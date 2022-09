上周,谷歌在上海举行了以 “共码未来” 为主题的谷歌开发者大会。本次谷歌开发者大会重回线下,并以线上线下联动的形式,围绕谷歌在数字创新领域的最新突破,介绍了谷歌跨平台协作、隐私保护、机器学习等技术,以及最新的商业落地成果。

大会开幕式上,Google 大中华区总裁陈俊廷表示,面对当下复杂的全球环境和深刻变化,科技,不再仅限于解决问题,更是在帮助他人,创造美好。越来越多的工程师使用科技和数字化力量来整合信息,应对变化。这一过程中,Google 一直努力为本地开发者和合作伙伴提供持续的支持,并和他们一起打造面向当今和未来的产品与服务。

Android 生态

Android 生态持续增长,运行在全球超过 30 亿台活跃设备上。作为创新性移动设备功能的平台,Android 为手机、平板电脑、手表、电视和汽车提供强力支持。在不断迭代更新的同时,Android 始终如一地推动一切可能的实现,帮助开发者打造更好的应用,让用户体验精彩世界,探索、畅想和创造新事物。

Android 13 经过不断优化,如今已面向全球用户推出了正式版本,Android 13 支持许多现代化标准,如 HDR 视频、蓝牙低功耗音频 (LE Audio) 以及通过 USB 连接 MIDI 2.0 硬件。

大屏幕设备正在日益普及,今年一季度,包括平板电脑、可折叠设备和 ChromeOS 在内的大屏幕设备上的活跃用户已接近 2.7 亿。适用于 Android 大屏幕设备开发的响应式布局,能够帮助应用实现跨平台无缝协作,发掘更多潜能。

Android 12L 和 Android 13 针对不同类型的设备优化了用户体验,包括任务栏、多任务、键盘鼠标支持和应用兼容模式等。创建了 “ 大屏幕应用质量指南” 和 “Material Design 布局规范”,帮助开发者们为大屏幕优化自己的应用。开发者可以建立跨手机、平板电脑、可折叠设备和可穿戴设备的应用,实现单一应用在不同终端均可运行。

目前,联想 Tab P12 Pro、三星 Galaxy Tab S8 系列等 Android 平板电脑都已进一步完善 Android 13 中各种大屏使用体验。Google Pixel 平板电脑也将于明年问世。

现代 Android 开发 (MAD) 致力于在创建可跨设备运行的高质量应用程序的同时提高开发者的生产力,并降低开发成本。MAD 涵盖了一系列的指南、工具和开发库,帮助开发者们构建多屏幕、跨设备的用户体验。其中,Jetpack Compose 现已成为手机、大屏幕和可穿戴设备 Android 应用开发的核心。

作为构建原生 Android 界面的工具包,Jetpack Compose 简化并提升了 Android 界面的开发效率,帮助开发者使用更少的代码、更强的工具和直观的 Kotlin API,快速打造生动而精彩的应用。最近发布的 Jetpack Compose 1.2 稳定版,更是加入了可下载字体、嵌套滚动互操作等新功能。

最新版本的 Android Studio 也带来了对 Jetpack Compose 的强力支持。例如,新增 Live Edit 实时编辑功能,将 composable 的更新自动部署到测试设备或模拟器上,以实时看到最新的预览效果。以及,Layout Inspector 布局检查器,可帮助检查 composable 被重组或跳过的情况。

越来越多的消费者将智能穿戴设备视为现代生活必备产品之一,谷歌也迎来了 Wear OS by Google 平台的重要升级和更新。Compose for Wear OS 1.0 的推出,帮助开发者们将开发经验应用于构建手表屏幕的体验。众多新添加或改进的组件使开发过程更加轻松便捷,如方向定位、Scaling Lazy List、输入和手势支持等,助力现代高效的 Wear OS by Google 开发。

Health Services 健康服务 (在智能手表上收集实时传感器数据的高能效易使用的开发库) 现已上线。健康服务为穿戴应用提供高质量的实时传感器数据,帮助改善电池续航能力、优化开发者体验,拓展更多面向未来的可穿戴设备使用场景。

ARCore 是谷歌的增强现实体验构建平台,利用不同的 API 让手机能够感知其环境、理解现实世界并与信息互动。ARCore 自 2017 年推出,目前有超过 12 亿台 Android 设备支持。

除了一些基础性改进,ARCore 带来了新的云服务。通过云锚点,同一地点的多人之间可共享 AR 体验。使用 VPS 和 ARCore Geospatial API,可在 Android 和 iOS 系统上打造基于位置的全球级 AR 体验。

TensorFlow &机器学习

在本次大会,MediaPipe Tasks 与开发者们正式见面,只需要几行代码,开发者就可搭建属于自己的智能应用互动,面部追踪、姿态检测、人像分割等端侧智能任务变得简单。

