随着近十年来环境、社会责任和公司治理理念的快速发展，ESG 的重要性被广泛普及。ESG 代表环境（Environment）、社会责任（Social）和治理（Governance），关注环境、社会、公司治理绩效的价值理念，是衡量企业或公司投资策略中的可持续性和道德影响时的关键因素。

目前，中国坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，力争把 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和纳入生态文明建设整体布局。碳达峰和 ESG 虽然是两个独立的主题，但是两者息息相关。在今年苹果发布的 ESG 报告中，苹果就给出了明确的减碳目标和进展，预计在 2030 年让公司整体业务 (包括产品的全生命周期) 实现百分百碳中和。本文也列出了国内知名企业从电商、游戏、基建到办公、文旅里的 ESG 相关举措，希望能够为其他各行各业开始关注 ESG 的企业提供一些较好的角度与思路。

阿里巴巴——电商和消费生态

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“ESG 意味着创造商业之上的价值，它既为解决一系列全球性挑战提供了行动框架，也是阿里巴巴走向 102 年的重要基石。”

碳排放的数据统计一般将排放分为范围 1、2、3，分别对应自家资产的排放、购买能源导致的间接排放，以及带动上下游的排放。在商业探索上，根据 2022 阿里 ESG 报告，阿里除了自身和上下游的减碳外，还额外提出 “范围 3+” 的概念：在自身运营外，生态减碳潜力更大，承诺要带动生态里的商家和消费者减碳 15 亿吨。

比如，节能减碳已经成为许多中小企业真实的需求。阿里云在今年就推出新产品 “能耗宝”，通过算法优化用电，在为环境减排的同时，可为企业平均节能 10%，目前已有近 1700 多家企业使用。

此外，阿里巴巴也在 8 月发布 “88 碳账户” 体系，覆盖 10 亿消费者，让用户能够看得见 “个人碳账单”，这也是推动消费端减碳的重要尝试。

而为了更好落实 ESG 目标，阿里巴巴目前已经建立了三层可持续发展治理架构，将 ESG 嵌入董事会、高级管理层、集团及各业务单元。近期，阿里也成立了风险管理委员会和科技伦理委员会，每个业务部门都设有 “个人信息保护官”，保证隐私保护和数据安全。

网易——游戏生态

随着社会消费结构向发展型、享受型转变，电子游戏产业迎来了前所未有的发展机遇与挑战, 一方面，其逐渐成为文化产业发展的新兴力量，另一方面，其也由于青少年的游戏成瘾问题遭遇广泛批评。

网易集团 2021 年 ESG 报告披露了过去一年集团和各业务在文化传播、社会效益、未成年人保护、人才教育等方面做出的诸多尝试。报告显示，网易游戏板块在企业 ESG 责任方面表现突出，通过发挥平台数字技术聚合能力，助力文化传承与融合，并积极探索社会效益提升，营造健康游戏环境，引领行业共赢发展。

报告指出，网易游戏除了对全部在线运营游戏的防沉迷系统进行升级之外，还通过人工智能、大数据等技术手段介入，有效识别未成年人游戏行为，提前干预未成年人的不理智消费，并完善 “家长关爱平台” 建设，协助家长科学管理未成年人的游戏行为。同时，为了进一步筑牢未成年人保护的” 防火墙”，网易游戏还专设了未成年人保护中心，系统性地构建全面的未成年人保护工作机制。

网易游戏还从创作源头抓起，探索寓教于乐内容，面向全体用户传递科普信息与正向价值。自 2019 年开始，《梦幻西游》手游推出衍生动画《梦幻书院》，通过极具辨识度的游戏 IP 主角，以国风 Q 萌的风格将历史、人文、科技等内容向大众进行传播。而《荒野行动》与《星战前夜：无烬星河》两款游戏均成功植入航天玩法、航天联动答题等，传播航天精神、普及航天知识，让更多人感受真实的航天魅力，打开探索浩瀚宇宙的兴趣之门。

随着文旅融合发展日益成熟，网易游戏也积极开展线下文旅联动，为文旅产业赋能。其中，《神都夜行录》与国家 5A 级景区浙江神仙居合作，开展数字文旅实践，将神仙居自然风光、瑶池宴美食文化、以及人文传说融入游戏，用数字技术让玩家切身感受景区魅力。

腾讯——千行百业绿色赋能

腾讯则主要从效率提升、灵活性构建、广泛触达等角度，为各行各业节能减排提供有力支持，促进产业升级以及低碳经济发展。

腾讯 2021 年 ESG 报告指出，腾讯充分发挥作为科技企业的优势，与消费互联网深度融合，将最新的微信支付技术融入多种绿色支付场景，覆盖生活的方方面面，并引导支付用户享受更加绿色、低碳可持续的生活。目前微信绿色支付已在生活缴费、餐饮住宿、线上购票、城市服务等使用场景实现全流程无纸化。2021 年超过 2,500 万用户使用微信线上值机电子登机牌微信电子发票累计服务超 1 亿用户。

面对新冠肺炎疫情带来的影响，线上办公已经成为越来越多企业实现绿色办公的主流选择。腾讯通过腾讯会议、企业微信、騰讯文档、腾讯微卡等在线办公工具，帮助企业实现线上办公、电子审批、无纸化办公、电话会议、视频会议等办公需求，不仅节约大量纸张和实物耗材，还减少了因差旅和通勤而产生的碳排放。

