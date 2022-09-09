继Jar之后，另一家以以黄金为业务出发点的印度金融科技初创公司 Indiagold 也于近日有了新的动向。

据外媒援引知情人士消息表示，印度黄金信贷平台 Indiagold 正进行一笔 1000 万美元的融资。消息人士指出，这笔融资为 Indiagold 去年 8 月底时A 轮融资的增投。而在加上这笔融资后，该公司的 A 轮融资规模将达到 2200 万美元。

据悉，Alphawave 将参与本次最新融资的领投，包括 3one4 Capital、PayU、Leo Capital 等在内的一些现有投资者将对其进行参投。据该消息人士透露，在本次融资中，Indiagold 的估值为 1 亿美元，是其上一轮融资时的 2 倍。

成立于 2020 年的 Indiagold 是一家以黄金为抵押物的贷款平台。而除抵押贷款之外，公司也提供针对黄金的存放服务。据 Indiagold 表示，与银行相比，该公司会收取更低的保险柜租金。目前，Indiagold 通过与当地的 NBFC 机构合作向用户提供贷款。Indiagold 称，其服务已经覆盖到了印度的 12 座城市。

回到 Indiagold 本次融资事件本身。有人士认为，在印度二季度以来的科技市场波动下，Indiagold 的估值能够得到如此增幅也是当地融资环境向好发展的体现。今年前两个季度期间，印度初创公司的总融资规模分别为 127 亿美元和 78.6 亿美元。而在随后的 7 月与 8 月份中，初创公司所获得的金融则仅为 8.7 亿美元和 10 亿美元。

值得一提的是，作为这种波动的另一个体现，今年 5 月份时，曾有消息指出印度黄金储蓄平台 Jar 或将展开一轮 5000 万美元的融资。不过，随着波动带来的 “融资寒冬”，Jar 也因此下调了其融资目标，并于上个月晚些时候完成了 2260 万美元规模的融资——但本次融资距 Jar 完成上一轮融资仅半年左右，且 Jar 的估值也提升了 60%。

目前，印度拥有全球最大的私人黄金储备，规模达 1.5 万亿美元。而根据世界黄金协会早前发布的一份报告预测，到 2022 年财年，印度黄金贷款市场有望从 2020 年的 470 亿美元增长至 628 亿美元，实现 15.7% 的年增长率。