在主旨演讲上,Google AI 和 ML 开发技术推广部主管 Laurence Moroney 带大家回顾了谷歌在机器学习领域的成长历程,并带来了新进展。

秉承开放和共享的理念,谷歌致力于为机器学习提供全面的免费开源生态系统,打造更出色且具备协同效应的技术和平台,集成多款机器学习实用工具的 Tensor Projects 于今年正式推出。日后 Tensor Projects 还将不断改进以满足未来开发者对机器学习应用需求,一起拥抱更包容的开源生态。

隐私与安全

成功的开发应用离不开用户的信任,Google 始终关注用户安全、用户数据和隐私的保护,帮助开发者不断强化对用户隐私的守护,建立起更牢固的信任。

Android 13 改进了隐私保护,增强了通知权限。Web 推出 Federated Credential Management,为第三方供应商提供由浏览器调解的无缝且安全的登录体验,避免了可能会因此产生的跨网站跟踪。Web 还推出了新通行密钥,让用户可以在不同设备间同步 WebAuthn 凭据,向无密码的未来更进一步。

最近 Firebase 正式发布了安全解决方案 App Check,以此帮助开发者保护数据和用户的安全,并控制访问其资源和基础设施的人员权限。

Google Play 大中华区业务发展总监张雷就 Google Play 在数据隐私安全与保障方面取得的多方面进展进行了介绍与解读。Google Play 为开发者提供了全新的 SDK 检索 ( SDK Index ) 功能,同时推出了 Play Console 功能以便于开发者选择、集成、管理,和更安全地使用 SDK 。通过 App Signing 和 Cloud Key Management 结合,以及 Play Integrity API 的强化,Google Play 保护应用免遭盗版和其他欺诈活动侵害。

Play Store 的 Data Safety Section 也让用户更直观地了解应用对个人数据安全的保障措施。为进一步确立更有利于保护隐私的广告投放,谷歌推出了 Privacy Sandbox on Android 并将持续推动其在行业内的发展和应用。

文化与艺术

中国拥有丰富多彩的文化遗产,是民族智慧的结晶与文明瑰宝。谷歌艺术与文化一直致力于帮助推广和保护中国艺术与文化,通过科技与创新,谷歌与中国的合作伙伴携手,推出 “观妙悦色 来自谷歌艺术与文化” 艺术互动实验项目。 谷歌挑选出与中国文化遗产相关的作品与文化地标,让用户绘制出属于自己的斑斓世界,以全新的视角走进博大精深的中国艺术与文化。

在谷歌艺术与文化展区现场,我们可以看到 “见微知筑” AR 体验项目与见微知 “筑” 识长城的长城专题页面,其是运用不同的谷歌技术从不同角度感受长城建筑之美。前者以科技将长城的险峻壮观和建筑细节带至触手可及的指尖,后者用在线展览、360° 全景图像及视频展示长城历史与建筑,让世界各地的观众皆可在线畅游司马台长城。

谷歌项目经理 Pierre Caessa 坦言项目本身是非盈利的,但是他们希望每个人都能通过谷歌的这个项目让世界各地的文化触手可及。例如,他们开发了艺术相机,这是一个可以捕捉数十亿像素级别的艺术作品的分界线。因此,我们可以放大并查看艺术品中的细节,它为策展人提供了一种工具,可以讲述有关他们收藏的新故事。

共建多元社区

谷歌始终秉持多元、平等和共融的原则,致力于帮助多元开发者投入社区,为更多用户创造优质的产品体验,构建包容、平等的开发者生态。

谷歌上海研发中心总经理魏晓倩也带大家回顾了过去一年谷歌在构建多元、平等和共融的生态中投入的支持与取得的满满成果,希望通过谷歌开发者大会进一步链接全国开发者,共同打造一个更加开放和有温度的开发者社区。

谷歌开发者关系生态在《谷歌如何通过社区项目与开发者和初创生态互动》分享了谷歌开发者社区、谷歌开发者专家、谷歌出海创业加速器与 Women Techmakers 社区的多元丰富项目。

与此同时,行业杰出女性领导者也受邀来到 #IamRemarkable 职业发展论坛和工作坊,分享了各自的职场成长经验,启发主动打破自我展示上的认知局限,帮助女性群体和少数群体在职场上建立起自信心,在管理能力上得到不断提升。

总结

中国开发商和初创企业的全球化过程中,谷歌希望提供从产品、技术到本地化的支持,覆盖整个生命周期。展望未来,谷歌表示,将继续与中国开发者和合作伙伴加强交流,通过提供全方位的综合支持,助力更多本地开发者走向全球舞台,Code for better future。