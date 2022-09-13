据悉，越南综合企业巨头 Vingroup 旗下电动汽车部门 VinFast 已于上周六向当地用户交付了旗下首批 VF 8 型号的 SUV 电动汽车。

据了解，本次交付规模为 100 辆。VinFast 在一份声明中表示，公司也正计划从 11 月开始向美国、加拿大和欧洲出口下一批约 5000 辆规模的该车型汽车，其首批国际客户预计最早将于今年 12 月份时收到其订购的车辆。

据介绍，VF 8 是一款面向全球市场的 5 座型电动 SUV，共分为 VF 8 Eco 和 VF 8 Plus 两个版本。其中，VF 8 Eco 版本配备最大功率为 260 kW 的电动发动机，最大扭矩为 500N·m，每次充满电后可维持 260 英里的续航里程（约合 418 公里）。VF 8 Plus 配备的则是最大功率为 300 kW 的电动发动机，其最大扭矩为 620N·m，单次满电续航为 248 英里（约合 400 公里）。

VinFast 透露，其 SUV 电动汽车在全球范围内的预订量达 6.5 万辆。而该公司也进一步表示，到 2026 年，其电动汽车的年销量有望达 75 万辆，且其中至少有 15 万辆将会在美国制造——今年早些时候，VinFast 曾宣布计划在北卡罗来那州建造一处最多需要 40 亿美元投资的汽车工厂。目前，该工厂已经得到了北卡罗来纳州 12 亿美元的电动汽车制造激励计划的支持，并有望在 2024 年 7 月份投产。

值得一提的是，去年晚些时候，VinFast宣布向当地用户交付了其首批 VF e34 型号的 SUV 电动汽车。据了解，VF e34 是一款专为越南市场研发且定位 C 级的电动 SUV 车型，该车型的首发预定用户达 2.5 万名。该公司在当时表示，此次交付意味着越南成功加入了新能源汽车生产国之列。

另一方面，今年二季度期间，有消息指出，VinFast 已向 SEC 提交了 IPO 申请，并计划募资 20 亿美元。不过，随着市场上不确定性因素的影响，该公司原定于今年四季度进行的在美国的 IPO 计划也被推迟到了明年。