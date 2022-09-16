据悉，印度电商 SaaS 初创公司 DotPe 已于近日宣布完成了一笔 5500 万美元规模的融资。本次融资由淡马锡领投，PayU、MUFG Bank、Naya Global Investments、Info Edge Ventures 等对此进行了参投。

融资后，DotPe 的估值达到了 2.4 亿美元，是其上一轮（一年半之间）融资估值的近三倍。目前，DotPe 所获得的总融资规模已达到了 9000 万美元以上。

有消息指出，DotPe 的本轮融资很可能尚未关闭——此前，曾有人士表示 DotPe 正与淡马锡进行一笔 5000 万美元规模的融资谈判。而在本次最新融资中，淡马锡提供的金额为 1900 万美元。

成立于 2019 年的 DotPe 是一家一站式电商解决方案提供商（其联合创始人中也有一位的身份为 PayU 的联合创始人），主要向当地的线下中小零售商家提供快速建站、支付解决方案、营销管理等服务。据 DotPe 介绍，公司已经同超 750 万家的相关企业展开了合作伙伴关系。

去年 9 月份时，DotPe 曾以未公布数目的金额收购了当地 POS 初创公司 Rishta。在此次收购中，DotPe透露，自成立以来，公司处理订单的月增长率保持在了 25% 的增速，并已处理了 1500 万份的订单。

值得一提的是，在于去年 3 月份进行的A 轮融资中，DotPe 得到了谷歌的领投。而作为背景，2020 年 7 月份，谷歌在当时表示，“计划在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元”。谷歌称，将通过股权投资、合作伙伴关系以及在运营、基础设施和生态系统方面的投资组合来实现这一目标，而这反映了 “谷歌对印度及其数字经济未来发展的信心。”

目前，在 DotPe 之外，谷歌在印度的投资名单中也包含了配送平台 Dunzo、印度版今日头条 DailyHunt、手机锁屏娱乐应用 Glance、短视频平台 Simsim（被谷歌收购）、数字银行（NEObank）Open、社交电商独角兽Meesho等多家企业。