腾讯云综能工场 (Tencent Cloud Energy Studio）则基于腾讯强大的技术底座和连接能力，为用能企业提供智慧能源管理服务，助力打造零碳园区。基于腾讯云综能工场打造的碳引擎产品，可以协助企业客户快速搭建适合自身的碳盘查方案，将自动计算的碳排放数据结果进行数据分析和生成报表，用数据驱动监测、优化和决策。

由传统 IT 基础设施向云计算的转变，通过技术架构的变革可以有效地提高资源利用效率。在此基础上，腾讯在数据中心的各项领域，优化能耗、提升可再生能源比例，不仅服务于自身运营及供应链碳中和的推进，更可以提供低碳绿色算力，帮助客户减少碳足迹。

华为——自然与基建

华为在 ESG 方面，秉承一个原则即其主张 “用科技守护自然”。其中，华为和 IUCN 于 2020 年共同发起了 Tech4Nature 项目，目标是到 2023 年，通过技术和创新，帮助全球 300 个自然保护地利用数字技术并结合 IUCN 绿色名录标准，提升其保护的效率和有效性。

在碳中和方面，华为建成了全球最大的互补电站。该电站的特点是：上面是光伏，下面种枸杞。这座光伏电站全部采用华为智能光伏解决方案，智能组串逆变器与带倾角平单轴自动跟踪技术相结合，太阳光伏板可以像向日葵一样自动逐光，发电量和运维效率均有大幅提升。最新数据显示，该基地已累计减少二氧化碳排放 204.7 万吨，相当于种植 8900 多万棵树。

目前，华为智能光伏已在北京大兴国际机场、亚洲最大高铁站雄安站、上海地铁龙阳路基地等多个重大交通枢纽投入使用，打造了 “光伏+交通” 的应用场景。

同时，华为还与合作伙伴共同打造了包括内蒙古包头采煤塌陷区 100MW 光伏领跑者项目、湖南湘江新区 “光伏+污水厂” 循环利用模式、山东滨州 “光伏+养鱼” 的渔光互补模式等多个成熟应用场景。

携程——文旅生态

携程 CEO 孙洁表示，“绿水青山就是金山银山” 是旅游行业的真实写照。7 月，携程集团发布 “LESS·可持续旅行计划”，该计划中携程承诺将逐步实现企业的全面可持续运营，与生态合作伙伴联合陆续推出至少一万个低碳旅行产品。同时，通过携程网站、App 和门店等途径，全面推广低碳旅行知识，带动 1 亿人参与低碳可持续旅行实践。

携程商旅同步打造了 “绿色酒店” 和 “绿色飞行” 相关专题，助力低碳差旅新风尚。机票方面，携程集团旗下品牌 Trip.com 和 Skyscanner 与气候技术公司 CHOOOSE 合作，为旅客提供更环保的出行选择，以计算和抵消其搭乘航班所产生的碳排放。携程酒店推动大住宿行业的可持续发展，支持酒店不主动提供一次性用品，联合更多伙伴打造低碳入住体验产品。度假业务方面，携程与不同类型合作伙伴展开了广泛合作，助力首批 5 大国家公园开启全球首发团计划；随着露营、徒步等活动的迅速走红，携程也正在与供应商联合开发无痕露营、绿色徒步骑行等产品。

携程租车业务 4 年累计服务 16 万绿色出行用户，携程租车倡导新能源车出行，每年新能源车订单以 140% 速度增长。按照目前的订单量评估，新能源车相比传统汽车，2022 年全年将减少约 1 万吨碳排放。携程旅物发布轻旅循动（Trip.Loop）旅行用品，目标在不同出行场景下，实现 “轻旅” 式的携带和收纳。

作为业务覆盖全球的旅游业企业，携程在自身运营方面也深刻践行着可持续理念。携程上海总部在建筑上遵循着环保理念，包括建筑能源管理系统和太阳能系统，获得 LEED“能源与环境设计先锋评级” 金级认证。

2019 至 2021 年，携程对总部办公室进行了新一轮节能改造，仅此一项，照明能源将节省 45%-50%。除此之外，在办公用品的选择上，携程也尽量遵循可持续的态度，环保马克杯的普及，正在取代瓶装水和一次性水杯。

SHEIN——服饰可持续

时尚和生活方式产品在线零售商 SHEIN 在今年 4 月 29 日向全球推出绿色环保新产品线——evoluSHEIN。这一可持续服饰系列，采用环保处理回收的材料，满足消费者购买产品时，所注重品牌社会责任，寻求弥合快消品和 “道德消费” 之间的鸿沟。

6 月 7 日 SHEIN 与主张环境正义、教育和时尚发展领域的非营利组织 Or 基金会宣布了一项开创性的多年合作协议，将创建一个生产者责任延伸基金（EPR）。该基金将帮助推动制定和执行以服装为重点的生态和社会可持续性战略，重点关注进入全球二手服装贸易市场的服装废弃物处理。

SHEIN 计划在 5 年内向生产者责任延伸基金投入 5000 万美元，以支持深受纺织废弃物影响的社区进行废弃物管理工作。这些资金将用于解决全球纺织废弃物管理和促进循环经济的发展，以及任何其他生产者责任延伸义务。

总结

不仅仅是双碳举措的推动，在投资人越来越重视投资标的的 ESG 表现时，拥有较高 ESG 标准的公司，其股票流动性也更好。腾讯 ESG 工作组联席主席 James Mitchell 及罗硕瀚曾指出，从短中期视角来看，ESG 的落地需要公司投入一部分资源，但从中长期视角来看，在风险评估中可以帮助公司提前预判找出其中潜在的机遇，对于提升持份者对公司的认同、公司整体美誉度和在资本市场的信誉度都是正向的。