14 Pro 系列则独享 A16 芯片，这与以往大不相同。

据悉，苹果在去年的 A15 芯片上阉割出多个版本，iPhone 13 搭载的阉割版 A15 比 iPhone 13 Pro 的未阉割版 A15 少了一颗 GPU 核心，图形处理性能略有不足。

在 iPhone 同一代产品上两代芯片混用，是苹果史上首次，要知道 A 系列最新芯片每年都会由 iPhone 数字系列搭载使用，过时芯片一般只在 iPhone SE 等产品上出现。

相机方面，iPhone 14 Pro 系列主摄像头像素终于由 1200 万升级到了 4800 万，传感器面积增加 65%，配备第二代传感器防抖技术，等效焦距 24mm。4800 万像素主摄采用四合一技术，正常拍摄的照片依旧是 1200 万像素。此外，苹果在此前的 3 倍变焦基础上，加入了由主摄裁切而来的 2 倍变焦。

不仅如此苹果还为 iPhone 14 Pro 系列的这块屏幕加入了息屏显示（Always-On-Display）功能。在 AOD 状态下，屏幕刷新率最低可降到 1Hz。值得一提的是，这块屏幕的峰值亮度可达 1600 尼特，是前代 iPhone 的两倍，与苹果今年推出的 Pro Display XDR 亮度维持一致，室外峰值亮度更可达 2000 尼特，是当前智能手机中亮度最高的屏幕。而这些都与 iPhone 14 无缘。

丰富体验创意——“灵动岛”

iPhone 14 Pro 系列取消刘海的消息断断续续传了一年，果然此次外观上真的采用了 “药丸屏” 设计。对此，苹果利用其在软件上的创新，为这块区域设计了大量交互设计，将其取名为 “灵动岛（Dynamic Island）”。

例如，当用户收到信息后，灵动岛可以展开显示信息。灵动岛还可以显示音乐播放、Siri 等组件，让用户在首页直接完成各种功能控制和信息阅读。从苹果给出的灵动岛功能介绍来看，并没有什么 “跨越式创新”。灵动岛的主要功能是通过动画的方式为画面展示更多信息，提高用户的便捷和使用体验。

从实用性来说，刘海集成的功能区域占用面积更小，刘海区域集成的功能依旧无法隐藏在屏幕之下，用该种设计来与 iPhone14 普通版本做出区分和辨识度。当然单手操作下灵动岛仍高居屏幕顶端，手指很难触碰到，依旧鸡肋，只是设计上的一种妥协。

不过较好的一点是，灵动岛将现有的屏幕设计缺点通过交互尝试令其更具创意，既然摄像头和 3D 人脸识别无法隐藏，那就将它成为系统的一部分。如果说国产手机厂商追求的是解决方案上的创新，苹果追求的则是自家产品生态的自洽。对于一些显而易见却无可奈何的缺点，苹果更愿意通过设计和宣传方面的故事来粉饰其近年来创新力不足的问题。

总结

本次 iPhone 14 系列还宣布支持卫星通话功能，通过自定义短文本压缩算法，可将消息大小减少 3 倍，在能够看到清晰天空的情况下，发送消息的时间不到 15 秒，支持卫星位置共享，在野外场景、紧急救险等领域，卫星通讯功能能够发挥特定功能。不过该功能华为的最新旗舰也同样具备，不算新颖。

据 CINNO Research 数据，今年上半年，中国市场智能机销量约 1.34 亿部，同比下降 16.9%，创下 2015 年以来最差的上半年销量成绩。此外，OPPO、vivo 销量下滑幅度均超 20%。在疫情物料价格上涨，供应链成本增加的情况下，本次苹果的手机产品选择了维持前代产品的定价，作为苹果的销售主力，本次 iPhone 14 的创新程度却难以令人动容。尽管不涨价，在消费者换机周期加长，手机创新越来越难的情况下，还有多少人会继续为平庸的 iPhone 14 买单。

正如市场研究机构 Canalys 分析师 Runar Bjorhovde 所说的那样：“苹果正在争夺已经对其现有产品和供应商有很高忠诚度的消费群体，随着时间的推移，它将需要再次证明自己。”